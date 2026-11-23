Il pranzo di Natale in Italia è un viaggio tra tradizioni, ricette di famiglia e specialità regionali. Dal cappone in brodo del Nord alle paste ripiene del Centro, fino al baccalà, ai fritti e ai dolci del Sud e delle isole: ecco cosa si mangia a Natale nelle diverse regioni italiane, con una guida ai piatti tipici da Nord a Sud.

Intorno alla tavola con familiari e amici. Se i regali sono una delle attese più sentite delle feste, il vero protagonista del Natale italiano resta il menu: ricette di famiglia, preparazioni tramandate da generazioni e specialità regionali che raccontano la storia e l'identità gastronomica di ogni territorio. Perché in Italia il Natale non si festeggia soltanto: si cucina, si condivide e si celebra a tavola. E ogni regione ha le sue tradizioni gastronomiche.

In linea generale, la Vigilia di Natale è ancora legata alla tradizione del cosiddetto mangiare di magro, con menu a base di pesce, verdure e fritti. Il pranzo del 25 dicembre, invece, lascia spazio a brodi ricchi, paste ripiene, carni arrosto e preparazioni importanti. Senza dimenticare i dolci natalizi regionali, che affiancano panettone e pandoro con una straordinaria varietà di sapori.

Nord Italia: brodi di cappone, bolliti e grandi lievitati

Dal Piemonte alle Dolomiti, il Nord Italia celebra il Natale con piatti sostanziosi, ricchi di sapore e legati alla tradizione contadina e familiare. Le tavole si riempiono di brodi fumanti, carni, paste ripiene e grandi lievitati, protagonisti delle feste.

In Valle d'Aosta il menu natalizio comprende mocetta, lardo con castagne e zuppa alla Valpellinentze. In Piemontenon mancano vitello tonnato, bagna cauda e agnolotti al plin, mentre tra i dolci spiccano il torrone d'Alba e la torta di nocciole.

In Lombardia il pranzo di Natale è spesso accompagnato da brodo di cappone con tortellini o casoncelli, cappone ripieno e mostarda di Cremona. A chiudere il menu, naturalmente, c'è il panettone, uno dei simboli più conosciuti del Natale italiano. In Liguria, invece, la tradizione porta in tavola ravioli alla genovese, cappon magro e pandolce.

In Trentino-Alto Adige sono protagonisti canederli in brodo o al burro, strangolapreti e selvaggina al forno, accompagnati da strudel e zelten. In Veneto si ritrovano brodo di cappone, polenta e baccalà, mentre il pandoro di Verona è il grande protagonista della pasticceria natalizia.

In Friuli Venezia Giulia il menu delle feste comprende brovada e muset con polenta e gubana ripiena di frutta secca. In Emilia-Romagna, infine, il pranzo di Natale è sinonimo di tortellini o anolini in brodo, cotechino, zampone e Panone di Natale bolognese.

Centro Italia: paste ripiene, arrosti e pani speziati

Scendendo verso il Centro Italia, il pranzo di Natale conserva una forte identità gastronomica, fatta di pasta fresca all'uovo, ripieni importanti, carni arrosto e dolci speziati. Le ricette tradizionali cambiano da territorio a territorio, ma condividono il legame con la cucina di famiglia e le preparazioni delle grandi occasioni.

In Toscana il menu natalizio può aprirsi con crostini di fegatini, per proseguire con tortellini o cappelletti in brodo di cappone e arrosti importanti. Tra i dolci tipici di Natale ci sono panpepato, cavallucci e ricciarelli.

L'Umbria porta in tavola cappelletti ripieni di cappone e piccione, cardi e cappone bollito. Per concludere il pranzo non mancano specialità come panpepato e torciglione.

Nelle Marche spiccano i maccheroncini di Campofilone, i vincisgrassi, il cappone arrosto e la tradizionale pizza de Nata'.

Nel Lazio, invece, la Vigilia di Natale è caratterizzata da fritture di verdure e baccalà, mentre il 25 dicembre arrivano in tavola cappelletti in brodo, abbacchio al forno e tacchino ripieno. Tra i dolci della tradizione natalizia figurano panpepato e pangiallo.

Sud e isole: baccalà, ragù della festa e dolci al miele

Nel Sud Italia e nelle isole, le tradizioni gastronomiche natalizie si arricchiscono di profumi intensi, fritture, specialità di mare, paste al forno e dolci a base di miele, mandorle e frutta secca.

Il pranzo di Natale diventa una celebrazione della cucina locale, con ricette che raccontano la storia e le usanze di ogni regione.

In Abruzzo il menu natalizio comprende minestra di cardi, zuppa di castagne e ceci, lasagne al forno e agnello arrosto. Tra i dolci tipici di Natale spiccano il parrozzo al cioccolato e i calcionetti fritti, ripieni di marmellata d'uva e frutta secca.

In Molise la tradizione porta in tavola zuppe di cardi e baccalà arracanato al forno, preparato con pangrattato e spezie. Per concludere il pranzo ci sono i mostaccioli di mosto cotto e i piccoli ravioli fritti conosciuti come calciuni.

In Campania il Natale è un susseguirsi di specialità: tra la Vigilia e il pranzo del 25 dicembre non mancano spaghetti alle vongole, minestra maritata con verdure e carne, cappone imbottito e insalata di rinforzo. Tra i dolci natalizi campani più rappresentativi delle feste ci sono struffoli e roccocò.

In Puglia le tavole natalizie profumano di cime di rapa stufate, panzerotti fritti e baccalà in umido o fritto. Il momento più dolce arriva con le pettole e le cartellate, immerse nel miele o nel vincotto.

In Basilicata sono protagoniste le minestre di scarole, verze e cardi in brodo di tacchino, insieme al baccalà con peperoni cruschi e agli strascinati al ragù. Tra i dolci tipici delle feste ci sono i calzoncelli ripieni di ceci o castagne.

In Calabria il menu natalizio comprende crespelle ripiene alle alici, scillatelle al ragù di maiale, capretto al forno e pesce stocco alla ghiotta. A fine pasto arrivano biscotti petrali, fichi a crocetta e torroncini.

In Sicilia il Natale si apre spesso con lo sfincione soffice, per proseguire con pasta con le sarde, sformato di anellini, sarde a beccafico e caponata. La pasticceria natalizia siciliana è altrettanto ricca: buccellati, cassata, cannoli e pignolata sono tra i dolci tipici siciliani più rappresentativi dell'isola.

In Sardegna il pranzo natalizio può iniziare con salumi, pecorino e olive, per poi proseguire con culurgiones ripieni di formaggio e patate oppure gnocchetti sardi al ragù di salsiccia. Tra i secondi trovano spazio agnello e porcetto al mirto, mentre per dessert non mancano seadas e papassini.