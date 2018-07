I 10 posti migliori dove mangiare poke a Milano

Siamo in quel momento storico in cui se vivi a Milano e non frequenti una pokeria almeno una volta a settimana, non sei nessuno. Se poi in questo preciso momento stai googlando il termine “pokeria” in cerca di un aiuto veloce, la situazione è al limite dell’irrimediabile.

Non c’è bisogno di entrare in panico: respira, mettiti comodo e a colmare questa lacuna di coolness pensiamo noi subito con una lista in 10 punti contenente tutto quello c’è da sapere sul food trend più hot del momento e sui 10 posti da tenere d’occhio, sparsi per tutta la città.