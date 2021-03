Dalle migliori pasticcerie e cioccolaterie d’Italia, colombe artigianali e uova di cioccolato arrivano a casa con un click: ecco le più buone

Sarà un’altra Pasqua particolare ma di sicuro non mancheranno uova e colombe artigianali a portare un po' di dolcezza nei giorni di festa.

Abbiamo selezionato le migliori proposte da tutta l’Italia: uova e colombe artigianali da ordinare online e ricevere direttamente all’indirizzo desiderato.

Ce n’è per tutti i gusti. Dalla colomba classica alle più creative, con l’aggiunta nell'impasto di ingredienti selezionati, glassature e guarnizioni.

La scelta è ardua (anche) per chi gli appassionati di uova al cioccolato: dai più “semplici” al latte o fondente, bianco e rosa, alle opere d’arte dipinte a mano, fino ai pralinati e ai crunchy con mix di frutta secca.

E per chi oltre a cercare “il buono” vuole anche fare “del bene”, non mancano nella nostra selezione alcune uova e colombe solidali per offrire un aiuto a chi ne ha bisogno.

Uova e colombe artigianali: le più buone da ricevere a domicilio

Le colombe artigianali al tè verde e fragoline di bosco della Pasticceria Mannori, Prato

Dall’amore per l'estetica e per il buon gusto del pasticcere e titolare Luca Mannori, nascono le sue dolci creazioni pluripremiate a concorsi di fama nazionale e internazionale.

Vincitrice della medaglia d’oro Accademica, la colomba al tè verde e fragoline di bosco è un classico della selezione Mannori.

Il soffice impasto, realizzato senza fretta, è profumato al tè verde e arricchito con fragoline di bosco semi candite. Servono tre giorni di lavoro perché il lievitato acquisti tutta la sua morbidezza. Al resto pensano le materie prime tutte Italiane e il tocco prezioso di un amico fidato: il lievito madre, dolce e forte al punto giusto, che Luca custodisce e cura costantemente ogni giorno.

La si ordina QUI

Uova e Colombe della storica Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin, Napoli

Abilità artigiana, ingredienti 100% naturali e ricercatezza estetica distinguono le uova e le colombe artigianali della storica Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin. In entrambi i casi il protagonista è il cioccolato.

Da oltre un secolo, i maître chocolatier dello storico brand partenopeo lavorano a mano il migliore cacao al mondo, di provenienza centro-americana, senza l’aggiunta di addensanti o stabilizzanti.

Per questa Pasqua, la colomba con impasto Offella è disponibile in tre versioni senza canditi: ricoperta di glassa fondente; farcita con piccole pepite di cioccolato; o ricoperta di Cioccolato Foresta (nella foto a sinistra).

Quanto alle uova, tra le novità di quest’anno ci sono l’uovo di cioccolato al latte e noci di Sorrento; il fondente ricoperto di granella di pistacchi siciliani (nella foto in alto a destra); e quello al latte rivestito con nocciole piemontesi IGP (nella foto in basso a destra). Non mancano le uova ricoperte di Cioccolato Foresta, quelle al gusto gianduia (disponibili nella versione al latte o fondente); l’extra fondente con fave di cacao tostate; l’uovo al cioccolato fondente senza zuccheri aggiunti; e il fondente al peperoncino, caratterizzato da un gusto piacevolmente inebriante.

Per averli - in tutta Italia e nel mondo - basta ordinare QUI

La colomba (e il panettone) di Pasqua di Simone De Feo, Reggio Emilia

Non nascono in una pasticceria, bensì in una gelateria. E non dalle mani di un pasticcere, ma dal genio creativo di un gelatiere. Lui è Simone De Feo, talentuoso gelataio di Reggio Emilia, famoso per il suo gelato ma anche per i lievitati.

Per questa Pasqua nella sua Cremeria Capolinea propone tre varianti di colombe artigianali, preparate secondo tradizione: la classica con farcitura di canditi all’arancia e una croccante copertura di glassa alla mandorla; al cioccolato, farcita con canditi all’arancia, gocce di cioccolato e una glassa al gianduia; e la colomba al pistacchio, con una farcitura di canditi all’amarena e ricoperta da una glassa al pistacchio.

Alla colomba, aggiunge il Panettone di Pasqua, il primo di una collezione limited edition ispirata alla stagionalità, che per queste festività si offre in un impasto profumato alla nocciola con note di fiori d’arancio e di cioccolato bianco.

Novità vera di questa Pasqua è la CapoBox Happy Easter, una box dal pack contemporaneo, ispirato al lettering futurista, che contiene il Panettone di Pasqua (nel formato da 500g), il babà in vaso cottura nato su ispirazione del dolce pasquale per eccellenza, la pastiera napoletana e la sbrisolona classica, omaggio alla tradizione mantovana.

Per averli basta ordinare QUI (fino al 28 marzo)

L’Uovo Rotto dello chef Antonio Zaccardi

Uovo rotto si ispira all’arte giapponese del Kintsugi, ovvero la ricostruzione di ceramiche rotte utilizzando un impasto dorato che ridà all’oggetto la funzione perduta e una nuova bellezza.

Le uova rotte sono state dipinte utilizzando questa tecnica in una serie limitata e sono tutte pezzi unici. Il packaging, progettato da FreeJungle, è una serigrafia oro su fondo bianco e ogni box è numerato.

L’uovo è a base di cioccolato Extra Bitter Blend al 70% di cacao aromatici, provenienti dall’Ecuador e dal Venezuela, e zucchero italiano. Leggere note di tabacco e cuoio definiscono la personalità di questo cioccolato; la discreta acidità è equilibrata dalle note intense di cacao tostato. All’interno, non manca la sorpresa: un ovetto di cioccolato Extra Bitter Blend al 70% di cacao con un morbido ripieno alla mandorla di Sicilia salata.

Il progetto nasce dal bisogno di condividere le riflessioni che questo momento storico ha generato, e di renderle un messaggio positivo di speranza per tutti. Parte del ricavato della vendita sarà devoluto alla cooperativa sociale Made in Carcere, fondata nel 2007 da Luciana delle Donne. Il progetto realizza prodotti d’abbigliamento ed accessori confezionati da donne al margine della società: 20 Detenute, alle quali viene offerto un percorso formativo, con lo scopo di un definitivo reinserimento nella società lavorativa e civile.

Si ordina QUI

La colomba nocciolata di Pasticceria De Vivo, Pompei

Una novità e un omaggio alla nocciola tonda di Giffoni, nota per il suo sapore aromatico e la polpa bianca molto consistente. L’ impasto della colomba nocciolata firmata da De Vivo sa di nocciola, è arricchito con pezzi di cioccolato al latte e fondente e farcito con ganache alla nocciola e infuso agli agrumi. Il tutto, ricoperto con cioccolato bianco e granelle di nocciole di Giffoni.

Sessant’anni e due generazioni dopo, la storica pasticceria partenopea continua a offrire gli intramontabili gusti che hanno reso la sua firma riconoscibile.

Tra questi, i lievitati gourmet come la Colomba Carciofo, un impasto salato con pezzi di carciofo campano, prezzemolo, sale, aglio, pepe e peperoncino -, ispirata al “carciofo arrostito”, che in Campania per tradizione viene consumato il lunedì di “Pasquetta”; la Colomba ‘Nzogna e Pepe, un impasto lievitato, arricchito con sugna, pepe, pancetta, pecorino, capocollo, salame, aglio e peperoncino, che si ispira al “Casatiello sugna e pepe” immancabile sulla tavola pasquale napoletana e consumato il Sabato Santo e il lunedì di “Pasquetta”.

E infine la Colomba Pesto e pomodoro, impasto lievitato, salato e arricchito con basilico, pomodori campani secchi, aglio e peperoncino, che si ispira al condimento tradizionale italiano che esclama: “That’s Ammore!”.

Per un ricco assaggio delle prelibatezze De Vivo, le Scatole Regalo contengono formati speciali (da circa 400 gr) di Colomba, Pastiera Napoletana, Casatiello Rustico ‘Nzogna e Pepe, Carciofo Arrostito, attraverso i quali è possibile fare una degustazione del meglio del prime del territorio.

Lo si ordina QUI

L’uovo sottovetro de La Molina, Quarrata (PT)

L’idea è semplice, un uovo ripieno di crema gianduia protetto dal vetro, da consumarsi come un uovo alla coque. Innovativo e geniale, nel tempo la linea si è arricchita con nuovi gusti e con edizioni speciali.

Oggi sono disponibili: il Bianco, un uovo di cioccolato bianco con granella di cacao caramellato, ripieno di crema gianduia fondente (nella foto); il Fondente, un uovo di cioccolato fondente 64% cacao min. ripieno di crema gianduia fondente; l’Oro, un uovo di cioccolato biondo con granella di cacao caramellato ripieno di crema gianduia al latte salata; il Pistacchio, un uovo di cioccolato bianco e granella di pistacchio, ripieno di crema di pistacchi.

Frutto della creatività, maestria tecnica e di quel pizzico di follia che da sempre è alla base delle scelte dell’azienda toscana, che ha nella lavorazione artigianale del cioccolato di alta qualità la sua ragione di vita, l’uovo sottovetro è stato premiato come miglior packaging del prodotto internazionale, nella sezione dolci, alla fiera di Colonia nel 2015.

Per averlo basta ordinarlo QUI

Cioccolato, agrumi e sapori esotici, la Pasqua firmata Sal De Riso

Due gustose novità affiancano i rinomati cavalli di battaglia del Maestro Pasticcere della Costiera Amalfitana per le celebrazioni pasquali.

La nuova colomba Sol Levante (nella foto) è un viaggio profumato tra Italia e Giappone. Gli agrumi sono l’anima di questo dolce: mandarino, pompelmo rosa e limone vengono contaminati dall’agrume giapponese. La soffice pasta lievitata, senza cubetti di arance candite e glassa di mandorle, è farcita con ananas semi candita, fragole Candonga e Inspiration Yuzu Valrhona.

La seconda novità è la colomba I tre cioccolati gianduia, risultato della fusione fra la nocciola e tre differenti tipologie di cioccolato: bianco, fondente e al latte. Anch’essa senza cubetti di arance candite e glassa di mandorle, è farcita con crema al gianduia e gocce di cioccolato bianco, al latte, fondente uniti alle nocciole.

Le due novità affiancano le altre proposte pasquali del Mastro Pasticcere campano: dalle colombe classiche alle rivisitate, senza scordare quelle farcite.

Per ordinarlo si clicca QUI

L’uovo Tiramisù de La Perla di Torino

Uova di cioccolato decorate a mano, ma anche colombe artigianali declinate in tante varianti creative. Ma la novità della Pasqua 2021 è l’Uovo Tiramisù. Una creazione realizzata strato per strato dagli artigiani piemontesi con i migliori ingredienti del territorio.

Cacao, caffè e mascarpone si intrecciano in questo goloso uovo di cioccolato al gusto Tiramisù. Extra bonus, una dolce sorpresa: gli irresistibili tartufi di cioccolato che hanno reso La Perla di Torino famosa nel mondo.

Si ordina QUI

La colomba “Innovazione” di Claudio Gatti di Pasticceria Tabiano

La nuova colomba, in produzione limitata, è un prodotto salutistico, che non dimentica il gusto e la dolcezza. Frutto di tanti anni di esperienza e ricerca di Claudio Gatti, presidente dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano.

Un blend di grani antichi e farine biologiche delle coltivazioni della Food Valley di Parma, a cui si aggiungono zuccheri biologici integrali naturali, burro e uova bio.

Nell’impasto anche semi di zucca, lino, papavero, girasole e altri semi, selezionati per le importanti proprietà nutritive. Un prodotto quasi totalmente bio, addolcito con cioccolato bianco biologico aromatizzato alla vaniglia e impreziosito da una spolverata di semi decorticati che si trovano anche all'interno.

Il dolce lievita 36 ore ed è povero di grassi: solo l'11,3% contro il disciplinare del 16% minimo di contenuto lipidico per l'uso del termine panettone, per la formula natalizia. Una vera “innovazione”, come dice il nome stesso, firmata da un maestro della ricerca nel campo dolciario.

Per riceverla a casa basta prenotarla allo +39 0524 565233 o via email a info@pasticceriatabiano.it

Le Uova Esotiche e le colombe di Pasticceria Martesana, Milano

In questa Pasqua in cui viaggiare sarà più difficile, le coloratissime uova di cioccolato in stile cartoon, dalle fantasie e decorazioni esotiche, fanno sognare mete lontane.

Fragolosona, Cioccococco e Martesananas, sono realizzate in finissimo cioccolato fondente Valrhona al 55%, interamente a mano dai Maestri di Martesana. Fragolosona è uovo che assume le sembianze di una grande fragola rossa su una base di croccanti tavolette di cioccolato; Martesanas un distinto ananas dal monocolo in stile dandy; e Cioccococco è a forma una noce di cocco con tanto di cannuncia e fiorellini hawaiani.

Accanto alla linea delle superdecorate non mancano le proposte più classiche, come le uova decorate e quelle lisce.

Per chi vuole limitare l’apporto di zuccheri, le uova senza zucchero al latte o fondente, dolcificato con burro di cacao e massa di cacao diventano un dolce dal sapore intenso e unico.

Ad accrescere la ricca proposta di lievitati di Martesana, novità di quest’anno è la limited edition Colomba Pistacchio e Cioccolato, creata insieme ad Acadèmia, scuola digitale dedicata al mondo della cucina. Uno speciale lievitato realizzato in soli 500 pezzi, dove la dolcezza della ganache alla crema di pistacchio e cioccolato si sposa con la copertura di cioccolato fondente e con la croccante granella di pistacchi.

Per ordinarlo basta un click QUI

La colomba al pistacchio KM0 di Bonfissuto, Canicattì (AG)

Nel solco della tradizione siciliana, la colomba al pistacchio di Bofissuto è un prodotto a lievitazione naturale, realizzato con copertura di cioccolato bianco e pistacchi siciliani interi a KM0.

Il laboratorio dove lavorano i due giovani fratelli Vincenzo e Giulio Bonfissuto, infatti, si trova all’interno di un pistacchieto di 800 mq, in aperta campagna, tra vigneti e mandorleti.

Nella confezione, insieme con la colomba, c’è anche un vasetto di crema di pistacchio di Sicilia da spalmare sul lievitato.

Il dolce di Pasqua rientra nella campagna di crowdfunding per finanziare il progetto “Adotta un pistacchio”: con l’acquisto della colomba è possibile sostenere un pistacchieto di antichi alberi a Canicattì, una piccola riserva d’oro verde che sta prendendo vita grazie al contributo di tanti piccoli sostenitori.

Si ordina QUI

Il N’uovo in tutte le sue varianti di Guido Gobino, Torino

La linea di Uova di Pasqua by Guido Gobino è caratterizzata dall’unicità del N’Uovo, un uovo pasquale dalla forma unica. Il design è stato sviluppato nel 2008, in occasione di Torino Design Capital e, da allora, sigla la Pasqua con la sua linea originale.

Oltre al N’uovo classico, i soggetti di quest’anno giocano con diverse texture di cioccolato e le note calde dell’oro. L’uovo più colorato riprende la tecnica artistica del dripping, restituendo note di colori pastello in un gioco di gocce e spruzzi variopinti.

E poi ci sono i due N’uovo granellati - in versione fondente con il 63% di un blend di cacao Aromatici del Sud America e al latte finissimo, e al latte della filiera alpina piemontese - arricchite, attraverso un processo artigianale, con uno strato di granella di nocciola Tonda e Gentile Trilobata ricoperta di un sottile velo di cioccolato. Super cool e divertente è il N'uovo occhio di bue, a base di cioccolato fondente con il 63% di cacao aromatici e una spiritosa decorazione (nella foto, il primo a sinistra).

Per ogni spedizione è possibile inserire un messaggio personalizzato che sarà stampato su una card a tema pasquale.

Per ordinarli basta un click QUI

La colomba Persica di Vincente Delicacies, Bronte

Per questa Pasqua Vincente Delicacies lancia la colomba artigianale Persica, dall’impasto morbidissimo con pesca candita e gocce di cioccolato extra fondente al 70%.

La delicatezza e il profumo della pesca, il sapore inteso delle gocce di cioccolato fondente, e infine una glassatura di zuccherini e pistacchi sono la dedica del pasticcere alla sua Sicilia e… al pistacchio, rigorosamente di Bronte DOP.

Tutti i lievitati Delicacies - e sono tanti! - sono incartati a mano da donne del territorio: l’80% del personale di Vincente Delicacies, infatti, è composto da manodopera femminile.

La si ordina QUI

L’Easter BOMB di Paolo Griffa

Paolo Griffa lancia Easter Bomb, una bomba di uovo di Pasqua provocatoria, deliziosa, esplosiva (ma ovviamente innocua).

La pièce accenna al mondo dei cartoon, un universo colorato e buffo. Easter Bomb ha la forma di una bomba, completa di miccia, ed è disponibile in due colori, che corrispondono a due diversi gusti: la Ganache al pralinato nocciola, nocciole piemontesi IGP, Pailleté Feuillatine e zucchero effervescente per la versione grigia; o la Ganache al caffè e pralinato nocciola, chicchi di caffè Jamaican Blue Mountain, Pailleté Feuillatine e di nuovo zucchero effervescente per quella rossa.

Per scoprirne l’interno scoppiettante serve il martello in legno presente nella confezione. Sia il martello sia la base dell’uovo sono oggetti artigianali, realizzati dal falegname valdostano Giorgio Denarier (che possono essere poi riutilizzati come schiaccianoci).

Come ogni uovo di Pasqua che si rispetti, non manca la sorpresa: in 4 delle Easter Bomb di Paolo Griffa ci sarà il Golden Bomb Ticket, che proprio come nella Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka permetterà ai vincitori di godere di un pomeriggio in Val Ferret, alla scoperta delle erbe spontanee e di un Pic Nic bucolico.

Per ordinarlo basta un click QUI

Colomba con le albicocche "Pellecchiella" del Vesuvio di Pasticceria Panzera, Milano

Dolcissime, sode e succose, le albicocche "Pellecchiella" del Vesuvio sono la novità di Pasqua della storica pasticceria milanese.

Aggiunte a pezzettoni, esaltano il profumo e la dolcezza dell’impasto, morbido e umido al punto giusto. La glassa, invece, cosparsa di zucchero a velo e mandorle filettate che assumono in cottura un colore dorato, rende croccante ogni fetta.

Si ordina QUI

L’uovo Ruby di Zaini Milano

Tra le Uova di Pasqua firmate Zaini Milano, il più ricercato è sicuramente l’Uovo Ruby: 600g di puro cioccolato rosa dal vellutato sentore di frutti di bosco, prodotto naturalmente da fave di cacao ruby, senza coloranti né aromi aggiunti, racchiuso in una confezione realizzata a mano con fiocco di carta di riso e tulle.

Nel mondo di Zaini non mancano poi il classico fondente ma in versione extra dark con granella di nocciole, o l’Uovo di finissimo cioccolato al Latte. Al piacere del cioccolato, si aggiunge quello della sorpresa, sempre ricercata e immancabile in tutte le uova.

La chicca in più: ordinando direttamente allo storico negozio meneghino, solo per le consegne a Milano lo speciale delivery è fatto dal personale della Zaini, che viaggia in cittá su una FIAT 1100 d’epoca -classe 1949- adibita a furgoncino, con cambio a doppietta e motore originale, ma a basso impatto ambientale grazie al gpl.

Lo si ordina QUI

La colomba farcita con crema di pistacchio di Bronte DOP di Pistì

L’azienda brontese, tra i maggiori produttori di pistacchio di Bronte DOP, torna con la sua colomba a lievitazione naturale, farcita con crema al pistacchio siciliano e ricoperta di voluttuoso cioccolato bianco o cioccolato fondente.

Il pistacchio di Pistì nasce a Bronte, alle pendici del maestoso Etna, e affonda le sue radici nella lava. Unico e dall’aroma inconfondibile, viene coltivato e lavorato nella fertile terra siciliana. Pistì dedica costante attenzione all’uso di materie prime di qualità e alla loro lavorazione, e mette al primo posto il rispetto per l’ambiente.

Per ordinarlo basta un click QUI

L’uovo Astrazione e Red&White di Bodrato, Novi Ligure (AL)

I best seller Bodrato, custoditi nelle eleganti confezioni a vista e disponibili in tre grandezze (small, medium, large), sono la certezza che, nonostante tutto, sarà una Pasqua golosa.

Dall’Uovo Astrazione macchiato di rosso, verde, blu, giallo, rosa, al Red&White (nella foto al centro), ispirato al design contemporaneo con due pennellate rosse su sfondo bianco. Fino al master pièce, l’Uovo Faber, chic ed elegante con la spennellata a mano di cioccolato color oro, i decori e i fiorellini di zucchero.

A cui di aggiungono due novità: l’Uovo Boero, a base di cioccolato fondente 60%, con amarene di Bagnaria candite, pungenti e dolcissime, e all’interno piccoli boeri preparati secondo l’originale ricetta piemontese; e l’Uovo Pistacchio, dove la sapidità e il gusto del principe della frutta secca valorizzano il cioccolato per un uovo verde sgargiante, fragrante e ricco, preparato con una prima base di fondente di pasta di pistacchio, ricoperta di cioccolato bianco al pistacchio e granella.

Il buono che fa anche del bene: con le uova di Bodrato si sostiene il progetto Dream della Comunità di Sant’Egidio per offrire cure gratuite, educazione sanitaria e assistenza pediatrica per la lotta all'Hiv e Aids in 50 centri nell’Africa Subsahariana. Basta un piccolo contributo all’Associazione pr ricevere l’Uovo di cioccolato Bodrato, al latte o fondente.

Per ordinarlo si clicca QUI

Le colombe artigianali e le uova decorate di Marchesi 1824, Milano

Il più celebre dolce della tradizione pasquale è realizzato dalla storica pasticceria milanese con una ricetta che rispetta l’antica tradizione, unendo a una sapiente lavorazione, la lenta lievitazione con lievito madre e una selezione di materie prime di eccellenza.

Le uova, disponibili in vari formati e gusti - al latte, fondente, cioccolato bianco - sono semplici o finemente decorati a mano.

Per ordinarlo basta un click QUI

La colomba tradizionale di Pasticceria Cova Montenapoleone, Milano

La storica pasticceria di Milano sforna una Colomba Tradizionale frutto di un’accurata selezione di materie prime d’eccellenza e di un processo produttivo artigianale, che rispetta i tempi di una lunga lievitazione.

Confezionata manualmente in colori assortiti primaverili, è disponibile in incarto classico o in elegante cappelliera.

Per ordinarlo basta un click QUI

L’Uovo solidale a favore dell’Associazione VIDAS

Per chi cerca il buono che fa anche del bene, Pasticceria Martesana e Cosaporto propongono l’Uovo solidale a favore dell’Associazione VIDAS.

Metà al latte e metà fondente, l’uovo racchiude la sorpresa più bella: il sorriso di un bambino.

Per ogni uovo acquistato, 10 € saranno donati in beneficenza a VIDAS a sostegno del progetto “Casa Sollievo Bimbi”, la struttura milanese che accoglie i bimbi affetti da gravi patologie e che necessitano di cure palliative pediatriche, regalando ai piccoli ospiti un luogo caldo e confortevole per condividere con la famiglia il periodo del ricovero.

Lo si ordina QUI

L’Uovo e la colomba solidale di CasAmica Onlus

La Pasqua si fa più dolce e solidale con la colomba e l’uovo di cioccolato dell’associazione CasAmica Onlus, un aiuto concreto a chi affronta la prova della malattia lontano da casa.

La Colomba Classica con cubetti di arancia candita, granella di zucchero e mandorle intere è frutto dell’alta qualità pasticcera del marchio Giovanni Cova & Co. È disponibile nei formati da 750 grammi e nella versione mignon da 100 grammi.

Per grandi e piccini, poi, ci sono le classiche uova di Pasqua: quest’anno ancora più eleganti nella loro innovativa confezione regalo in cartone. 150 grammi di pregiato cioccolato artigianale fondente o al latte che nascondono una sorpresa speciale. Un cartiglio personalizzato all’interno della confezione testimonierà la scelta solidale a sostegno dell’accoglienza dei malati costretti a curarsi lontano da casa e delle loro famiglie.

Per i golosi meno tradizionalisti, arriva la nuova versione del biscottone di CasAmica: una frolla decorata con glassa colorata, disponibile nella classica forma a casetta o nella nuova forma a simpatica gallinella. Ogni confezione contiene un biscotto da 90 grammi, senza latte e derivati e con solo coloranti naturali.

Per ordinarli e DONARE si clicca QUI