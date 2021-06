Lubrifica le ossa, mantiene tonici i muscoli e idratata la pelle: 3 trucchi da seguire a tavola per produrre più acido ialuronico e mantenere un aspetto giovani

L’acido ialuronico è uno degli ingredienti beauty più usati nei prodotti di bellezza e trattamenti di medicina estetica, in particolare in quelli che servono per rimpolpare e aumentare i volumi del viso.

Questa sostanza in realtà è già presente nei tessuti della pelle. Si tratta di un polisaccaride naturale, indispensabile per mantenere la cute turgida e nutrita in profondità.

Il reticolo è anche nei cibi: cosa mangiare per restare giovani

L’acido ialuronico è inoltre un ottimo alleato contro il crono e il fotoinvecchiamento.

Questa molecola ha infatti un’eccezionale azione antiossidante. Partecipa alla produzione del collagene, una proteina indispensabile per la salute non solo della pelle, ma anche delle ossa.

Fattori come l'avanzare dell'età e lo stress ossidativo possono far diminuire la concentrazione di questa sostanza, rendendo la pelle poco tonica e più soggetta ai segni del tempo e le articolazioni meno lubrificate.

Per aiutare l’organismo a produrne di più e avere una pelle turgida e ben idratata e ossa scattanti vengono in soccorso alcuni nutrienti presenti nei cibi che ne agevolano la sintesi.

Ecco tre dritte da seguire a tavola per assicurarsi l'acido ialuronico.

Cosa mangiare per produrre più acido ialuronico

Aggiungete la soia alle insalate

Vi permetterà di fare il pieno di una serie di sostanze che favoriscono la sintesi dell’acido ialuronico.

La soia è una delle fonti principali di fitoestrogeni, in particolare isoflavoni.

Le verdure a foglia, in particolare quelle crude, come la lattuga, la rucola, assicurano elevate quantità di vitamina C, che grazie alla sua azione antiossidante ne favorisce la produzione.

Evitate hamburger e patatine

I cibi grigliati e quelli fritti favoriscono la produzione di AGE (advanced glycation end-products), che danneggiano le cellule della pelle.

Limitate anche il consumo di zuccheri raffinati (pasta, pane, pizza, dolci, biscotti e altri prodotti da forno).

Il glucosio in eccesso stimola la glicazione, il processo responsabile della produzione di queste sostanze.

Date priorità al pesce

Consumate almeno due o tre volte a settimana pesce.

Soprattutto salmone, acciughe, sardine, sgombro.

Apportano minerali come lo zinco e acidi grassi essenziali indispensabili per la salute e la bellezza della pelle.

L’ideale è condirlo con olio extravergine d’oliva, ricco di vitamina E, preziosa per combattere l’invecchiamento cutaneo.

