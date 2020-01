È vero che il pompelmo ha proprietà dimagranti e aiuta a sbarazzarsi dei chili di troppo? Ecco cosa ne dice la scienza e quali sono le sue reali proprietà

Rosa, giallo, bianco, rosso. Il pompelmo è un agrume ricco di proprietà benefiche.

Ma è vero che fa dimagrire? Facciamo subito chiarezza: non fa perdere peso.

Inserito però in un’alimentazione sana è un ottimo alleato della linea e della salute.

Assicura minerali, vitamine, fibre e preziosi antiossidanti.

Fornisce, per esempio, elevate quantità di vitamina C, che aiuta la corretta circolazione sanguigna e aiuta a contrastare pesantezza e gonfiori. La vitamina C è poi un’ottima alleata del fegato perché stimola la funzione epatica.

Il pompelmo ha poi un altro vantaggio. Dal punto di vista energetico fornisce poche calorie. Un frutto da 100 grammi contiene circa 41 calorie. Ma i benefici non finiscono qui.

Ecco perché il pompelmo aiuta a dimagrire.

Favorisce la sazietà

Questo frutto è ricco di fibre che hanno un ottimo potere saziante.

Aiutano a sentirsi sazi subito e più a lungo.

Rallentano infatti l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi, evitando gli sbalzi della glicemia responsabili degli attacchi di fame.

Ha proprietà detox

Le fibre di cui è ricco questo frutto favoriscono la regolarità intestinale. Aiutano a eliminare le tossine in eccesso.

Il pompelmo assicura poi magnesio e potassio, due minerali che aiutano a combattere ritenzione, cellulite e gonfiori. Entrambi infatti hanno una buona azione drenante.

È alleato del metabolismo

Il pompelmo assicura tante vitamine del gruppo B, in particolare, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, preziose per il buon funzionamento del metabolismo, il meccanismo che consente di trasformare in energia il cibo ingerito.

Photo credits: Unsplash