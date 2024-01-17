Dai riassunti delle lezioni in università alle telefonate in coreano fluente per ordinare il delivery: ecco cosa si può fare con Galaxy S24

Samsung Electronics ha presentato i nuovissimi Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24 aprendo un mondo di nuove esperienze mobile con Galaxy AI, l'intelligenza artificiale di Samsung.

La serie Galaxy S apre infatti la strada a una nuova era che cambierà per sempre il modo in cui i dispositivi mobili contribuiscono alla nostra vita quotidiana.

Come? Permettendoci di non perdere più tempo a prendere appunti durante lezioni, conferenze o riunioni per esempio. O dandoci la possibilità di fare una telefonata in (quasi) qualsiasi lingua senza dover studiarne nemmeno l'abc.

“La serie Galaxy S24 trasforma la connessione con il mondo che ci circonda e dà il via al prossimo decennio di innovazione mobile,” spiega TM Roh, President e Head of Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics.

3 cose che l'intelligenza artificiale di Galaxy può fare al posto vostro

Prendere appunti (e fare riassunti) di riunioni, lezioni o conferenze

Assistente Trascrizione si avvale dell’intelligenza artificiale e della tecnologia di dettatura vocale per trascrivere, riassumere e persino tradurre le registrazioni.

In pratica si registra quello che si vuole, si salva la registrazione e basta cliccare su "trascrivi" per vedere tutto quanto detto scritto.

Non solo: l'AI riconosce se parlano più persone e attribuisce le quote alle singole persone che parlano (fino a 10 oratori) e cliccando su Riepilogo si trova tutto quanto detto già riassunto e schematizzato.

Se invece preferite fare da soli, grazie a Assistente Note di Samsung Notes, potete creare modelli per prendere appunti con formati predefiniti che semplificano la vita e creare copertine di anteprima per aiutare a ritrovare più facilmente le note importanti.

Prenotare il delivery coreano o chiedere un favore in giapponese

Quando si ha necessità di comunicare e ci si trova davanti a barriere linguistiche, Galaxy S24 rende la vita più facile che mai.

Consente, ad esempio, di chattare con un collega di un altro Paese, di prenotare un tavolo al ristorante mentre vi trovate in un paese di cui non conoscete la lingua e in generale di interfacciarvi con chiunque nel mondo senza preoccuparvi della lingua che parlate.

Tutto questo è possibile con Traduzione Live, che garantisce traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale in modo bidirezionale all’interno dell’app “telefono” nativa. Per l’utilizzo non sono necessarie app di terze parti e l’AI sul dispositivo mantiene le conversazioni completamente private.

Basta far partire una telefonata, cliccare Assistente chiamata, Traduzione Live e aspettare che una voce registrata avvisi la persona all'altro capo del telefono che la chiamata è tradotta da AI.

Dopo di che potrete parlare normalmente e dall'altro lato della cornetta vi sentiranno in tempo quasi reale parlare la loro lingua.

Ce ne sono disponibili 17 offline e 35 online e vale anche per i messaggi di testo.

(E potete anche farci due chiacchiere dal vivo)

Con Interprete, le conversazioni dal vivo possono essere tradotte istantaneamente e visualizzate su uno schermo diviso, così gli interlocutori, l’uno di fronte all’altro, possono leggere una trascrizione testuale di ciò che l’altra persona ha detto. Funziona anche senza una connessione dati o Wi-Fi.

Non basta?

Per i messaggi e altre app, Assistente Chat può aiutare a perfezionare il tono della conversazione e garantire che la comunicazione avvenga con lo stile e il registro linguistico desiderati: ad esempio, un messaggio cortese a un collega o una frase breve e accattivante per la descrizione di un post sui social media.

L’AI integrata nella tastiera Samsung può anche tradurre messaggi, e-mail e altro ancora in 13 lingue in tempo reale.

In macchina, Android Auto riassume automaticamente i messaggi in arrivo e suggerisce le risposte e le azioni adatte, come inviare a qualcuno l’orario di arrivo previsto, in modo da riprendere in seguito la comunicazione con gli interlocutori mentre ci si concentra alla guida.

E per quanto riguarda foto e video?

Gli strumenti di editing di Galaxy AI consentono di apportare diverse modifiche come cancellare, ricomporre e rimasterizzare le immagini.

Edit Suggestion utilizza Galaxy AI per suggerire le modifiche perfette per ogni foto, mentre Modifica Generativa può riempire parti dello sfondo di un’immagine con l’AI generativa. Così, quando un’immagine è inclinata, l’AI può migliorarla, riempiendo i bordi.

E quando si ha necessità di spostare leggermente un oggetto o una persona per collocarlo nella posizione perfetta, l’AI consente agli utenti di regolare la posizione del soggetto spostato, generando uno sfondo nel punto in cui esso si trovava precedentemente.

Con l’Instant Slow Motion invece si possono generare fotogrammi aggiuntivi in base ai movimenti per ridurre la velocità di riproduzione delle sequenze di azione e permettere di apprezzarne i dettagli.

Modelli, colori e disponibilità

La serie Galaxy S24 è disponibile in tonalità ispirate ai minerali. Galaxy S24 Ultra è disponibile nei colori Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow. I colori di Galaxy S24+ e Galaxy S24 sono Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet and Amber Yellow. Per tutti e tre i modelli saranno disponibili colori aggiuntivi in esclusiva online.

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24 saranno disponibili a livello globale presso gli operatori e i rivenditori online e sul sito Samsung.com a partire dal 17 gennaio, con consegne dal 24 gennaio.

