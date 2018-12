Dalla birra all’agopuntura e al parmigiano, ci sono cose che fanno dimagrire (a quanto si dice) senza sforzo: ecco cosa c'è di vero e perché funzionano

Se la vostra personale battaglia è quella con il grasso corporeo, avrete già notato quanti rumors compaiono a ciclo continuo millantando proprietà miracolose di alcuni alimenti o trucchi per perdere peso velocemente e senza sforzo.

Bene, mettevi l'anima in pace: per perdere peso sul lungo periodo sono necessari attività fisica, attenzione all'alimentazione e buona volontà.

Quello che esiste però sono aiuti più o meno efficaci per ingannare il metabolismo e il cervello, portandoci a consumare di più, avere meno fame o prolungare il senso di sazietà.

Non solo cibi ma anche colori, tecniche di medicina alternativa e tanto altro ancora. Compresi alimenti che non avreste detto mai e poi mai…



Ecco le 10 cose più assurde che si dice facciano dimagrire - e quali funzionano davvero.



Il cacao fa dimagrire: vero



Pare non sia una bufala: forse il cacao fa dimagrire.

Secondo uno studio della University of California di San Diego, gli antiossidanti presenti nel cacao, in particolare l’epicateina, apporterebbero dei benefici metabolici tali da fare bruciare più in fretta il grasso.

E dai test condotti dai ricercatori è emerso che l’indice di massa magra di chi consuma cacao cinque volte a settimana è maggiore di quello di chi invece non lo assume.

La birra fa dimagrire: vero



Uno studio scientifico sta forse per abbattere il luogo comune: secondo un studio dell'Università dell'Oregon, il flavonoide che si trova nel luppolo e va sotto il nome di xantumolo aiuterebbe a perdere peso e ad abbassare i livelli di colesterolo.

Per ora i test sono stati condotti soltanto sui topi quindi aspettate a brindare alla notizia con un boccale pieno raso.

L’agopuntura per snellire la pancia: vero

Uno studio di ricercatori coreani della Kyung Hee University ha decretato il potere dell’agopuntura anche nella lotta contro l’adipe.

Dalle ricerche è infatti emerso che stimolare contemporaneamente cinque punti specifici sulle orecchie aiuti l’eliminazione del grasso in eccesso.

E non un grasso qualunque ma proprio il più odiato e difficile da eliminare: quello localizzato sulla pancia.

Il colore rosso fa mangiare di meno: vero



Pare che tra le cose che farebbero dimagrire ci sia anche il colore rosso - con cui colorare la tavola.

I ricercatori dell’Università di Basilea sostengono che usare tovaglie, piatti e stoviglie rosse abbassa il senso di fame e quindi farebbe mangiare di meno.

Indossare occhiali azzurrati riduce l'appetito: vero



Un colore che invece ci convince abbastanza è l’azzurro. Pare che indossando occhiali dalle lenti azzurrate si riesca a mangiare meno cibo.

Alla base di questa convinzione sta l’idea che gli alimenti di colore caldo (toni gialli, aranciati etc.) siano più appetibili rispetto a quelli dalle nuance fredde.

E aggiungere un filtro azzurro rende tutto più freddo, motivo per cui il piatto non vi farà così tanta gola. Interessante è anche capire per quale motivo i colori più caldi aumentano l’appetito.

Si tratta di istinto primordiale alla sopravvivenza che ci ha insegnato la natura: un frutto maturo è rossiccio e vira verso il marrone, mentre l’idea di acerbo (e non commestibile) è veicolata dai colori freddi e verdognoli.

La buccia del mango previene il grasso: vero



Sappiamo che il mango è un superfood da consumare in ogni salsa, ma quello che invece non tutti conoscono è il fatto che l’elisir di lunga linea si trova nella sua buccia.

Uno studio australiano ha dimostrato che la buccia di questo frutto previene la formazione di cellule di grasso e impedisce quindi la formazione di cuscinetti adiposi e di cellulite.

Mangiare ghiaccio fa bruciare calorie: vero



Un cubetto di ghiaccio da sciogliere in bocca ogni tanto non è solo altamente sensuale e afrodisiaco ma addirittura un alleato di silhouette top.

Essendo un cibo particolarmente freddo, infatti, abbassa la temperatura basale e porta quindi l’organismo a bruciare più calorie per ripristinare il termostato interno.

Inoltre molti sostengono anche il solo fatto di sciogliere il ghiaccio in bocca invece di masticarlo sia un’azione che comporta l’uso di parecchia energia (quindi di calorie), non soltanto per la temperatura che si abbassa ma anche per l’esercizio stesso dello sciogliere il ghiaccio.

Attenzione però a non esagerare: troppo ghiaccio potrebbe comportare disturbi gastrici e addirittura congestioni, quindi consumatelo con moderazione.

Il tarassaco contro la cellulite: vero

Solo chi si intende di erboristeria conosce le miracolose proprietà del tarassaco, un fiore con proprietà benefiche che si concentrano soprattutto a livello diuretico.

Stimolando la diuresi, il tarassaco contribuisce a smaltire i liquidi in eccesso, contrastando così proprio lei: la ritenzione idrica. E sì, proprio lei: l’odiosa cellulite.

Un infuso a base di tarassaco vi aiuterà molto nella lotta continua contro l’adipe.

Il parmigiano aiuta a bruciare i grassi: vero



Grazie a una ricerca italiana, è emerso che le donne che consumano regolarmente prodotti lattiero-caseari molto stagionati come il parmigiano o il grana padano hanno meno probabilità di aumentare di peso nel corso del tempo.

Questo perché tutti i prodotti lattiero-caseari prodotti con tempi di stagionatura elevati hanno un alto contenuto di acido linoleico che può aiutare a bruciare i grassi.

L'aceto anticipa il senso di sazietà: vero



L’aceto è un vero elisir di bellezza. Oltre a migliorare l’aspetto di pelle, capelli e unghie (sia se consumato sia se usato come prodotto beauty), l’aceto tiene sotto controllo anche i depositi di grasso, facendoli diminuire sensibilmente.

Promuove il senso di sazietà e abbassa i livelli di insulina nel sangue, portando così a una minore assimilazione del grasso. Quindi brindiamo all’aceto! Se non con un bicchiere pieno di aceto (bleah!), almeno con qualche benefica goccia mescolata all’acqua.