Per eliminare scorie e tossine in eccesso e smaltire i chili in più ecco 5 cibi detox ricchi di nutrienti super per dimagrire e ritrovare il peso forma

I cibi detox sono degli ottimi alleati della linea soprattutto dopo un periodo di eccessi a tavola come le feste.

Assicurano tante sostanze che agevolano il lavoro degli organi emuntori, deputati alla depurazione dell’organismo come il fegato, i reni e l’intestino.

Le scorie e le tossine in eccesso rallentano le loro funzioni e favoriscono gonfiore, pesantezza e chili in più.

Per favorire la depurazione via libera a tavola ai vegetali.

Frutta e verdura apportano tante fibre, antiossidanti, minerali e vitamine. Aiutano a smaltire le tossine in eccesso e gli stravizi di pranzi e cenoni.

Ecco quali sono i cibi detox da mangiare dopo le feste.

Rucola

È una buona fonte di fibre che favoriscono la regolarità intestinale e la buona funzionalità dell’intestino.

Ha poi un elevato contenuto di vitamina C, che ha un’ottima azione antiossidante.

Radicchio

Apporta elevate quantità di antiossidanti.

Assicura in particolare polifenoli, come le antocianine.

Queste sostanze hanno proprietà antinfiammatorie.

Favoriscono la salute dei vasi sanguigni e proteggono l’apparato cardiovascolare.

Lattuga

Ricca di potassio, agevola l’eliminazione dei liquidi in eccesso attraverso la diuresi.

Apporta poi tante sostanze antiossidanti. Contiene in particolare vitamina A, C ed E.

Ananas

L’ananas ha una buona azione detossinante. Apporta bromelina, un enzima che facilita la digestione.

L’elevata concentrazione di acqua e di potassio poi favoriscono l’eliminazione attraverso la diuresi dei ristagni, responsabili di ritenzione idrica e gonfiore.

Questo frutto è ricco inoltre di fibre che favoriscono la regolarità intestinale.

Alga kombu

Ideale per dare un tocco speciale a zuppe e minestre, l’alga kombu ha eccellenti proprietà detox.

È ricca di acqua e vitamina C, che aiutano a drenare i liquidi in eccesso e a contrastare i gonfiori.

Photo credits: Unsplash