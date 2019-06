Quando si tratta di trovare lavoro la prima impressione è fondamentale: ecco 5 regole da rispettare per una foto profilo Linkedin che vi presenti al meglio

L'abito non farà il monaco, ma di sicuro l'aspetto è il primo biglietto da visita che offriamo di noi.

E se la prima impressione in un incontro dal vivo è fondamentale (secondo una ricerca nei primi 7 secondi in cui abbiamo di fronte una persona ci facciamo un'idea di lei che poi farà da filtro a tutte le future informazioni che la riguarderanno), online questo ruolo spetta (principalmente) alla foto.

Ecco perché quando ci si trova su un social network come LinkedIn, in cui si mette in gioco la propria carriera e professionalità, è fondamentale sceglierne una che trasmetta i messaggi giusti.

Tenendo presente che, secondo i dati LinkedIn, gli utenti che mostrano la foto profilo sono visualizzati fino a 21 volte in più rispetto agli altri, ricevono un numero di messaggi di 36 volte superiore alla media e un numero di richieste di connessione 9 volte superiore, vale la pena investirci un po' di tempo.

Ecco sei regole per sceglierne una che farà il suo lavoro.

(Continua sotto la foto)

5 regole per la foto perfetta da usare su LinkedIn

1. La foto profilo deve rappresentarti per come sei davvero, selezionane una che ti rappresenti

2. La foto non deve essere perfetta, ma deve comunicare alla tua community professionale chi sei, anche in base al tipo di carriera che stai facendo e all'ambito in cui vuoi cercare

3. Può essere un primo piano professionale, ma non deve necessariamente esserlo

4. La foto deve essere in alta risoluzione, avere una buona illuminazione, riprendere solo te: no a foto di gruppo o con altre persone tagliate, buie o sgranate

5. Non usate i filtri o il fotoritocco: per perfezionare la foto si possono usare i filtri fotografici di LinkedIn, li si trova cliccando sull’icona della matita che compare sul profilo sulla destra.





In foto: Beatrice Sarchi, 23 anni, Social Media Manager Museo Teatrale alla Scala credit @linkedin