Danno una mano alla linea e risollevano l'umore grazie ai loro tanti preziosi nutrienti. Ecco quali sono i cibi che fanno dimagrire e rendono felici



Se pensate che per dimagrire si debba per forza mangiare cibi tristi e rinunciare al gusto dovrete ricredervi.

Anzi: la mancanza di gratificazione a tavola è una delle cause più diffuse del fallimento della dieta stessa.

Esistono invece cibi che inseriti in una corretta alimentazione e in uno stile di vita sano danno una mano alla linea e all’umore senza per forza esagerare con grassi e calorie.

Per esempio, il cioccolato fondente almeno al 75% se consumato nelle giuste quantità (massimo un quadratino al giorno) è un ottimo alimento per soddisfare la voglia di dolce con qualcosa di buono senza eccedere.

In più, assicura sostanze che favoriscono la produzione dei neurotrasmettitori che inducono sensazioni di piacere e di benessere come le endorfine.

Qualche altra buona ragione per inserirlo nella dieta? Contiene anche sali minerali come il magnesio e preziosi antiossidanti come i flavonoidi che aiutano a mantenere in salute il sistema nervoso e cardiovascolare.

Ecco allora altri 5 cibi che fanno dimagrire e aiutano a essere felici.

(Continua dopo la foto)



Mandorle

Contengono triptofano, un aminoacido essenziale che favorisce la produzione di serotonina, l’ormone che regola l’umore e favorisce il relax.

Apportano poi acidi grassi essenziali e minerali come il potassio e il magnesio, amici del buon funzionamento del sistema nervoso.

In più sono super sazianti.

Ricchi di fibre, rallentano lo svuotamento gastrico e combattono gli attacchi di fame improvvisi.



Riso nero

Assicura tanti antiossidanti preziosi per la linea e per la salute.

I suoi chicchi sono ricchi inoltre di fibre che aiutano a stabilizzare i livelli di glicemia nel sangue e a evitare i picchi di insulina, responsabili degli attacchi di fame.

Apporta poi triptofano, un aminoacido essenziale precursore della serotonina, ormone che influisce sull’umore e sulla sazietà.



Avocado

L’avocado è ricco di grassi “buoni” che favoriscono il rilascio dei neurotrasmettitori del benessere e il buon funzionamento del sistema nervoso.

In più, apporta tirosina, un aminoacido che aiuta a sentirsi più scattanti.

Attenzione però a non esagerare con le quantità: in 100 grammi contiene circa 160 calorie.



Mirtilli

Sono una buona fonte polifenoli, in particolare di antocianine, responsabili della colorazione scura.

Queste sostanze hanno eccellenti proprietà antinfiammatorie: favoriscono il drenaggio dei liquidi e riducono i gonfiori e gli accumuli di acqua nei tessuti.

Inoltre, agevolano lo smaltimento delle tossine in eccesso, che possono rallentare a lungo andare il metabolismo.

Queste sostanze hanno poi un’ottima azione antiossidante in grado di proteggere i neuroni coinvolti nella produzione degli ormoni che regolano l’umore.

Salmone

Apporta proteine complete utili per la costruzione della massa magra.

In più è ricco di sostanze alleate del buonumore come lo zinco e gli acidi grassi essenziali, in particolare gli omega 3.





Photo Credits: Unsplash