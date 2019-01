Tenere a freno la voglia di cibo fuori pasto a volte non è semplice. Ecco come riuscirci se il vostro problema è riassumibile con "ho sempre fame"

Sentirsi affamati in continuazione, a chi non è capitato?

Spesso all’origine del problema ci sono cattive abitudini alimentari come portare in tavola piatti poco bilanciati che stimolano la fame oppure saltare i pasti.

Il rischio è di avvertire con il passare delle ore sempre più fame e di consumare più facilmente snack golosi e super calorici.

Attenzione, poi, allo stress.

Ritmi frenetici e tensioni possono favorire un maggior rilascio di grelina, un ormone che regola la fame e stimola l’appetito.

Esistono però piccoli stratagemmi che possono essere d’aiuto per regolare meglio la fame senza mettere a rischio linea e salute.

Ecco, allora, i trucchi per placare l’eccessiva voglia di cibo.

(Continua dopo la foto)

Portate in tavola più fibre

Cereali integrali, verdure, ortaggi e frutta contengono elevate quantità di fibre, che aiutano a rallentare lo svuotamento gastrico e prolungano il senso di sazietà, indispensabile per contrastare gli attacchi di fame improvvisi.

Sì agli spuntini

I break a metà mattina e a metà pomeriggio aiutano a placare il senso di fame e a mangiare di meno nei pasti successivi.

Per favorire il senso di sazietà sì a spuntini a base di frutta secca al naturale (senza sale) come noci, mandorle, pistacchi, noci macadamia, semi oleosi come semi di zucca e di lino.

Apportano tante fibre e grassi buoni che aiutano a controllare la fame e regalano sazietà.

Mangiate lentamente

Oltre a contrastare la sensazione di gonfiore post pasto, questa strategia aiuta a mangiare meno quantità di cibo.

Dormite di più

Il riposo è fondamentale per controllare meglio la sensazione di fame.

Diversi studi hanno evidenziato che chi riposa male durante la notte mangia più cibi appetitosi durante il giorno.

Limitate il consumo di dolci

Lo zucchero consumato in quantità eccessive, oltre a essere dannoso per la linea e per la salute, fa innalzare la glicemia e spinge il pancreas a produrre maggiori quantità di insulina, l’ormone che stimola la fame.









Photo Credits: Unsplash