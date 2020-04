La verdura di stagione in primavera è leggera, saziante e ricca di proprietà salutari: ecco quale scegliere per dimagrire e aumentare il sistema immunitario

La verdura di stagione è sempre da preferire per molteplici motivi, sia estetici che nutrizionali.

In questo periodo dell’anno infatti si trovano parecchie varietà di vegetali che favoriscono il drenaggio dei liquidi in eccesso, l'eliminazione delle tossine e lo smaltimento dei chili in più, accumulati per via della vita sedentaria e delle abitudini alimentari dei mesi invernali.

Oltre che vitamine, minerali e antiossidanti che aiutano il corpo a gestire il cambio di stagione e i relativi sbalzi e malanni.

Ecco la verdura di stagione a Primavera che dà una mano a dimagrire e a stare bene.

Verdura di stagione che fa bene alla salute

La lattuga contrasta il gonfiore ed elimina le tossine dall'organismo

Le foglie della lattuga sono ricche di fibre che facilitano il transito intestinale.

Apportano poi tanta acqua che attraverso la diuresi agevola l’eliminazione delle tossine e delle sostanze di scarto in eccesso.

La lattuga è inoltre un’eccellente fonte di antiossidanti che contrastano lo stress ossidativo. Tra questi spiccano la vitamina C, il betacarotene e la quercetina.

La rucola contrasta la stanchezza

La rucola assicura una grande varietà di minerali. Contiene potassio, magnesio e fosforo che aiutano a combattere la stanchezza primaverile, tipica del cambio di stagione.

Assicura poi vitamine del complesso B, coinvolte nel metabolismo e nella produzione di energia.

Gli spinaci rafforzano il sistema immunitario e prevengono gli attacchi di fame fuori orario

Gli spinaci sono una grande fonte di vitamina C e di acido folico, in grado quindi di rafforzare il sistema immunitario e riparare le cellule.

Questo ortaggio a foglia verde è anche capace di mantenere il corpo ben idratato e di aumentare i livelli di energia.

Oltre agli spinaci, tutte le verdure amare aiutano a rafforzare il sistema immunitario.

Radicchio, cicoria, tarassaco e catalogna, oltre agli spinaci, sono veri e propri alleati del benessere.

Le loro proprietà diuretiche aiutano l’organismo a disintossicarsi, permettendogli di depurarsi profondamente.

Sia gli spinaci sia le altre verdure amare possono essere consumati sia crudi sia cotti ma sarebbero da preferire crudi per non alterare le loro preziose proprietà nutritive.

Favoriscono poi l’equilibrio dei neurotrasmettitori che regolano la sazietà come la serotonina.

Assicurano infatti una gran quantità di vitamine del gruppo B che ne favoriscono la produzione e apportano magnesio, un minerale considerato un tranquillante naturale.

Contrasta in modo diretto il cortisolo, l’ormone dello stress e contribuisce a migliorare l’umore.

Verdura di stagione che drena i liquidi e fa dimagrire

I finocchi combattono la ritenzione idrica

Sono ideali per chi è a dieta o ha necessità di perdere qualche chilo di troppo.

Apportano tante fibre che rallentano l’assorbimento degli zuccheri nel sangue e favoriscono il senso di sazietà, indispensabile per contrastare gli attacchi di fame.

Anche dal punto di vista calorico, i finocchi sono degli ottimi alleati della linea. Apportano solo 31 calorie ogni 100 grammi.

Sono inoltre fonte di vitamina B1, B2, B3, B5 e B6, che favoriscono il corretto funzionamento del metabolismo.

I ravanelli aiutano a sconfiggere la ritenzione

I ravanelli sono degli ottimi alleati degli organi deputati alla depurazione. Aiutano il fegato a smaltire le sostanze di scarto.

Favoriscono poi la salute dell’intestino. Sono ricchi di fibre dall’azione prebiotica che nutrono i batteri benefici che popolano la flora intestinale.

Agevolano poi l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Sono infatti una buona fonte di potassio.

Photo Credits: Unsplash