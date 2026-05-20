Al colloquio, a un appuntamento o in una riunione, quei tre secondi di stretta di mano parlano per noi. Cosa rivelano davvero su sicurezza, ansia e potere?

Tre secondi. È il tempo medio di una stretta di mano fatta bene. In quei tre secondi, però, l’altra persona si fa già un’idea di voi: quanto siete sicure, quanto siete disponibili, quanto cercate di comandare la scena.

La psicologia lo studia da anni: la stretta di mano è un pezzo importante del linguaggio del corpo e funziona come piccolo test non verbale di personalità. Diteci come stringete la mano e vi diremo chi siete… con la dovuta cautela, perché non esiste una diagnosi infallibile solo dal palmo.

Perché ci stringiamo la mano: dal mostrare le armi alla fiducia

All’inizio era un gesto molto concreto: mostrare di non avere armi. Offrire la mano vuota significava pace, niente pugnali nascosti, niente cattive intenzioni. Con il tempo quel gesto è diventato un simbolo di accordo, rispetto e alleanza.

Oggi, lo usiamo per siglare contratti, iniziare riunioni, accogliere qualcuno che incontriamo per la prima volta. Psicologi e studiosi di comunicazione non verbale ricordano che il contatto fisico riduce la distanza psicologica e facilita la fiducia reciproca. Una mano che incontra un’altra mano dice: "ti riconosco, entro in relazione con te".

Alcune ricerche di psicologia sociale hanno persino osservato che, dopo essersi strette la mano, molte persone portano la mano al naso. L’ipotesi è che, in modo del tutto inconscio, ci scambiamo anche informazioni chimiche e olfattive sull’altro. Non solo simbolo, quindi, ma anche un piccolo “laboratorio biologico” tascabile.

La stretta di mano come biglietto da visita psicologico

Negli studi di psicologia la stretta di mano viene considerata uno strumento di valutazione non verbale. Forza, durata, calore, secchezza del palmo, completezza della presa: ogni elemento contribuisce alla prima impressione, tanto quanto l’abbigliamento o il tono di voce.

Uno studio pubblicato nel 1999 sul *Journal of Personality and Social Psychology* dal ricercatore William Chaplin, dell’Università dell’Alabama, ha analizzato le strette di mano di oltre cento adulti. Quattro osservatori addestrati valutavano parametri come vigore, pressione, durata, contatto visivo. Poi i partecipanti compilavano questionari sui grandi tratti di personalità.

Risultato: una stretta energica e sicura era associata a maggiore estroversione, apertura mentale e minore ansia sociale. Le strette esitanti e molli si correlavano più spesso a timidezza e tendenza a evitare il confronto. Non si parla di certezze, ma di probabilità: la psicologia ragiona per tendenze, non per sentenze.

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Tipi di stretta di mano e cosa suggeriscono della personalità

Stretta energica ma non dolorosa

È il “classico” ideale: presa piena, palmo contro palmo, movimento deciso. Comunica sicurezza, presenza, capacità di leadership. Negli studi sulla percezione sociale, quando è una donna ad avere una stretta così, viene spesso giudicata determinata, curiosa, mentalmente aperta.

Stretta molle o “a pesce lesso”

La mano quasi floscia, poca pressione, movimento minimo. Viene letta come segnale di bassa convinzione, scarso interesse, insicurezza. Può riflettere timidezza o paura di esporsi. Ma potrebbe dipendere anche da stanchezza, dolore alla mano, differenze culturali: prima di etichettare qualcuno, ricordatevi che non conoscete il suo contesto.

Stretta “stritolatrice”

Qui la pressione è esagerata, al limite del doloroso. L’effetto psicologico è quasi sempre negativo: aggressività, bisogno di dominare, poco rispetto dei confini altrui. Alcuni psicologi ipotizzano che, dietro questa ostentazione di forza, ci sia spesso una forte insicurezza.

Stretta solo con le dita

La mano dell’altra persona afferra solo le vostre dita, tenendo il proprio palmo lontano. È un gesto che comunica distanza, ansia da contatto, oppure un certo senso di superiorità. Il messaggio implicito è: "non voglio davvero avvicinarmi".

Giochi di polso e doppia mano

Quando qualcuno ruota il proprio palmo verso il basso, tende a posizionarsi in alto nella dinamica di potere. Palmo verso l’alto, invece, segnala più facilmente sottomissione. La stretta “a guanto”, con entrambe le mani che avvolgono quella dell’altro, può esprimere calore e sostegno, ma fuori contesto risulta invadente o paternalistica.

Come avere una stretta di mano che vi rappresenta davvero

La buona notizia è che la stretta di mano si può allenare, senza trasformarsi in un personaggio. L’obiettivo non è imitare un modello standard, ma fare in modo che il gesto racconti la versione migliore e più autentica di voi.

Qualche linea guida pratica:

- Mani curate e asciutte. Nessuno pretende la manicure perfetta ogni giorno, ma una presa sudaticcia o scivolosa rovina qualunque messaggio positivo.

- Palmo alla stessa altezza dell’altro, senza tirare a sé né ruotare il polso per avere “il controllo”.

- Pressione salda, non dolorosa. Un trucco utile è adattare leggermente la forza a quella dell’interlocutore.

- Durata: circa 2-3 secondi. Più breve rischia di sembrare sbrigativa, troppo lunga diventa appiccicosa.

- Contatto visivo e un sorriso naturale. Gli psicologi della comunicazione non verbale sottolineano che lo sguardo coerente con la stretta aumenta la percezione di sincerità.

Per chi affronta colloqui di lavoro, presentazioni o eventi di networking, vale una regola semplice: la stretta di mano non deve “recitare” un personaggio che non siete, ma nemmeno sabotare la vostra credibilità. Se tendete alla stretta troppo debole, potete esercitarvi con un’amica o un collega di fiducia, chiedendo feedback sinceri.

E no, le donne non devono stringere “più piano” per risultare femminili. Devono stringere in modo congruente con ciò che sono e con il ruolo che vogliono comunicare. La prossima volta che porgete la mano, provate a chiedervi: quello che sento nel corpo, in quei tre secondi, è davvero l’immagine che desidero lasciare? La risposta, spesso, vale più di molte parole.