In un nuovo video su Youtube, Beyoncé racconta la dieta che ha seguito per tornare in forma per il Coachella dopo aver partorito due gemelli

Beyoncé è l'ultima di una lunga lista di celebrità a fare uso di YouTube per condividere insights sul suo stile di vita.

La cantante ha pubblicato un video in cui racconta la dieta che ha seguito per tornare in forma per il Coachella dopo la nascita dei gemelli Rumi e Sir nel 2017.

Il video fa parte di una collaborazione con Marco Borges, fisiologo e fondatore di 22 Days Nutrition, una dieta completamente a base vegetale.

In cosa consiste il 22 Days Nutrition Plan

Nel video, intitolato Beyoncé - 22 Days Nutrition, viene rivelata la sua preparazione intensiva per il Coachella tramite l'omonimo piano nutrizionale del trainer Marco Borges.

«Buongiorno, sono le 5 del mattino, e questo è il primo giorno di prove per Coachella - dice la cantante mentre sale sulla bilancia.

Questo è il mio peso, 79 chili. La strada da percorrere per perdere i chili in eccesso è lunga».

«Per raggiungere il mio obiettivo, mi sto limitando a niente pane, niente carboidrati, niente zucchero, niente latticini, niente carne, niente pesce, niente alcool», dice Beyoncé nel documentario.

Una dieta vegana insomma quella che la cantante mostra nel video, in cui include scene con l'allenatore Borges che la guida in quelle settimane, insieme ad alcuni membri del suo team di Coachella.

La 22 Days Nutrition di Borges ruota attorno a un piano alimentare di 22 giorni di alimenti puramente vegetali.

Beyoncé e Jay-Z hanno entrambi provato il piano nutrizionale inizialmente nel dicembre 2013, secondo The Kitchn, dopo di che Beyoncé ha abbandonato la carne nei suoi pasti.

Durante il video, Marco Borges viene sentito dire:

«Sfruttiamo il potere delle verdure, sfruttiamo il potere delle piante, sfruttiamo il potere degli alimenti non trasformati e il più vicino possibile alla natura per il bene del nostro organismo».

Beyoncé inizia il video rivelando esattamente quanto pesava il primo giorno del suo piano di dimagrimento, che ha seguito per due volte, per un totale di 44 giorni, in cui ha scelto di adottare una dieta a base vegetale sotto la guida di Borges.

Ma il 22 Days Nutrition non è solo dieta: oltre alle numerose ricette a base vegetale che Beyonce presumibilmente ha mangiato nel corso della sua dieta, la cantante è stata anche vista allenarsi intensamente.