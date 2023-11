Altro che tablet e microonde, con un paio di click si può comprare di tutto online, comprese isole, colonne in marmo e poltrone da cinema

Se pensate che su Subito.it si trovino solo abbigliamento o tablet di second hand state pronti a ricredervi: ecco le 10 cose più strane che potreste comprare con un paio di click direttamente dalla app.

Dalle piastrelle al necessario per ricreare un piccolo ecosistema nel giardino di casa fino alle vecchie collezioni Mulino Bianco degli anni Ottanta.

Pronti a stupirvi (o a fare acquisti.

Un palo per pole dance

La pole dance è una disciplina sportiva che combina danza e acrobazie attorno a un palo verticale e che in origine era nata nei circhi itineranti delle fiere, in barba ai locali per soli adulti.

Oggi cresce sempre più la popolarità di questo sport, che può essere praticato da tutti, donne, uomini e bambini. Rafforza i muscoli, incentiva la resistenza e migliora la flessibilità. Se non l’avete ancora provata, su Subito nella categoria Sports troverete il palo da pole dance per iniziare ad allenarvi in salotto oppure in garage.

Una villa storica all’interno di Villa Ada a Roma

La casa più cara in vendita su Subito al momento è Villa Elena, un maestoso complesso incastonato in uno tra i più bei parchi di Roma, Villa Ada.

La dimora risale alla metà del 1500 ed è composta da un corpo centrale su due livelli con affaccio su Via Salaria e sul parco privato. Siete interessati a un investimento? L’annuncio è live con l’indicazione di 8 milioni di euro.

Un gozzo

Non aspettate l'ultimo momento. Facendo un giro nella categoria Nautica, non lasciatevi scappare il gozzo, la barca in legno introdotta nel Mediterraneo dagli arabi e copiata dai marinai delle repubbliche marinare italiane. Oggi quelli più noti sono quelli liguri e napoletani (pozzolani, sorrentini, procidani), a remi o a vela.

Poltrone da cinema

Avete sempre sognato di avere un cinema in casa? La soluzione è più semplice di quello che pensate.

Su Subito si trovano poltrone da cinema vintage, in legno, ma anche più moderne e comode. E per lo schermo non serve comprare un televisore da millemila pollici, si possono trovare proiettori per tutte le esigenze e un telo schermo. Non vi resterà poi che comprare bevande e pop corn.

I bicchieri vintage della Nutella

Era il 1964 quando dalla fabbrica di Ferrero ad Alba uscì il primo vasetto di Nutella. Da quel momento il vasetto ha subito tantissime modifiche, dalla forma alle dimensioni, per non parlare poi dei bicchieri in edizioni limitate, che sono entrati nelle case di milioni di italiani, appassionando non solo i piccoli, ma anche i grandi. Questi bicchieri sono ora diventati dei veri e propri oggetti di culto, dalle collezioni di Natale a quelle con i personaggi della Looney Toons.

E per i più nostalgici, le tazze in arcopal anni ’70, bianche con i fiori blu, presenti in tutte le credenze della nonna.

Una banderuola segnavento a forma di gallo

Anche se oggi hanno una funzione strettamente decorativa, nell’antichità le banderuole segnavento furono simbolo di potere, comando e addirittura, in epoca medievale, potevano fregiarsene solo gli edifici più prestigiosi. Su Subito se ne trovano un’ampia scelta non solo a forma di gallo, ma anche di cane, aeroplano, drago, sirena e streghetta.

Un laghetto (non quello della foto)

Costruire un piccolo ecosistema acquatico è una soluzione che mette d’accordo grandi e piccini. Gli adulti potranno dare vita a una area ornamentale e di relax, mentre i bambini potranno dare da mangiare ai pesciolini e alle tartarughe.

Se avete paura che il vostro giardino sia troppo piccolo per concedervi questo angolo originale, non preoccupatevi. Su Subito si trovano diverse soluzioni di laghetti artificiali, ideali anche per chi non dispone di ampi spazi. Una volta comprata la base non resta poi che abbellirlo con piante acquatiche e rocce finte, magari anche con cascata!

Colonne in marmo

Il marmo non passa mai di moda e anzi è stato riscoperto come materiale nobile per arredare ogni ambiente della casa, sia moderno sia contemporaneo.

Per chi vuole delineare lo spazio affinché resti organizzato e non ci sia disordine visivo, ecco che vengono in soccorso le colonne in marmo, che su Subito si possono trovare in diverse dimensioni e colori, semplici oppure decorate, con bordi dritti oppure incisi.

I pulmini Volkswagen

Alzi la mano chi non ha mai sognato un viaggio on the road su un mini bus tedesco colorato e bizzarro uscito direttamente dagli anni 60-70.

Scorrendo tra gli annunci se ne trovano di tutti i tipi e modelli. Alcuni pulmini Volkswagen sono stati omologati ad autocarro, altri camperizzati e altri ancora trasformati in food truck dotati addirittura di spina per la birra e postazione dj.

Con un po' di fortuna... l’amore

È la storia di Francesca e Michael, che nel 2015 si sono conosciuti proprio su Subito.

Lei con la passione per le moto trasmessa dal padre, lui che voleva vendere la sua Husqvarna SM 125. Si incontrano e per la moto scatta subito il colpo di fulmine. Si rivedono per chiudere la trattativa e forse qualcosa è già scattato, perché si salutano dandosi appuntamento per un caffè. Di caffè poi ne hanno bevuti molti e quando qualcuno gli chiede come si sono conosciuti, rispondono: su Subito!