I cibi rossi fanno dimagrire perché sono un concentrato di sostanze benefiche per la linea e per combattere il gonfiore: ecco quali sono e come funzionano





Oltre ai classici frutti di bosco come mirtilli, fragole, lamponi esistono in natura anche altri tipi di cibi rossi che sono un vero e proprio toccasana per la linea e per la salute.

Sono tutti ricchi di polifenoli, in particolare di antocianine, responsabili della colorazione rossa. Queste sostanze rafforzano le difese e contrastano l’invecchiamento cellulare.

Hanno poi eccellenti proprietà antinfiammatorie e detox.

Favoriscono il drenaggio dei liquidi e riducono i gonfiori e gli accumuli di acqua nei tessuti.

Agevolano inoltre lo smaltimento delle tossine in eccesso, che possono rallentare a lungo andare il metabolismo e predisporre a diversi disturbi, tra cui il sovrappeso.

Ecco quali sono i cibi rossi da inserire nei menù per perdere peso e sbarazzarsi dei liquidi di troppo.

Ciliegie per contrastare la cellulite

Le ciliegie sono un’ottima fonte di flavonoidi, che hanno proprietà antinfiammatorie e vasoprotettrici.

Favoriscono il miglioramento del microcircolo e stimolano l’ossigenazione dei tessuti.

Di conseguenza contrastano i disagi dovuti a una cattiva circolazione, come gonfiore e pelle a buccia d’arancia.



Cipolla rossa per combattere il gonfiore

La cipolla rossa sgonfia e depura.

Contiene allicina e zolfo che aiutano il fegato a smaltire le tossine.

Assicura poi tanta acqua e potassio che agevolano la diuresi e lo smaltimento delle sostanze di scarto.



Pomodoro per stimolare il metabolismo

La polpa è ricca di carotenoidi, in particolare licopene, un prezioso antiossidante che mantiene in salute il sistema cardiovascolare.

Apporta poi potassio e vitamina C, che favoriscono il corretto funzionamento del metabolismo.



Anguria per tenere a bada la fame

Il melone d’acqua contiene poche calorie: circa 30 ogni 100 grammi. Ha però un buon potere saziante.

Apporta polifenoli, che hanno un’azione antiossidante.

Assicura poi tanta acqua e minerali come potassio e magnesio, che contrastano i gonfiori e favoriscono il drenaggio dei liquidi.

Contiene infine vitamina C che favorisce la corretta circolazione e combatte la pesantezza.

Ravanelli per ridurre la ritenzione

I ravanelli hanno una buona azione detox. Sono una buona fonte di potassio, zolfo e magnesio.

Inoltre, sono ricchi di acqua, che agevola il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Contengono infine vitamina C che combatte i gonfiori.







