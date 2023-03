21 nuove emoji (tra cui il cuore azzurro!) fanno capolino sulla tastiera di chi aggiorna l'iPhone all'ultimo sistema operativo iOS

Apple ha rilasciato la versione aggiornata del suo sistema operativo, iOS 16.4, introducendo tra le altre cose 21 nuove emoji.

Tra queste figurano la “shaking face”, la medusa, una mano che spinge, un ventaglio, un fermaglio per i capelli, lo zenzero, un flauto, il Khanda, simbolo della fede Sikh, e molto altro ancora.

Ma soprattutto tra nuovi colori per il cuore: rosa, azzurro e grigio.

Perché tutto questa attesa per il cuore azzurro? Perché era fondamentalmente l'unico colore a mancare. Per quanto mancasse anche il rosa infatti, tutti si ovviava al "problema" scegliendo un altro formato di cuore in cui il rosa abbondava.

** Ecco il vero significato delle emoji più usate **

L’aggiornamento a iOS 16.4 introduce anche alcune nuove funzionalità:

- La possibilità di impostare notifiche push per le web app salvate in Home. A partire da ora, anche i browser di terze parti possono consentire agli utenti di aggiungere le web app alla Home di iPhone;

- L'isolamento vocale per le telefonate tramite rete cellulare che dà priorità alla voce del chiamante, riducendo il rumore ambientale intorno;

- L'album Duplicati in Foto espande il supporto per il rilevamento di foto e video duplicati in Libreria foto condivisa di iCloud;

- Le nuove funzioni di accessibilità consentono ad iPhone di attenuare automaticamente i contenuti video con luci lampeggianti e frequenti, per agevolare la visione da parte dell’utente. Inoltre, arriva il supporto VoiceOver per le mappe nell'app Meteo, con variazioni di intensità delle condizioni meteorologiche descritte tramite variazioni del suono.