Le barbabietole sono un toccasana per mantenersi in salute e in linea grazie alla ricchezza di sostanze benefiche per l’organismo: ecco come e perché

Le barbabietole stanno conoscendo un momento di grande fama sui social, dove compaiono sotto forma di zuppa, in insalata o in succhi ed estratti.

Ma sapete perché? Merito (anche) delle proprietà super che apportano all’organismo.

Uno dei vantaggi di questo ortaggio, conosciuto anche come rapa rossa, è che contiene poco più di 40 calorie per etto e tante sostanze utili per il funzionamento dell’organismo.

Inserite in una dieta varia, completa ed equilibrata, dunque, aiutano a mantenersi in forma e in buona salute.

Qualche esempio?

Fornisce buone quantità di vitamina C, che oltre a essere utile per difendere il sistema immunitario dall’attacco di virus e batteri, contrasta l’invecchiamento.

Questa sostanza favorisce inoltre l’assorbimento del ferro, un minerale indispensabile per portare ossigeno ai tessuti.

Ma i suoi benefici non finiscono qui.

Ecco tutte le virtù della barbabietola rossa da conoscere.

4 super benefici delle barbabietole

Le barbabietole favoriscono il buonumore

La barbabietola rossa è l’ortaggio ideale per ricaricarsi. Contiene fibre prebiotiche, tra cui l’inulina.

Favorisce la proliferazione dei batteri “buoni” dell’intestino, che è coinvolto nella produzione degli ormoni del “buonumore” tra cui la serotonina.

Combattono gli attacchi di fame

Aggiunta alle insalate, la barbabietola rossa favorisce la sazietà. Assicura infatti triptofano, un aminoacido essenziale precursore della serotonina, un neurotrasmettitore che regola la fame.

Apporta inoltre tante fibre che rallentano l’assorbimento degli zuccheri e danno a lungo un ottimo senso di sazietà.

Contrastano ristagni e ritenzione

Le barbabietole sono ottime alleate del corretto funzionamento degli organi che sono responsabili dell’eliminazione delle tossine in eccesso. Contiene tanti antiossidanti che favoriscono la funzionalità del fegato.

Assicura inoltre minerali come il potassio e ottime quantità di acqua, che agevolano il lavoro dei reni e favoriscono la diuresi.

Mantengono il cuore in salute

La barbabietola rossa apporta elevate quantità di carotenoidi, che favoriscono il colesterolo “buono” (HDL) e abbassano quello cattivo (LDL), proteggendo da ictus, infarto e in generale dalle malattie cardiovascolari.

Fornisce poi buone quantità di magnesio, un minerale che agevola la corretta circolazione del sangue.

