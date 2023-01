Su Instagram le parole rivendicano la loro parte e arrivano i post di testo, un nuovo strumento rapido per pubblicare contenuti sul feed

Per i fedeli di Twitter, o forse i nostalgici degli status di Facebook, Instagram lancia i post di testo, per creare velocemente contenuti testuali per il feed senza aver bisogno di usare App terze (o di screenshottare quanto scritto sulle stories o su un altro social).

Da qualche giorno infatti è iniziata la sperimentazione e man mano sempre più utenti in Italia stanno trovando la voce "crea per il feed" che appunto consente di creare un post di solo testo da pubblicare sul proprio feed - la stessa che abbiamo imparato a conoscere e a usare sulle storie.

Come accedere alla modalità Crea per il Feed:

Selezionate ‘+’ nella home di Instagram, per creare un nuovo post

Scegliete ‘Aa’ in basso a sinistra

Scegliete colore di sfondo e carattere.

“Abbiamo cercato di portare nel Feed alcune delle funzionalità che le persone amano utilizzare nelle Storie, inclusa la condivisione di contenuti testuali", spiegano da Meta.

E per ora l'esperimento sembra gradito.