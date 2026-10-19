Dal bar storico sotto l’ufficio alla paninoteca creativa da provare in pausa shopping: guida rapida agli 11 indirizzi milanesi dove il panino è una cosa seria.

A Milano il panino non è mai stato solo “qualcosa da mettere tra due fette di pane”. Negli anni Ottanta, in zona San Babila, nasceva il termine paninaro, simbolo di una città veloce, affluente, sempre in movimento. Oggi quell’energia sopravvive nei bar storici dove si pranza in piedi al bancone e nelle nuove paninoteche dove gli ingredienti sono Dop, il pane è a lievitazione naturale e il telefono è sempre pronto a immortalare il morso perfetto.

Questa guida ai migliori panini di Milano mette in dialogo le due anime della città: gli indirizzi old school, dove il panino sa di vecchia Milano, e le aperture più recenti, creative e spesso molto social. Undici locali da segnare in mappa, dall’Isola ai Navigli, pensati per chi lavora in ufficio, per chi è in gita in città o semplicemente per chi vuole chiamare “pranzo” un panino fatto come si deve.

Perché il panino è un’istituzione a Milano

Il panino è il pasto più democratico di Milano: mette d’accordo turisti in giro per musei e lavoratori in giacca e cravatta, studenti e nottambuli in uscita dai locali. Si mangia in piedi al bancone, seduti al tavolo o passeggiando verso la prossima riunione.

Dalle storiche paninoteche di Crocetta e Quadronno ai format recenti di Isola e Porta Venezia, la città è tappezzata di insegne che trattano il panino come un piatto vero, non come ripiego veloce. Le guide gastronomiche, da Gambero Rosso ai siti di segreti cittadini, lo confermano da anni: qui si fa sul serio, con salumi selezionati, pane studiato e farciture che spesso sono più curate di molti menù da ristorante.

5 indirizzi old school dove il panino è un rito

Crocetta 1982, accanto alla fermata della metro Crocetta e al teatro Carcano, è un piccolo monumento della “vecchia Milano”. L’atmosfera è da bar anni Ottanta, il ritmo è quello di chi esce dal teatro o dall’ufficio e ha fame subito. Il punto forte sono i salumi: prosciutto crudo di Langhirano, come quello dei Fratelli Galloni, e cotto di Praga, serviti in panini essenziali ma curatissimi. Qui conviene puntare sulle combinazioni più semplici, servite su piatto, incartate “all’angolo” come veri panini d’autore.

Poco lontano, Bar Quadronno è un’altra istituzione. Panini imbottiti fino all’ultimo centimetro, decine di combinazioni, maionese e insalata russa old style, atmosfera da pausa pranzo elegante. Perfetto se lavorate in zona o se cercate un posto dove fare un pranzo veloce ma seduti, con servizio ancora molto milanese: rapido, efficiente, mai invadente.

In corso Magenta, De Santis è il classico indirizzo da conoscere a memoria. Panini stretti e lunghi, pane croccante, farciture stratificate: salumi, formaggi importanti, verdure grigliate, salse saporite. È il posto giusto per chi ama panini “importanti”, da dividere solo se avete un appetito moderato. Ideale anche per una cena easy prima del cinema in centro.

Panino Giusto, nato a Milano sul finire degli anni Settanta, oggi è una catena internazionale, ma il locale di corso Garibaldi mantiene l’anima originale. Pane caldo, ingredienti italiani selezionati, abbinamenti ormai iconici come crudo, brie e rucola. Piace perché unisce servizio rapido e una qualità costante, con una fascia prezzo media ma ancora accessibile per una pausa pranzo curata.

Chiudiamo la parte storica con Bar Magenta, vicino a Cadorna. È il bar universitario per eccellenza, ma i panini non sono un dettaglio: grandi, generosi, perfetti con una birra alla spina. L’atmosfera è più rock che elegante, gli orari allungati: ottimo salvagente dopo un concerto o una serata finita tardi.

6 indirizzi contemporanei per panini creativi

A Porta Venezia, DUMBO rappresenta la nuova onda della panineria milanese. Ambiente colorato, musica alta, panini dal piglio internazionale: pollo fritto croccante, salse speziate, verdure fresche. Qui il panino è pensato per finire dritto sui social, ma la sostanza non manca e le porzioni soddisfano davvero.

All’Isola, Panino GEB è sinonimo di sandwich “monumentali”. Pane spesso, farciture a più strati, ispirazioni che vanno dall’american style alle ricette di casa. Perfetto prima di un concerto all’Alcatraz o dopo una serata in zona, con opzioni di carne, ma anche vegetariane ben pensate.

Se cercate qualcosa di più quotidiano, Panini Durini ha diverse sedi tra Duomo, San Babila e Brera. Non è il classico bar di quartiere, ma un format contemporaneo dove trovare tramezzini ben farciti, toast gourmet, club sandwich leggeri. Ideale per chi lavora in centro e vuole una pausa veloce con caffè decente e Wi-Fi.

Sempre zona Repubblica/Porta Venezia, Pavé - Break porta l’ossessione per il lievito madre dentro il mondo dei panini. Pane morbido, leggermente acido, farciture semplici ma precise: prosciutto e burro come una volta, oppure verdure di stagione e formaggi selezionati. Perfetto per chi ama le bakery nord europee ma non vuole rinunciare al tocco milanese.

Per chi ama il mare, Pescaria (tra Duomo e Navigli) è la tappa obbligata. Nata come paninoteca di pesce, propone panini con polpo croccante, tartare di tonno, gamberi e salse agrumate. Le code all’ora di punta sono quasi garantite, ma l’organizzazione è efficiente e il morso vale l’attesa.

Chiudiamo con PaninoLAB in zona Ticinese, laboratorio di panini creativi e spesso oversize. Pane soffice o leggermente tostato, carni marinate, verdure, salse homemade. L’ambiente è informale, perfetto per un pre-serata sui Navigli o per una cena molto easy, ma decisamente golosa. Dopo aver provato questi undici indirizzi, la parola “panino” avrà per voi un significato decisamente più milanese.