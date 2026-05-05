Sul red carpet del Met Gala 2026 erano un po' ovunque: i maxi orecchini scintillavano e illuminavano i look delle celeb, confermandosi l'unico vero "big trend" in fatto di gioielli da indossare ora.



Sono il dettaglio perfetto capace di rendere speciale anche al look più semplice, catalizzano l'attenzione e danno quel "je-ne-sais-quoi", quel "non so ché" come dicono in Francia, che affascina all'istante. Stiamo parlando dei maxi orecchini, quelli "bold", grandi e un po' esagerati che "rubano a scena"! E lo sanno bene anche le celeb apparse sull'ultimo red carpet del Met Gala!



*** Met Gala 2026: tutti i look dell'evento più fashion dell'anno!***



Tra loro, hanno brillato con particolare fulgore Julianne Moore con dei maxi orecchini di diamanti firmati Messika, ma anche le modelle Liu Win e Loki Bahia che hanno sfoggiato nel primo caso dei pendenti di Chopard, nel secondo degli ear-cuff sculturei di Saint Laurent.



Menzione speciale la merita Alexa Chung che, in total Dior, ha indossato come orecchini due corolle simil-floreali ispirati direttamente alla sfilata Couture della maison. Una scelta audace senz'altro, ma che dimostra come il detto "go big or go home" sia più che mai vero, soprattutto se parliamo di gioielli!

Alexa Chung in Dior al Met Gala 2026 sfoggia dei maxi "orecchini-ortensia" - Getty Images

Julianne Moore con orecchini di diamanti di Messika - Getty Images





Le modelle Loli Bahia e Liu Wen sfoggiano orecchini "importanti" sul red carpet del Met Gala - Getty Images

Ma se vi steste chiedendo se la tendenza dei maxi orecchini sia un qualcosa che esce e rimane sul red carpet, possiamo dirvi che no, il trend c'è ed esiste davvero e anzi, sarà un qualcosa che vedremo e indosseremo davvero!

Non è un caso che tutti i brand, soprattutto quando parliamo di bijoux, abbiano proposto orecchini maxi e dai volumi esagerati! La scelta è davvero ampia e spazia tra modelli che prediligono linee pulite ed essenziali, per controbilanciare le dimensioni generose, e altri dalle forme inusuali e scultoree.



Non manca il tema floreale ("Avanguardia pura!", direbbe qualcuno) interpretato su modelli dal fascino esotico e ammaliante, perfetti per rendere le sere (e i look) d'estate davvero speciali!



Se il trend vi sembra "too much", il consiglio è arrivarci per gradi e a piccole dosi. Basta abbinare dei maxi orecchini dorati a una combo semplicissima come jeans + t-shirt, da indossare anche di giorno senza troppi pensieri! Oppure per la sera, come unico gioiello statement su un abito nero e rigoroso o uno slip dress tinta unita, per illuminare il tutto.



Ecco una mini selezione di maxi orecchini da indossare ora e per tutta l'estate!



Orecchini a fiore, H&M

Orecchini con cerchi, PARFOIS





Orecchini pendenti con motivo a spirale, MANGO







Maxi orecchini a fiore, ZARA





Orecchini a goccia, placcati in oro, SÈZANE







Orecchini pendenti in rilievo con piccola pietra, & OTHER STORIES





Maxi orecchini a cerchio con strass, SELF PORTRAIT