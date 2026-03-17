Il nuovo iPad Air con il processore di un Pro: prestazioni scattanti e integrazione con Apple Intelligence alla portata di tutti

Compatto, leggero, potentissimo. Il nuovo iPad Air cambia davvero le regole del gioco.

All’inizio di marzo, Apple ha aggiornato uno dei suoi dispositivi più apprezzati e amati introducendo il chip M4: una scelta che, insieme ai 12GB di RAM, a un Neural Engine straordinariamente veloce e a un’integrazione sempre più intelligente con l’AI, trasforma l’iPad Air in uno strumento sorprendentemente versatile.

Non è solo un dispositivo “da intrattenimento”, ma un vero alleato quotidiano, ideale per un pubblico eterogeneo, e capace di adattarsi a esigenze diverse: dallo studio alla creatività, fino al lavoro in mobilità.

Lo abbiamo provato in anteprima e la sensazione è netta: siamo di fronte a un tablet con prestazioni da top di gamma, ma a un prezzo decisamente più accessibile rispetto alla linea Pro.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: stiamo davvero sfruttando tutta questa potenza? Ecco dieci cose che, forse, non sapevate di poter fare con il vostro iPad (o, almeno, non tutte e dieci).

** Tante novità Apple, tutte in una volta sola… eccone tre (spiegate bene) **

Nuovo iPad Air: come sfruttare al massimo la sua potenzialità

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1. Un'esperienza di scrittura quasi magica

Non si tratta di semplici “appunti digitali”. Utilizzando app come GoodNotes o CollaNote, grazie alla stabilizzazione della scrittura e alla precisione della Apple Pencil Pro, potrete scrivere in modo fluido e perfettamente leggibile. Per gli amanti del lettering è disponibile un’ampia scelta tra decine di pennelli, e per chi cerca il massimo del relax, esistono app che riproducono suoni ASMR durante la scrittura: un vero tocco zen per le sessioni di studio.

2. Scanner integrato

Importare PDF, presentazioni o immagini e annotarli è diventato lo standard. Se avete un documento cartaceo, lo scanner integrato lo digitalizza in un attimo, permettendovi di firmarlo e inviarlo via mail senza mai toccare un foglio di carta e, soprattutto, senza interrompere il flusso di lavoro.

3. Studiare con i "superpoteri"

Prendere appunti oggi significa sfruttare la multimedialità. Potete registrare l'audio di una lezione o di un meeting mentre scrivete: le app sincronizzano la registrazione con il tratto della penna. E se state imparando una lingua, gli strumenti di traduzione immediata e le flashcard interattive sono a portata di tap (una delle funzioni più amate dagli studenti).

4. Organizzazione estetica e funzionale

Che siate fan dei Bullet Journal o dei planner minimalisti, l'iPad offre infiniti template e pagine senza limiti. I vostri appunti manoscritti possono essere trasformati istantaneamente in testo digitato e, tramite la funzione “Cerca”, potete risalire a una specifica parola anche se scritta a mano. Con il backup su iCloud, le idee sono sempre al sicuro e sincronizzate su tutti i vostri dispositivi.

5. L'AI al vostro servizio

L'integrazione con Apple Intelligence permette di eseguire operazioni complesse senza uscire dall'app. Potete risolvere calcoli scientifici scrivendoli a mano, generare forme geometriche perfette o creare sticker unici per decorare le pagine e renderle davvero "instagrammabili".

6. Collaborazione globale e senza barriere

Progetti, presentazioni e brainstorming possono essere lavorati a più mani in tempo reale. Potete connettervi con creator da tutto il mondo nelle "stanze pubbliche" o collaborare con i colleghi su un progetto comune. Grazie alla traduzione simultanea di sistema, il lavoro di squadra non ha più limiti linguistici.

7. Sticker istantanei con Image Playground

Immaginate di non dover mai interrompere il flusso creativo per cercare l'immagine giusta sul web. Grazie a Image Playground, potete trasformare le parole in elementi grafici: basta selezionare una frase dai vostri appunti e l'IA genererà per voi degli sticker originali per dare un'identità visiva immediata ai vostri progetti.

8. GIF animate in pochi step

Volete rendere i vostri messaggi o le storie uniche? Con Apple Pencil e app come Procreate o FlipaClip, creare una GIF è un gioco da ragazzi. Partite da una semplice animazione "flip-book" su sfondo trasparente: scrivete la parola da animare in ogni frame variando leggermente il tratto. Il risultato è dinamico, artigianale e di grande impatto.

9. Video editing creativo

Il montaggio video su iPad è intuitivo e potente. Con CapCut, Final Cut Pro o Procreate Dreams, potete usare la Apple Pencil Pro per disegnare direttamente sopra i frame. Aggiungete scie luminose o sottolineature animate che seguono il movimento: il tratto manuale regala quel look artigianale che fa la differenza nei contenuti social e nei ricordi di viaggio.

10. Multitasking senza compromessi

Tutte le app che abbiamo menzionato possono restare aperte e funzionanti contemporaneamente, spinte dalla potenza bruta del chip M4. Il nuovissimo Windowing System di iPadOS 26 introduce una gestione delle finestre potente e intuitiva, che permette di controllare e organizzare lo spazio di lavoro con estrema naturalezza. Potete passare da un'app all'altra, ridimensionarle, affiancarle o sovrapporle in totale libertà, mantenendo però quella semplicità d’uso e quell'immediatezza che da sempre definiscono l’esperienza iPad.