Quando si vuole dimagrire si fanno alcuni errori che fanno ingrassare e rendono controproducente un'azione che pensavamo positiva: ecco quali sono

I chili in più sono quasi sempre direttamente proporzionali alle abitudini sbagliate che si hanno.

Tanto che quando si ha necessità di perdere peso ci sono alcuni comportamenti che invece di aiutarci nell’impresa rischiano di avere l’effetto contrario.

Saltare il pranzo, eliminare gli spuntini, evitare pane, pasta e carboidrati per esempio forse funzionerà nel breve periodo, ma a lungo andare renderà la dieta poco sana e difficile da seguire.

Uno degli effetti infatti è quello di non riuscire a gestire correttamente gli attacchi di fame, più difficili da controllare se a colazione, pranzo o a cena non si è mangiato nulla o quasi. Il risultato? Non riuscire a resistere agli sgarri.

Dimagrire non è facile. Ma lo è ancora di più se abbiamo abitudini sbagliate che possono aumentare il rischio di attacchi di fame e abbuffate. L’unico modo per riuscirci dunque è correggerle. In che modo? Evitando questi errori.

Eliminare l'olio

L’olio extra vergine d’oliva, consumato nelle giuste quantità e inserito in una dieta sana ed equilibrata, è amico della linea.

Apporta tanti preziosi acidi grassi essenziali che favoriscono la sazietà.

La dose giusta? Un cucchiaio a pasto, preferibilmente aggiunto a crudo.

Sostituire la cena con l'aperitivo

Salumi e formaggi sono un classico degli happy hour.

Entrambi però andrebbero mangiati in piccole quantità e occasionalmente. Apportano grassi saturi che in eccesso sono dannosi per la linea e la salute.

Hanno poi tante calorie e un contenuto importante di sodio che favorisce sovrappeso, gonfiore, ritenzione e tanti altri disturbi.

Decisamente meglio mangiare qualcosa di sano e leggero prima di andare a fare l'aperitivo.

Sostituire il pranzo con lo yogurt

La pessima abitudine di mangiare a pranzo solo uno yogurt non vi farà dimagrire.

Il rischio di cedere agli sgarri nelle ore successive per placare la fame in questi casi diventa elevato. Lo yogurt infatti non assicura un pasto completo.

Per un pranzo e una cena equilibrati è necessario assicurarsi non solo proteine ma anche fibre (verdure, frutta), carboidrati complessi (cereali integrali e derivati) e altri preziosi nutrienti che danno energia e sazietà all’organismo in modo prolungato.

Mangiare solo zuppe e verdure

Le verdure sono sicuramente salutari. Sono ricche di vitamine, minerali, antiossidanti e altri preziosi nutrienti.

Ma mangiarle da sole non vi aiuterà a dimagrire.

Aumenta il rischio di andare incontro ad abbuffate e sgarri. Difettano infatti di proteine, grassi e altri preziosi nutrienti essenziali per l’organismo per assicurarsi un pasto completo ed equilibrato e per rimanere sazi e con le energie necessarie fino al pasto succesivo.

