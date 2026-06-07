I nutrizionisti promettono che questo cereale insospettabile (e super comune) è in grado di ridurre il colesterolo LDL in sole 48 ore. Ecco cosa sapere

Dopo i 50 anni molti esami del sangue raccontano la stessa storia: il colesterolo LDL sale piano ma in modo costante. Il metabolismo rallenta, gli ormoni cambiano, ci si muove meno e il fegato fa più fatica a smaltire i grassi. I cardiologi lo ripetono da anni: l’ipercolesterolemia è uno dei fattori di rischio cardiovascolare più diffusi nella popolazione adulta, come ricordano anche i dati dell’Istituto Superiore di Sanità.

La parte che sorprende è un’altra: l’organismo può reagire molto in fretta a un cambiamento mirato nella dieta. Alcuni medici parlano di risultati misurabili già in 48 ore, grazie a un alimento insospettabile. Non si tratta di una polverina miracolosa, ma di qualcosa che probabilmente avete già in dispensa: l’avena.

Perché il colesterolo LDL diventa un problema dopo i 50

Il colesterolo di per sé non è il “cattivo della situazione”. Serve per produrre ormoni e vitamina D. Il problema è quando il colesterolo LDL, quello che tende a depositarsi nelle arterie, supera certi valori. Le placche che si formano aumentano il rischio di infarto e ictus, soprattutto se si associano ad altri fattori come pressione alta, fumo e sovrappeso.

Dopo i 50 anni il quadro si complica. Le donne affrontano la menopausa, con la perdita dell’effetto protettivo degli estrogeni sul profilo lipidico. Gli uomini vedono spesso crescere la circonferenza addominale. L’attività fisica diminuisce, la massa muscolare si riduce e il fegato sintetizza più colesterolo del necessario. In questa fase ogni scelta nel piatto pesa di più, in senso letterale e metaforico.

**Come abbassare il colesterolo? Semplice: portando in tavola questi alimenti**

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L’alimento che cambia il colesterolo in 2 giorni: l’avena

L’avena è un cereale umile, ma con una composizione che fa gola ai medici: molte fibre solubili, in particolare i beta-glucani, una buona quota di proteine, vitamine del gruppo B e minerali. Diversi studi hanno mostrato che un’assunzione quotidiana di circa 3-3,5 grammi di beta-glucani da avena può ridurre il colesterolo LDL di qualche punto percentuale nel giro di settimane.

Il meccanismo principale è fisico: le fibre solubili formano una sorta di gel nell’intestino che intrappola parte del colesterolo e degli acidi biliari. Il corpo è costretto a “consumare” il colesterolo in circolo per produrne di nuovi, e i valori nel sangue scendono. Negli ultimi anni però si è capito che c’è di più: l’avena dialoga con il microbiota intestinale, modificandolo a favore di batteri che producono sostanze capaci di influenzare la sintesi di colesterolo nel fegato.

Il parere della scienza

Qui entra in scena lo studio che ha acceso tutte le discussioni, condotto dall’Università di Bonn e pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications. I ricercatori hanno coinvolto adulti con sindrome metabolica, quindi con vari fattori di rischio: colesterolo e trigliceridi alterati, glicemia instabile, spesso sovrappeso e pressione non perfetta.

Un gruppo ha seguito per 48 ore una dieta quasi esclusivamente a base di avena: tre pasti al giorno con fiocchi d’avena cotti in acqua, porzioni abbondanti ma ipocaloriche, con piccole aggiunte di frutta e verdure povere di condimenti. Un secondo gruppo ha seguito per alcune settimane una dieta equilibrata con una quantità moderata di avena, senza restrizioni drastiche.

I risultati hanno fatto notizia: nel gruppo delle “48 ore di avena” il colesterolo LDL è sceso in media di circa il 10-16% in due giorni, con un calo di circa l’8% del colesterolo totale. Effetti più modesti ma comunque presenti anche sulla pressione e sul peso. A parità di calorie, chi non aveva fatto la dieta intensiva all’avena mostrava riduzioni molto inferiori, a conferma del ruolo specifico di questo cereale.

Un effetto che dura oltre i due giorni (ma non fa magie)

I ricercatori hanno seguito i partecipanti anche nelle settimane successive. Il dato interessante è che il beneficio non sparisce il terzo giorno: la riduzione del colesterolo rimane, pur attenuandosi gradualmente, soprattutto se nel frattempo si mantiene uno stile alimentare ragionevole. Nessuno però ha “guarito” il colesterolo in 48 ore. Il protocollo funziona come una spinta iniziale al metabolismo, non come una scorciatoia definitiva.

Gli esperti di nutrizione sottolineano anche i limiti: la dieta delle 48 ore era molto controllata, con monitoraggio medico e parametri precisi. Replicarla a casa senza indicazioni può essere rischioso per alcune persone, ad esempio chi ha diabete in cura farmacologica, insufficienza renale, disturbi gastrointestinali importanti o assume già farmaci ipolipemizzanti.

Come usare l’avena nella vita reale, senza estremismi

Il messaggio che interessa davvero è un altro: l’avena si può usare ogni giorno, in modo più soft, per aiutare il colesterolo a lungo termine. Le linee guida e varie revisioni scientifiche indicano che una porzione quotidiana nell’ordine di una tazza - una tazza e mezza di avena cotta può fornire la quota di beta-glucani utile, se inserita in una dieta complessivamente sana.

Tradotto in pratica: fiocchi d’avena nel latte o nello yogurt a colazione, magari con frutta fresca e frutta secca al posto delle brioches industriali. Oppure avena nelle zuppe di verdure, nelle polpette al posto di parte del pane, nelle panature “furbe” al forno. I benefici non arrivano in due giorni, ma nel giro di settimane e mesi contribuiscono, insieme al resto dello stile di vita, a tenere a bada il colesterolo.

Chi ha già valori elevati o assume farmaci dovrebbe però fare un passo in più: portare questo studio all’attenzione del proprio medico o nutrizionista. Sarà lui a valutare se introdurre più avena, se ha senso un protocollo breve e controllato, o se è meglio restare su un approccio graduale. L’alimento giusto esiste, ma funziona davvero solo dentro un progetto di salute fatto su misura per voi.