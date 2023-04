Quartiere per quartiere, o distretto per distretto, ecco dove mangiare durante il Fuorisalone (e non solo)

Il Fuorisalone è anche un momento per prendersi una pausa di gusto a tavola, un modo per conoscere la città attraverso i suoi ristoranti più caratteristici, che in questo momento dell’anno diventano dei meritati momenti di ricarica prima procedere con nuovi itinerari.

TheFork ha creato una mappa gastronomica nei 5 distretti più famosi del Fuorisalone; tra trattorie storiche e indirizzi più contemporanei, questa selezione distretto per distretto ci connette con la cucina di Milano.

Dove mangiare in Brera

Nel cuore del Brera Design District ristoranti gourmet, argentini e mediterranei tutti con un unico denominatore: il romanticismo.

Dove mangiare in Zona Tortona

Tortona, uno dei distretti più camminati della Design Week, propone locali molto conviviali perfetti per pranzi e cene in compagnia di amici:

Dove mangiare in Zona Durini

Nell’epicentro del design contemporaneo Milano Durini Design, è possibile fare una tappa da:

Dove mangiare nelle 5Vie

Anche il distretto più antico della città a forma di stella, 5 Vie offre a due passi dal Duomo, ottime soluzioni:

Dove mangiare in Zona Isola

Infine, Isola, una delle zone di Milano che ha cambiato più velocemente il proprio volto, TheFork consiglia di fermarsi da: