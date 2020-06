La frutta di stagione quando si sta all'aperto è un concentrato di antiossidanti e vitamine che aiutano a rimettersi in forma: ecco quale mangiare

Scegliere di mangiare frutta di stagione è la strategia migliore per rimanere in linea e in salute.

Perché mangiare frutta di stagione fa bene (e ci rende più belli)

A ogni stagione infatti corrispondono dei bisogni dell'organismo che frutta e verdura di stagione apportano: quelle primaverili ed estive nello specifico permettono di fare il pieno di vitamine, antiossidanti e altre sostanze alleate del corretto funzionamento dell’organismo in vista del caldo e del sole.

** Verdura di stagione in primavera: quale scegliere per dimagrire e aumentare le difese immunitarie **

Fondamentale poi è cercare sempre di alternare colore e varietà, per assicurarci tutto quanto il nostro organismo chiede.

I frutti arancioni, per esempio, sono una buona fonte di carotenoidi. Si tratta di antiossidanti preziosi per la salute del sistema immunitario e della pelle.

Le varietà rosse e viola contengono invece una gran quantità di flavonidi. Queste sostanze hanno una spiccata azione antiossidante e antinfiammatoria. Favoriscono la circolazione sanguigna, stimolano l’ossigenazione dei tessuti e contrastano il gonfiore.

Ecco quale frutta di stagione mangiare tutti i giorni e perché

Kiwi, per fare il pieno di vitamina C

Ha un’eccellente azione antiossidante. Contrasta l’azione dannosa dei radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo.

Il kiwi è uno dei frutti maggiormente ricchi di vitamina C. Apporta poi polifenoli e vitamina E.

Questo frutto è ideale per chi fa sport. Assicura una grande varietà di minerali. Tra questi spicca il potassio. Ne contiene più della banana. Apporta poi magnesio, zinco e rame.

Fragole, contro gonfiori e buccia d'arancia

Sono ricche di sostanze che hanno un’azione antinfiammatoria.

Tra questi spiccano le antocianine. Si tratta di potenti antiossidanti che favoriscono il miglioramento del microcircolo e contrastano la cattiva circolazione, responsabile di gonfiori e pelle a buccia d’arancia.

Pere, per drenare i liquidi e combattere la ritenzione

Le pere hanno un elevato contenuto di fibre che favoriscono la regolarità intestinale e il senso di sazietà.

Agevolano inoltre la depurazione dell’organismo. Apportano infatti acqua e minerali come il potassio che facilitano il drenaggio dei liquidi in eccesso, responsabile di gonfiore e ritenzione.

Mele, contro il colesterolo e gli sgarri delle vacanze

Sono ricche di pectina, una fibra che ha proprietà prebiotiche. Nutre i batteri buoni che popolano l’intestino. Questa fibra inoltre protegge dal colesterolo "cattivo" LDL e aumenta i livelli di quello "buono" HDL.

Contengono poi antiossidanti come le catechine e la quercetina, che proteggono la salute del cuore e delle arterie.

Nespole, per proteggere la pelle dal sole

Hanno una buona quantità di carotenoidi. Forniscono poi vitamina A e vitamina C, alleate della salute della pelle.

La vitamina C, in particolare, stimola la produzione di collagene, una proteina di cui è fatta la cute.

Contengono inoltre ferro e potassio, preziosi per combattere la stanchezza tipica del cambio di stagione.

