Dai Prosecco ai grandi rossi di Barolo e Brunello, questa guida racconta quali vini rappresentano davvero l’Italia nel mondo, regione per regione. Ma dietro ogni etichetta celebre si nascondono storie, numeri e sorprese che cambiano il modo di leggere una carta dei vini.

Oltre 500 vitigni autoctoni, 20 regioni produttrici, milioni di bottiglie che ogni anno partono per Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Giappone. L’Italia del vino è un mosaico fittissimo e, per chi guarda la carta in un ristorante all’estero, non sempre facilissimo da decifrare.

Ogni regione però ha almeno un vino “bandiera”, quello che la rappresenta nelle carte internazionali, nelle enoteche specializzate, nei racconti degli appassionati. Fare ordine, regione per regione, è come fare un viaggio veloce lungo la Penisola, bicchiere in mano.

Come abbiamo scelto i vini “più famosi”

Fama non significa solo qualità altissima, ma soprattutto riconoscibilità. Qui trovate quindi i vini che:

- compaiono più spesso nelle classifiche e negli articoli dedicati ai vini italiani

- hanno una presenza rilevante nelle carte dei ristoranti fuori dall’Italia

- sono simbolici per la loro regione agli occhi del pubblico internazionale.

Per il Veneto, ad esempio, era impossibile ignorare il Prosecco, lo spumante italiano più venduto al mondo, con oltre 500 milioni di bottiglie l’anno secondo diverse analisi di mercato. L’Emilia-Romagna, invece, è rappresentata dal Lambrusco, che supera i 200 milioni di bottiglie esportate, soprattutto verso Stati Uniti, Germania e Cina.

Per regioni meno famose all'estero, come Molise o Basilicata, la scelta è caduta sul vino identitario che gli appassionati stranieri cercano quando vogliono “scoprire qualcosa di nuovo” sull’Italia. Non è una classifica di merito assoluto, ma una mappa ragionata della notorietà.

Viaggio regione per regione: i vini italiani più famosi al mondo

VALLE D’AOSTA – Blanc de Morgex et de La Salle, bianco estremo da Prié Blanc coltivato fino a 1.300 metri, conquista per freschezza e fascino “eroico”.

PIEMONTE – Barolo è il re: Nebbiolo in purezza, lunghissimo invecchiamento, bottiglie cult. A ruota Barbaresco, più sottile ma amatissimo dai conoscitori.

LIGURIA – Vermentino ligure, bianco salino e mediterraneo, porta in giro per il mondo l’immagine dei terrazzamenti sul mare.

LOMBARDIA – Franciacorta, metodo classico da Chardonnay e Pinot Nero, è la risposta italiana alle bollicine di lusso, con lunghi affinamenti sui lieviti.

TRENTINO-ALTO ADIGE – Gewürztraminer profumatissimo e i bianchi di montagna fanno della regione un riferimento per chi ama vini aromatici e verticali.

VENETO – Doppio volto: Prosecco per i brindisi informali e Amarone della Valpolicella, rosso da uve appassite, per le grandi occasioni importanti.

FRIULI-VENEZIA GIULIA – Friulano e i blend del Collio sono sinonimo di bianchi eleganti, minerali, spesso tra i più premiati sulle guide internazionali.

EMILIA-ROMAGNA – Lambrusco, rosso frizzante secco quando è nella sua versione tradizionale, è il vino pop italiano per eccellenza nelle osterie del mondo.

TOSCANA – Chianti Classico, Brunello di Montalcino e i supertuscan di Bolgheri sono la triade toscana che gli appassionati stranieri associano al rosso italiano.

UMBRIA – Sagrantino di Montefalco, tra i vini più tannici in assoluto, incuriosisce chi cerca rossi potenti e da lunghissimo invecchiamento.

MARCHE – Verdicchio, bianco adriatico dal finale leggermente amarognolo, stupisce molti stranieri per la capacità di invecchiare come un grande rosso.

LAZIO – Frascati, storico vino dei Castelli Romani, resta il bianco da trattoria romana che gli enoturisti cercano di ritrovare anche a casa.

ABRUZZO – Montepulciano d’Abruzzo è il rosso generoso e immediato che fa da ponte tra fascia quotidiana e bottiglie di grande serietà.

MOLISE – Tintilia del Molise, rosso dal carattere deciso, è l’insospettabile outsider che compare sempre più spesso nelle carte delle enoteche di tendenza.

CAMPANIA – Taurasi da Aglianico è il “Barolo del Sud”, affiancato dai bianchi vulcanici Greco di Tufo e Fiano di Avellino, amatissimi dai sommelier.

PUGLIA – Primitivo di Manduria, parente stretto dello Zinfandel, conquista per frutto maturo, calore e immediatezza, soprattutto nei mercati anglosassoni.

BASILICATA – Aglianico del Vulture nasce su un vulcano spento e offre rossi profondi, minerali, sempre più sotto i riflettori delle guide estere.

CALABRIA – Cirò da Gaglioppo, erede dei vini della Magna Grecia, è il biglietto da visita per chi vuole esplorare il Sud più autentico.

SICILIA – Nero d’Avola resta il nome più noto, ma i vini dell’Etna, da vigne vulcaniche in altitudine, sono ormai una piccola ossessione tra gli appassionati internazionali.

SARDEGNA – Cannonau, rosso morbido e solare, legato anche al tema della longevità nelle “zone blu”, è il vino sardo più citato all’estero.

I 10 nomi che sentirete più spesso all’estero

Se doveste fare una mini-lista da tenere a mente quando vi sedete in un ristorante fuori dall’Italia, questi sono i dieci nomi che tornano più di frequente:

- Prosecco: lo spumante italiano più bevuto al mondo, simbolo di aperitivo facile e informale.

- Lambrusco: il rosso frizzante più esportato, spesso in versione amabile, amatissimo in America Latina.

- Chianti Classico: etichetta con il Gallo Nero, sinonimo di “vino toscano” in senso lato.

- Brunello di Montalcino: uno dei rossi italiani più prestigiosi, ricercato per invecchiamenti lunghi.

- Barolo: grande Nebbiolo piemontese, icona per collezionisti e aste internazionali.

- Amarone della Valpolicella: rosso opulento da uve appassite, perfetto per piatti importanti e meditazione.

- Franciacorta: metodo classico di riferimento quando si cerca un’alternativa italiana allo Champagne.

- Montepulciano d’Abruzzo: rosso affidabile e versatile, presente in moltissimi ristoranti di fascia media.

- Barbaresco: fratello più fine del Barolo, amatissimo da chi cerca eleganza e profumi complessi.

- Etna Rosso: nuovo star system siciliano, vulcanico, teso, sempre più citato sulle riviste di settore.