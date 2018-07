Cosa mangiare per gambe magre e leggere? Ecco i cibi che proteggono i vasi sanguigni e aiutano a combattere pesantezza e gonfiore

A tavola vi capita di esagerare con il sale e con formaggi stagionati e cibi elaborati? Attenzione non solo ai chili di troppo, ma anche alla circolazione. Sono spesso ricchi di sodio, il nemico principale della salute di arterie e cuore.

Una corretta alimentazione abbinata una buona dose giornaliera di attività fisica è la mossa vincente per mantenere in salute la circolazione e per prevenire i disturbi legati al suo cattivo funzionamento, come la cellulite, il gonfiore e molti altri.

Per proteggere il sistema circolatorio puntate a tavola su cibi ricchi di antiossidanti come grassi buoni omega 3 e vitamina C che riducono l’infiammazione.

Via libera anche a quelli che contengono fibre e sali minerali, in particolare potassio e magnesio, che aiutano l’eliminazione dei liquidi, responsabili del senso di pesantezza.

Ecco allora 5 cibi che migliorano la circolazione e aiutano ad avere gambe super leggere.

Kiwi per contrastare il gonfiore

Questo frutto è ricco di vitamina C, una sostanza che esercita una vera e propria azione protettiva nei confronti dello stress ossidativo responsabile dell’invecchiamento dei vasi sanguigni.

Ne contiene più dell’arancia.

Rende i capillari più forti e agevola la circolazione.

Sardine per proteggere i vasi sanguigni

Sono una miniera di grassi buoni che proteggono il sistema circolatorio e fanno bene alla salute del cuore.

Sono ricche di omega 3, acidi grassi essenziali che aiutano a ridurre l’accumulo di colesterolo cattivo.

Mirtilli per combattere la pesantezza

Neri o rossi, assicurano tanto potassio, magnesio e antiossidanti come la vitamina C e i polifenoli che combattono l’invecchiamento dei vasi sanguigni.

Grazie alle loro proprietà benefiche aiutano a ridurre l’accumulo di liquidi in eccesso e a contrastare il senso di gonfiore, causato dalla cattiva circolazione.

Cavoli per drenare di più

Sono un toccasana per la circolazione.

Grazie alla loro ricchezza di potassio e di acqua hanno un’eccellente azione drenante.

Sono poi una buona fonte di vitamina C, antiossidante che agisce sulla produzione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento delle cellule delle pareti dei vasi sanguigni.

Lattuga per smaltire le tossine

Assicura tanta acqua e fibre che favoriscono la diuresi, facilitando l’eliminazione delle tossine, responsabili del gonfiore.

Fornisce poi minerali preziosi per la circolazione, come potassio e magnesio, e antiossidanti, in particolare quercetina, che favoriscono il microcircolo e combattono la ritenzione idrica.

