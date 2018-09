YouTube Kids è un'app pensata per permettere ai bambini di vivere il mondo online in modo più sicuro, controllato e controllabile: ecco come funziona

YouTube Kids è un'App pensata apposta per i bambini, per permettere loro di esplorare il mondo della rete in modo sicuro e più semplice.

I loro programmi e la loro musica preferita, i video corsi online che insegnano loro come costruire il modellino di un vulcano o realizzare uno slime, un mondo di esperienze controllate e controllabili, tutte a misura bambino.

Grazie agli strumenti del Controllo genitori, poi, ognuno potrà personalizzare l'esperienza adattandola alle necessità della propria famiglia.

Disponibile gratuitamente su App Store e Google Play YouTube Kids utilizza una combinazione di filtri, feedback degli utenti e intervento dei revisori per assicurare che i video della piattaforma siano adatti ai più piccoli.

Tra le principali feature a disposizione:

La possibilità di creare fino a otto profili per bambini, ciascuno con le proprie preferenze di visualizzazione, video consigliati e impostazioni;

La possibilità di bloccare un video o un canale che non si vuole che i bambini guardino;

La cronologia sempre a disposizione per tenere d'occhio i contenuti visualizzati;

Un timer da impostare per limitare il tempo che i bambini possono trascorrere utilizzando l'app.