Buone, leggere e super per la linea: le albicocche hanno un sapore particolarmente zuccherino, ideale per soddisfare la voglia di dolce senza fare il pieno di troppe calorie.

Ne contengono circa 30 ogni 100 grammi.

Sono poi perfette in questo periodo. Sono di stagione e quindi, maggiormente ricche di proprietà nutritive.

Hanno inoltre un elevato potere saziante, utile per contrastare gli attacchi di fame di metà mattina o di metà pomeriggio.

Questo frutto infatti è ottimo per lo spuntino. Fornisce vitamine e minerali come il ferro, preziosi per contrastare la stanchezza e ritrovare le energie per affrontare gli impegni del resto della giornata.

Ecco 5 buoni motivi per mangiarne di più.

Depurano

Le albicocche sono ricche fibre che regolarizzano il transito intestinale e favoriscono lo smaltimento di tossine e sostanze di scarto in eccesso.



Sgonfiano

Questo frutto fornisce antiossidanti come i flavonoidi e minerali come il potassio, che favoriscono la corretta circolazione sanguigna, essenziale per contrastare i gonfiori e i ristagni dei liquidi.



Combattono la cellulite

Le albicocche sono una buona fonte di vitamina C.

Questa vitamina favorisce la produzione di collagene, una proteina che aiuta a mantenere elastica la pelle.

Inoltre, aiuta a contrastare le infiammazioni alla base di numerosi disturbi, compresa la cellulite.



Contrastano gli attacchi di fame

Le fibre di cui sono ricche rallentano l’assorbimento degli zuccheri nel sangue e mantengono sotto controllo i picchi di insulina, l’ormone che regola la fame, prolungando il senso di sazietà.

Tonificano la pelle

Le albicocche assicurano vitamina A e carotenoidi tra cui il licopene, preziosi per la salute e la tonicità della pelle.





