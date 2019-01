Rapidi da preparare, permettono di mantenersi in forma e in salute, ideali per chi ha i minuti contati: quattro alternative per un pranzo veloce e leggero

Se non si ha molto tempo a disposizione, il pranzo rischia di trasformarsi in un pasto veloce a base di piatti pronti o senza gusto.

Eppure, per preparare menù buoni e salutari non è necessario stare ore ai fornelli, ma provare piccoli trucchi che fanno risparmiare tempo.

Una strategia da adottare, per esempio, è di usare un piatto unico a base di tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno: proteine, grassi, carboidrati, minerali e vitamine.

Un altro trucco da adottare è per esempio, velocizzare la cottura di verdure e ortaggi tagliandoli in pezzi piccoli e cuocerli al vapore oppure saltarli in padella. E infine, puntare su piatti che si possono preparare la sera prima o che richiedono pochi minuti di preparazione.

Ecco, allora, 4 menù facili e veloci ai quali ispirarsi.

(Continua dopo la foto)

Riso integrale e radicchio per depurarsi

Per risparmiare tempo basta cuocere il riso e le verdure la sera prima e conservarle in frigorifero. Prima di mangiarlo basterà saltarlo in padella per 2-3 minuti e condirlo a piacimento.

Le fibre di cui sono ricchi verdure e riso integrale hanno il grande vantaggio di prolungare il senso di sazietà nelle ore pomeridiane e di evitare la comparsa del classico buco allo stomaco.

Inoltre, questo mix ha una buona azione detox: le verdure, in particolare, stimolano il lavoro del fegato e aiutano a smaltire le tossine.

Salmone e lattuga per combattere la stanchezza

Per cuocerlo in poco tempo l’ideale è tagliarlo a pezzetti, cuocerlo in una padella larga e bassa e abbinarlo a tavola a una bella insalata a base di lattuga, ricca di fibre, acqua e sali minerali, tra cui potassio e magnesio, indispensabili per contrastare affaticamento e stanchezza e affrontare con una marcia in più gli impegni del resto della giornata.

Ceci in scatola e cereali integrali per contrastare i cali di energia

I legumi in scatola sono ideali per chi ha poco tempo.

Dopo aver eliminato il liquido di conservazione ricco di sale e averli lavati per bene sotto l’acqua si possono usare per preparare minestre o primi a base di cereali, preparati la sera prima e conservati in frigo.

Rucola e yogurt greco per un pasto “speedy”

La rucola è ricca di fibre che riducono l’assorbimento degli zuccheri nel sangue e prolungano la sazietà.

Poi, è un’ottima alleata dell’intestino: fornisce inulina, una fibra prebiotica che riequilibra la fora batterica intestinale.

Per aumentare i suoi effetti benefici abbinatela a uno yogurt greco, ricco di batteri “buoni”, indispensabili per mantenersi in salute.





Photo Credits: Unsplash