Dieta mediterranea o Dukan, del minestrone o TLC: tra le diete per dimagrire a ognuno la migliore per i suoi gusti e la sua personalità

C'è una dieta per ognuno. E andrebbe scelta sulla base dei propri gusti e della propria personalità.

Avete bisogno di sgonfiarvi, ripulire la pelle di viso e corpo o semplicemente di perdere quei due, tre chili accumulati su girovita e girocoscia in vista della prova costume? Diteci come siete e vi diremo quale dieta seguire.

Se avete poco tempo, poca pazienza o molta fame, leggete i nostri consigli e scegliete quale tra queste dieci diete che vi proponiamo è quella giusta per voi.

Dalla Mediterranea alla Dukan, con tutte le vie di mezzo del caso, ce n'è davvero per tutti!

Dieta dissociata

Conosciuta dai dieta addicted dall’alba dei tempi, ovvero sin dal 1931, la dieta dissociata è un regime alimentare in base al quale non si possono consumare diverse tipologie di cibo durante lo stesso pasto o addirittura nella stessa giornata.

Tendenzialmente non si possono associare tra loro i carboidrati e le proteine - e guai a sgarrare.

Un esempio? Non sognatevi di mangiare il chili con carne e fagioli alla messicana: sarebbe un errore imperdonabile! Questa dieta è perfetta, insomma, per i precisi.

Dieta Dukan

Siete dei veri (VERI) carnivori? Solo l’idea di avere un vegano a tavola vi ammorba? Magnifico, allora siete perfetti per la Dieta Dukan.

Abbandonate ogni speranza di mettere un carboidrato sotto i denti, almeno per il primo periodo (la cosiddetta fase d’attacco) e preparatevi invece a mangiare proteine mattina, mezzogiorno e sera.

Se non siete di quelli che si annoiano facilmente e amate le bistecche alla follia, buona Dukan!

Dieta Zona

Se siete di quelli che a metà mattina si mangerebbero anche il vicino di scrivania per via degli attacchi di fame, la dieta a zona è quella che fa per voi.

Si tratta di uno stato metabolico in cui l'organismo lavora al suo massimo picco di efficenza, per cui previene anche l’odiato effetto yo-yo.

Alla base di questo regime alimentare c’è il perfetto equilibrio tra proteine, carboidrati e grassi.

Una dieta bilanciata e sana, che potrete portare avanti anche per diverse settimane senza il rischio di condurre in sofferenza il corpo.

Dieta Mediterranea

Regina di tutte le diete, almeno per noi italiani, la mediterranea è tra le più varie e bilanciate che si possano trovare.

Prevede un mix di alimenti autoctoni e ha alla sua base l’assunzione di carboidrati complessi, come pane e pasta (integrali) da intervallare con pasti a base di proteine animali e vegetali e molta, moltissima frutta e verdura.

Perfetta per chi i carboidrati riesce a tagliarli (fuori) solo usando il coltello!.

Cronodieta

Il nome deriva niente meno che dal ritmo biologico del fisico.

Il principio di base è molto semplice: i cibi ingrassano di più o di meno in base all’orario in cui vengono assunti.

Di qui la convinzione che le proteine vadano consumate la sera e i carboidrati la mattina e per pranzo.

Va da sé che questa è la dieta che fa per voi se siete di quelli che dopo le 4 di pomeriggio non ingeriscono nemmeno una caramella per il terrore di non smaltire i (troppi) zuccheri.

Dieta del minestrone

Avete presente quando avete solo 36 ore per riuscire a entrare in quegli skinny jeans comprati al termine di un’influenza intestinale?

Laddove l’alternativa è presentarvi alla festa dell’anno in tuta da ginnastica, siete il target perfetto per la dieta del minestrone.

Tre pasti di seguito a base di verdura e acqua, conditi con pochissimo sale e zero olio.

Ah, ovviamente non fatevi nemmeno passare per l’anticamera del cervello l’idea di bollire lì dentro patate o legumi.

Verdure significa verdure! E stop.

Il risultato saranno pancia piatta, una pelle perfettamente pulita e idratata (e un leggero rischio di svenimento che vi converrà compensare con una barretta proteica prima di uscire di casa per raggiungere le amiche al party).

Dieta crudista

A base di soli alimenti vegetali cotti a bassissime temperature quando non completamente crudi, la dieta crudista è perfetta se siete dei cool hunter, se Los Angeles non è una città ma uno stile di vita e, soprattutto, se siete disposti a rinunciare a (praticamente) tutti i piaceri della vita.

Buona fortuna, oh voi coraggiosi!

Dieta del gruppo sanguigno

Etichettata, va detto, da molti esperti come una “bufala” questa dieta prevede di associare alcuni alimenti al proprio gruppo sanguigno.

Una sorta di «Dimmi che sangue hai e ti dirò come nutrirti».

L’esperto di turno, qualora voleste provare, vi dirà quali cibi potrete mangiare e quali invece, no.

Adatta ai più creduloni o a quelli che le hanno davvero provate tutte, la dieta del gruppo sanguigno è di certo sconsigliata agli scettici per professione.

Weight Watchers

Se amate i gruppi motivazionali e di supporto, ma il gruppo che create con le amiche più che al dimagrimento vi sta portando all’alcolismo, Weight Watchers - letteralmente “controllo del peso” - è la dieta che fa per voi.

Cercate un centro autorizzato a cui affiliarvi, capite qual è per voi la forma fisica ideale e iniziate il conteggio delle calorie.

Un’alternativa semplice (e MOLTO meno costosa)? Scaricate una delle 1000 app a disposizione su iTunes.

TLC

Questa dieta è molto semplice, ha solo una regola ferrea da seguire religiosamente: non superare i 200 grammi di grassi saturi al giorno.

Se siete fra quelli che non sopportano le imposizioni, questa è la dieta che fa per voi.

Facile e veloce e un ottimo metodo per combattere il colesterolo cattivo, tra le prime cause di infarto nel nostro Paese.