Come preparare un'insalata leggera e bilanciata? Ecco quali ingredienti utilizzare

Secondo diverse guide di nutrizione, un'insalatona con formaggio, crostini, mais e salse può arrivare facilmente a 600 calorie, praticamente più calorie di un piatto di pasta al pomodoro. Eppure sulle tavole italiane l'insalata continua a essere percepita come la scelta "dietetica" per eccellenza.

La buona notizia è che basta cambiare logica: pensare all’insalata come a un piatto unico bilanciato, non a un miscuglio casuale di avanzi. Ispirandosi al modello del "piatto sano" elaborato dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health, si può costruire un piatto unico colorato, saziante, con pochissimo sforzo e un carico calorico più leggero di quanto crediate.

L’insalata perfetta è un piatto unico, non un contorno triste

Il modello di Harvard suggerisce di riempire metà piatto con verdure, un quarto con proteine e un quarto con carboidrati complessi. Applicato all’insalata, significa dire addio al piattino di lattuga scondita e costruire una base ricca di ortaggi, con dentro già tutto quello che serve per un pranzo completo e leggero.

Le ricette a basso apporto calorico lo dimostrano: un’insalata di pollo light resta intorno alle 90 calorie, una di cereali senza glutine si muove tra 170 e 220. Numeri che permettono di giocare con condimenti e topping senza oltrepassare facilmente la soglia delle 400 calorie, ideale per un pasto principale "amico" della linea.

Le proporzioni giuste: metà verdure, il resto ben scelto

Secondo il "piatto sano" di Harvard, la chiave sta nell’equilibrio. Metà del piatto deve essere occupata da verdure di stagione, crude o appena scottate. Il resto si divide tra una sola fonte di proteine magre (pollo, tonno al naturale, legumi, uova sode) e una sola fonte di carboidrati complessi, meglio se integrali, come farro, orzo, riso integrale o cous cous.

I grassi buoni non vanno demonizzati, ma misurati. Gli esperti di alimentazione suggeriscono una quota di circa un cucchiaio di olio extravergine d’oliva oppure 10-15 grammi di frutta secca o semi al giorno. Tradotto nell’insalata: o l’avocado o le noci, non tutti insieme, e un giro d’olio contato, non versato "a sentimento" direttamente dalla bottiglia.

Ingredienti furbi che saziano con poche calorie

La regola d’oro è quella di inserire almeno tre tipi di ortaggi diversi: una base verde (lattuga, rucola, spinacino, songino), una quota di verdure colorate come pomodori rossi e gialli, carote alla julienne, peperoni, e cetrioli. Per un pieno di vitamine funzionano bene i ravanelli.

Per le proteine meglio scegliere il minimalismo: pollo alla griglia, filetti di pesce conservato al naturale, oppure legumi, che valgono sia come proteine sia come quota di carboidrati. Accanto, un solo cereale integrale in piccola quantità, come farro, orzo, riso venere o cous cous ben sgranato. Al posto dei crostini confezionati, provate una manciata di semi di zucca tostati in padella: regalano croccantezza e sapore con poche calorie in più.

Condimenti furbi: tanto gusto, poche calorie

Bisogna stare attenti ai condimenti pronti, maionese, salse agrodolci, formaggi molto grassi, salumi e "cascate" di mais in scatola. Insieme possono trasformare un’insalata teoricamente virtuosa in un piatto ipercalorico, molto salato e poco amico del benessere cardiovascolare.

Molto meglio puntare su condimenti semplici e ben emulsionati. Un cucchiaio di olio extravergine con succo di limone o aceto di mele, un po’ d’acqua, sale, pepe ed erbe aromatiche dà sapore e lucentezza a tutto il piatto. Per cambiare, provate una salsa allo yogurt magro con limone e menta, oppure la cipolla di Tropea tagliata fine e lasciata marinare qualche minuto in acqua e limone per farla diventare dolce, digeribile e profumatissima.

Le 5 regole pratiche che salvano l’insalata (anche il giorno dopo)

Prima regola: scegliere ingredienti di stagione, più saporiti e nutrienti. Seconda regola: lavare e asciugare benissimo le foglie, magari in centrifuga, per evitare che l’insalata diventi subito moscia e acidula. Terza: giocare con i tagli, dalle rondelle alla julienne, perché cambiano consistenza e percezione del gusto. Quarta: preparare il condimento in una ciotolina a parte e aggiungerlo solo all’ultimo. Quinta: lavorare in sicurezza, con il tagliere stabile e le dita ripiegate.

Per mettere in pratica tutto questo, potete usare uno schema base e variarlo volta per volta. Un giorno lattuga, rucola, cetriolo e carote con petto di pollo grigliato, poco farro integrale e semi di zucca tostati. Il successivo spinacino, radicchio, datterini gialli e rossi con ceci, un cucchiaio di riso venere e noci spezzettate. Quando fate sport, cavolo riccio, valeriana e verdure croccanti con tonno al naturale, cous cous integrale e qualche fettina di avocado vi daranno energia senza appesantire.