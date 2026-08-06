Questi 8 frutti estivi idratano, saziano e contengono pochissime calorie: perfetti per restare in forma anche sotto il sole più caldo

Quando il termometro supera i trenta gradi e anche il solo pensiero di accendere i fornelli ci fa sudare, l’unica cosa che davvero desideriamo è qualcosa di fresco, idratante e leggero. La frutta estiva saziante con poche calorie è la risposta perfetta: appaga il palato, riempie lo stomaco senza appesantirlo e ci regala il piacere del dolce… senza sensi di colpa.

Ricchi di fibre, acqua, vitamine e sali minerali, ci aiutano a restare idratati, digerire meglio, spezzare la fame tra un pasto e l’altro e, soprattutto, sentirci bene con noi stessi. Sono ideali per chi segue una dieta ipocalorica, ma anche per chi vuole semplicemente stare meglio e mangiare in modo più consapevole durante la stagione calda.

Ma quali sono questi frutti? Scopriamolo subito.

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La frutta estiva saziante con poche calorie da non farsi mancare a tavola

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1. Anguria

Con oltre il 90% di acqua e appena 30 kcal per 100 grammi, l’anguria è la regina della frutta estiva saziante con poche calorie. La sua dolcezza naturale soddisfa il palato anche dei più golosi, ma senza esagerare con gli zuccheri. Inoltre è una buona fonte di licopene, un antiossidante che protegge cuore e pelle.

2. Melone

Il melone ha circa 35 kcal per 100 g e un profumo che sa di picnic, terrazze fiorite e serate d’agosto. È ricco di beta-carotene, che favorisce l’abbronzatura e combatte i radicali liberi. Sazia con delicatezza, regala freschezza e si abbina perfettamente a ingredienti salati per un antipasto light ma elegante.

3. Pesche

Succose e profumate, le pesche contengono circa 40 kcal per 100 grammi e sono perfette per chi cerca una frutta estiva saziante con poche calorie. Le fibre solubili che contengono aiutano a sentirsi sazie più a lungo e a tenere a bada gli attacchi di fame improvvisa. Sono anche una buona fonte di vitamina C e potassio, utile contro la ritenzione idrica.

4. Albicocche

Con le loro 48 kcal per 100 grammi, le albicocche sono un concentrato di energia e nutrimento. Povere di zuccheri ma ricche di fibre, ferro e vitamina A, sono ideali anche per chi ha bisogno di uno snack on-the-go, magari tra un bagno e l’altro. L’effetto saziante è assicurato, e il loro gusto delicato le rende versatili anche per composte o dolci leggeri senza zucchero.

5. Fragole

Con solo 33 kcal ogni 100 grammi, le fragole sono un sogno che si avvera per chi è a dieta. Fresche e dolci al punto giusto, aiutano la digestione, favoriscono la circolazione e contrastano la ritenzione idrica. Se cercate una frutta estiva saziante con poche calorie che sembri un dessert, eccola qui.

6. Ciliegie

È vero: hanno più calorie rispetto ad altri frutti (circa 50 kcal per 100 grammi), ma le ciliegie saziano velocemente e sono una vera coccola per il palato. Ricche di antiossidanti e antociani, aiutano a combattere infiammazioni e stress ossidativo. Perfette per uno spuntino pomeridiano, magari abbinate a qualche mandorla per aumentare il senso di sazietà senza appesantire.

7. Mirtilli

Solo 40 kcal per 100 g, ma un potere nutrizionale da fuoriclasse. I mirtilli non solo rientrano a pieno titolo tra la frutta estiva saziante con poche calorie, ma sono anche una fonte preziosa di polifenoli e flavonoidi, sostanze che aiutano memoria e concentrazione.

8. Prugne fresche

Con circa 46 kcal per 100 grammi, le prugne fresche sono ideali per chi cerca leggerezza e regolarità intestinale. Contengono fibre e sorbitolo, una sostanza che aiuta il transito e migliora la digestione. Da non confondere con le versioni secche, ben più caloriche.