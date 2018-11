Dai capelli ai denti passando per la pelle, ecco 10 motivi per cui la birra fa bene e può farvi diventare più sani e belli (se bevuta responsabilmente)

Ebbene sì: la birra, se bevuta con criterio (una o al massimo due a settimana) ha innumerevoli benefici. Oltre a quello di essere buonissima e mettere il buonumore, ovviamente.

Come alleata nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e nella battaglia contro l’insonnia, ma anche per la bellezza di pelle, capelli e denti.

Ecco 10 motivi per cui bere la birra fa bene.

Previene le malattie cardiovascolari

Grazie al potassio e alle vitamine del gruppo B (soprattutto la B6) che neutralizzano gli effetti negativi dell’omocisteina, la birra aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari.

Inoltre la birra aumenta il livello di colesterolo HDL nel sangue, ossia il grasso buono, quello che riduce il rischio di malattie coronariche.

Concilia il sonno

Non lasciatevi trarre in inganno dal potere soporifero della birra: non si tratta della tipica sonnolenza da intorpidimento da alcol, macché!

La birra contiene acido nicotinico e lattoflavina, responsabili dell’effetto di torpore benefico che qualche birretta in più spesso apporta.

Senza esagerare, qualche sorso di birra prima di andare a letto favorirà un russare profondo e ristoratore.

Fa bene alle ossa

Tra i tanti benefici, anche il fatto di essere un toccasana per le ossa.

La presenza di flavonoidi stimola l'aumento della calcitonina, l’ormone che previene l’indebolimento delle ossa.

Dunque la birra si conferma un alleato nella prevenzione dell’osteoporosi, questo anche grazie al contenuto di silicio, una molecola organica fondamentale per la densità minerale dell’osso.

Reintegra liquidi e sali minerali dopo lo sport

Chi l’avrebbe mai detto che la birra va a braccetto con lo sport?

E invece.

La birra, infatti, è in grado di reintegrare efficacemente i liquidi e i sali minerali perduti durante lo sforzo.

Mantiene giovani

La birra mantiene giovani.

Non solo nello spirito e nella mens sana ma anche in corpore. Fonte di antiossidanti naturali qual è, infatti, questa bevanda è un vero spauracchio per i radicali liberi che favoriscono l’invecchiamento.

Grazie al malto e al luppolo contenuti, qualche sorso di birra avrà un effetto anti age davvero strabiliante.

Favorisce la diuresi

Che la birra favorisca la diuresi è cosa nota, quello che non si sa è che lo fa non per la quantità di liquidi assunti ma piuttosto alla presenza di magnesio e potassio.

In più il basso contenuto di sodio aiuta il normale funzionamento dei reni e previene la formazione di calcoli.

La birra è ricca di fibre

Un altro tesoro che si annida tra le bollicine della birra è il ricco contenuto di fibre.

Essendo prodotta a partire dall’orzo, sostanza ricchissima di fibre solubili, la birra ne mantiene l’alto tasso fibroso.

Due bicchieri vantano circa il 10% del fabbisogno quotidiano di fibre.

Ricordiamo che queste regolano il funzionamento dell’intestino, danno il senso di sazietà e regolano la glicemia.

Ottima per i capelli

Anche se le donne sagge sapranno apprezzare della birra i suoi effetti preventivi per malattie cardiovascolari, calcoli renali e osteoporosi, le donne in generale ne apprezzeranno anche i benefici sui capelli.

Provate a lavare i capelli con una soluzione a base di acqua e birra prima di procedere con lo shampoo e rimarrete a bocca aperta per il risultato. Capelli morbidi, setosi, voluminosi e brillanti.

Tonico per la pelle

Non solo i capelli traggono beneficio dalla birra. Anche la pelle trattata con soluzioni acquose mescolate a qualche goccia di birra avrà un aspetto molto più sano e bello.

La trama epidermica sarà più compatta, il colorito migliore e anche al tatto le gote e il viso in generale si riveleranno più lisci.

Usate la birra come tonico da passare su mento, naso e guance dopo la pulizia serale: il vostro partner vi amerà ancora di più. E non solo per l’indubbio miglioramento della vostra pelle...

Per migliorare la pelle di tutto il corpo provate ad aggiungere un paio di bicchieri di birra all'acqua della vasca da bagno: grazie al lievito il risultato sarà pelle morbida e idratata.

Non ha tante calorie

Per concludere: 100 ml di birra contengono una quantità compresa tra le 30 e le 60 kcal quindi questa bevanda può dirsi integrabile in una dieta ipocalorica.

(Era una precisazione doverosa).