Dalla dieta delle 5 mani di Victoria Beckham a quella a base di latte di capra di Gwyneth Paltrow, ecco le diete (spesso strane) delle star per dimagrire

Non sono particolarmente equilibrate o sostenibili al di fuori di un set cinematografico, ma le diete delle star continuano nonostante tutto a incurosire e a dare qualche spunto interessante.

Forse perché dietro ci sono nutrizionisti o dietologi super pagati e gettonati o forse per la pubblicità occulta che ne fanno le star stesse, sfoggiando corpi perfetti e remise en forme al limite del miracoloso dopo gravidanze e ruoli particolari al cinema.

Ecco dunque le diete più famose (strane in alcuni casi e al limite dell'assurdo in altri) che usano le star per dimagrire.

Da non copiare a casa.

Dieta dei 22 giorni di Beyoncé

Beyoncé dopo la gravidanza ha perso 11 chili e ripreso la sua forma grazie alla dieta dei 22 giorni, ideata dal nutrizionista e fisiologo dello sport Marco Borges.

Il motivo della durata, 22 giorni, dipende dal fatto che secondo il nutrizionista ci vogliono tre settimane per rompere un’abitudine.

Questa dieta elimina totalmente i prodotti industriali, predilige le verdure (meglio crude e non condite, per assaporarne il gusto vero e naturale).

I pasti da consumare sono tre, da non saltare mai e poi mai.

Dopo l’ultimo, attendere almeno due ore prima di coricarsi.

Seguire in generale lo schema 80-10-10, assumendo l’80% di carboidrati, il 10% di proteine e il 10% di grassi.

Nei carboidrati ci rientrano anche frutta e verdura, oltre che cereali e legumi.

Questi ultimi sono da preferire nella prima parte della giornata, fino a pranzo. A cena meglio preferire le verdure.



Voto: 7/10

Dieta delle cinque mani di Victoria Beckham

Victoria Beckham segue la dieta delle cinque mani.

Che consiste nel mangiare cinque volte al giorno proteine, il cui quantitativo deve misurare appunto come il palmo di una mano.

Oltre alle proteine, verdure in quantità e a piacere.

Voto: 4/10

Marilyn Monroe: digiuno a pranzo e gelato alla sera

In un’intervista rilasciata al magazine “Pageant” nel 1952, Marilyn Monroe ha raccontato le sue strane abitudini alimentari.



Per colazione, la diva si concedeva un frullato di uova crude e latte caldo.

Il pranzo lo saltava a piè pari, passando direttamente poi alla cena a base di fegato bollito, bistecca o agnello.



Almeno però c’è il proverbiale dulcis in fundo: un gelato con salsa calda al cioccolato come dessert.



Voto: 3/10

Dieta macrobiotica di Madonna

Il regime macrobiotico seguito da Madonna è rigidissimo e comprende solamente tre alimenti base: il tofu, la soia e le alghe marine. Esclusi totalmente dalla sua alimentazione i carboidrati, le uova, la carne e i latticini.

Della serie: e cosa diavolo rimane da mangiare? Ah, già: il tofu, la soia e le alghe marine.

Voto: 2/10



Greta Garbo: lievito crudo, siero di latte e pagnotta al sedano

Greta Garbo è stata sempre considerata un’icona di bellezza divina. Tanta beltà l’ha però pagata a acaro prezzo: è stata a dieta per quasi tutta la sua vita.



Seguita dal nutrizionista Gayelord Hauser, che negli anni ’30 spopolava come se fosse una star grazie al suo regime alimentare che prometteva giovinezza e lunga vita, la Garbo poteva concedersi ben pochi sfizi.



I cibi considerati miracolosi da Hauser e dai suoi discepoli erano lievito crudo, siero di latte e una pagnotta fatta di sedano. In tavola comparivano quasi esclusivamente questi alimenti.

La suddetta pagnotta che andava a sostituire il pane era un mix di purea di sedano, noci, prezzemolo, cipolla, funghi, burro, uova e briciole di pane.

Dire “allettante” sarebbe mentire spudoratamente.



Voto: 1/10

Kourtney Kardashian beve aceto di mele prima dei pasti

Kourtney Kardashian non segue particolari diete ma non fa mai a meno di un trucchetto che pare bruci parecchi grassi: beve due volte al giorno aceto di mele.

Prima di fare quella faccia schifata, ascoltate quanto fa dimagrire questo elisir un po’ aspro, d’accordo, ma dalle virtù miracolose: contiene acido acetico che favorisce la digestione, regola il metabolismo e agisce sul senso di sazietà.

Va bevuto prima dei pasti ma state attente a non berlo di mattina, a stomaco totalmente vuoto, perché essendo molto acido potrebbe comportare problemi a livello gastrico.

Oltre a Kourtney Kardashian, ne fanno largo uso anche Victoria Beckham, Miranda Kerr e Megan Fox. Come testimonial, diciamo che l'aceto di mele è a posto.

Voto: n.d.

La Master Cleanse di Beyoncé

Oltre alla dieta dei 22 giorni, Beyoncé ne ha seguita un’altra: la Master Cleanse.



Si tratta di un regime molto strong sconsigliato per via della forte restrizione alimentare e dei gravi scompensi che potrebbe provocare, quindi è bene non seguirlo e soprattutto non improvvisarsi con il fai da te.



È un metodo detox a cui si è affidata Beyoncé per recitare la parte di Diana Ross nel film Dreamgirls. Consiste nell’assumere durante la giornata per due settimane una bevanda composta da succo di limone, sciroppo d’acero, pepe di cayenna e acqua calda.



Come cibo solido sono ammesse solamente verdure. Ma attenzione: la salute potrebbe essere gravemente compromessa e i chili persi tornerebbero velocemente non appena si ricomincia a mangiare in maniera normale!



Voto: 0/10

La dieta al latte di capra di Gwyneth Paltrow

Si chiama Goats Milk Cleanse ed è il regime dietetico a base di latte di capra proposto (e seguito) da Gwyneth Paltrow.



Ne ha ampiamente scritto sul suo seguitissimo blog Goop e consiste in pratica nel nutrirsi per 8 giorni consecutivi solamente (o quasi) di alimenti a base di latte di capra.

Anche questa è da molti considerata una follia alimentare perché non dà il giusto apporto e la varietà necessaria dei nutrienti.

Voto: 2/10

Seven Day Color Diet di Christina Aguilera

La cosiddetta dieta arcobaleno consiste nel mangiare cibi che contengono tutti i colori dell’arcobaleno. Il motivo? Perché così si ingerirebbero tutte le vitamine necessarie all’organismo.



Christina Aguilera l’ha modificata a suo piacimento, creando la Seven Day Color Diet che consiste nel separare i vari colori durante la settimana: il primo giorno i cibi bianchi, poi i rossi e poi solo verdure. Poi gli arancioni e i viola, infine i gialli e l’ultimo giorno tutti i colori assieme.



L’alternanza dei colori pare che aiuti l’organismo a rifornirsi di tutti i nutrienti contenuti negli alimenti per un caleidoscopio di vitamine e sostanze benefiche.

Voto: 6/10

Dieta crudista di Uma Thurman

Uma Thurman vanta un fisico statuario e tonico, lo sappiamo bene. E in parte la star lo deve alla sua dieta Row Food, ossia crudista.

Questo regime consiste in una quasi totale alimentazione basata su frutta e verdura rigorosamente cruda.

Al massimo è permessa una blanda cottura a bassissime temperature (max 30 gradi), questo onde evitare perdere le preziose proprietà degli alimenti crudi.

Voto: 4/10

La Ice Diet di Renee Zellweger

Renee Zellweger si è inventata la Ice Diet, una dieta a base di cubetti di ghiaccio da mangiare come spezza-fame.



Prima di ogni pasto la Zellweger mangia un cubetto ghiacciato, il che le toglierebbe la voglia di esagerare a tavola. Sarà perché il freddo anestetizza le papille gustative e non fa quindi assaporare davvero niente? Chissà!



Di sicuro però mangiare cose fredde, ghiaccio in primis, abbassa la temperatura corporea e spinge l’organismo a bruciare più calorie per innalzarla nuovamente.

Il risultato è che si brucia di più! Ma occhio alle congestioni, sempre dietro l’angolo con i cibi freddi.



Voto: n.d.

La Baby Food Diet di Reese Witherspoon

Reese Witherspoon segue la cosiddetta Baby Food Diet, una dieta a base di omogeneizzati per bambini.



Vanno assunti a colazione e a cena, concedendosi un solo pasto solido a pranzo (comunque sano e ipocalorico).

Oltre a lei, tante altre celebrities hanno incominciato a seguirla con risultati a loro detta soddisfacenti.

Voto: 5/10