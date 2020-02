Fare la spesa quando si è a dieta è fondamentale per la buona riuscita della dieta stessa: ecco 5 trucchi facili per tenersi alla larga dalle tentazioni

Quando si è a dieta o si ha la necessità di perdere qualche chilo in eccesso una delle principali tentazioni da vincere è resistere al richiamo del cibo quando si va al supermercato a fare la spesa.

Eppure, se in frigo e in dispensa ci sono cibi sani stare alla larga dagli sgarri è incredibilmente più semplice.

Molto spesso infatti gli errori che si commettono a tavola dipendono da quelli che si fanno durante la spesa.

Andare al supermercato senza lista per esempio aumenta il rischio di mettere nel carrello cibi appetibili e facili da consumare.

La disorganizzazione infatti è il primo motivo per cui si opta per cibi già pronti quando si ha poco tempo da dedicare ai pasti e poca voglia di cucinare.

Il rischio? Consumare alimenti ricchi di calorie, grassi e zuccheri, nemici della linea e della salute che aumentano le probabilità di ingrassare.

Ma cosa fare per evitare errori e dire no agli sgarri?

Ecco 5 semplici trucchi per quando andate al supermercato a dieta.

Mai andare a fare la spesa prima di cena

Fare la spesa prima dei pasti aumenta il rischio di acquistare cibi già pronti e super calorici.

Il consiglio è di consumare prima di andare al supermercato uno spuntino ricco di fibre.

Il vantaggio? Grazie al suo elevato potere saziante combatte la fame e prolunga la sazietà.

Una manciata, per esempio, di frutta secca come le noci è l’ideale per sentirsi sazi e placare la voglia di qualcosa di buono.

Pianificate i menu

Uno dei principali ostacoli della dieta è la mancanza di organizzazione.

Pianificare i pasti vi aiuterà a fare delle scelte più consapevoli quando sarete nei reparti del supermercato.

Fate la vostra check list

Prima di andare al supermercato passate in rassegna il frigo e la dispensa e stilate una lista di tutto ciò di cui avete bisogno per i vostri menu giornalieri.

Una volta arrivati al supermercato sarà più facile resistere al richiamo di offerte e cibi golosi.

Leggete sempre le etichette

Al momento dell’acquisto soffermatevi sulla lista delle informazioni presenti sulla confezione dei prodotti.

Meno ingredienti ci sono e meno si rischia di mettere nel carrello “cibi spazzatura” e calorie di troppo.

Alla cassa state alla larga dagli snack

Resistere alla tentazione di cioccolatini, merendine e snack posizionati vicino alla cassa non è semplice.

Prima di acquistarli però fermatevi un attimo: se siete a dieta o avete bisogno di dimagrire qualche chiletto non solo l'ideale per soddisfare la voglia di qualcosa di buono.

Sono ricchi di grassi, zuccheri e calorie.

La soluzione per non cedervi è una sola ed è semplice: non metterli nel carrello.

Photo Credits: Unsplash