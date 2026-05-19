Ogni notte il cervello mette in scena 4-6 sogni, ma al risveglio ne resta appena un’ombra. Un metodo in tre fasi promette di cambiarlo, senza trucchi esoterici.

Capita spesso: vi svegliate con la sensazione di aver fatto un sogno pazzesco, arrivate in bagno e… vuoto totale. Dopo il caffè resta solo un’emozione vaga, ma niente immagini, nessuna trama. Sembra quasi che il cervello lo faccia apposta a cancellare tutto.

In realtà i sogni non sono un dono per pochi eletti. Le neuroscienze spiegano che tutti sogniamo più volte per notte, ma al mattino ricordiamo solo una piccola percentuale di quello che è successo nella fase REM. Il punto è che nessuno ci ha mai insegnato ad allenare la memoria onirica.

La buona notizia è che si può fare e non serve niente di esoterico: solo qualche abitudine precisa. Qui trovate un metodo in tre fasi, ispirato a ciò che i ricercatori del sonno considerano più efficace: lavorare su come vi addormentate, su come vi svegliate e su cosa fate nei primi minuti del mattino.

Perché dimentichiamo (quasi) tutti i sogni

Durante la fase REM, che inizia in media novanta minuti dopo che vi siete addormentati, il cervello è tutt’altro che a riposo. La corteccia elabora immagini e storie, il sistema limbico amplifica le emozioni, mentre i lobi frontali, quelli più razionali, si prendono una pausa.

C’è poi un dettaglio chiave: durante il sonno i livelli di noradrenalina, la sostanza che ci rende vigili e aiuta a fissare i ricordi, sono al minimo. Risultato: il sogno resta confinato nella memoria a breve termine e si dissolve al primo rumore della sveglia o al primo pensiero sulla riunione delle nove.

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Il metodo in 3 fasi per ricordare i sogni

Prima fase: preparare il terreno. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la maggior parte degli adulti ha bisogno di 7-8 ore di sonno. Andare a letto più o meno alla stessa ora, ogni sera, aiuta il cervello a organizzare meglio i cicli REM.

Nell’ultima mezz’ora evitate schermi e notifiche, abbassate le luci, fate qualche respiro profondo o una breve meditazione. Poi scegliete un mantra semplice, per esempio: “Domani mattina ricorderemo almeno un sogno”, e ripetetelo mentalmente finché vi addormentate.

Seconda fase: proteggere il sonno. L’obiettivo non è svegliarvi in continuazione, ma concedervi una notte abbastanza lunga perché le fasi REM degli ultimi cicli, quelle più ricche di sogni, abbiano spazio. Una sveglia meno aggressiva, magari con suoneria morbida, aiuta a non “strappare” via le immagini.

Terza fase, la più importante: i primi tre minuti dopo il risveglio. Restate sdraiati, nella stessa posizione, con gli occhi chiusi. Prima di parlare con chiunque o toccare lo smartphone, provate a ripercorrere il sogno partendo dall’emozione dominante, poi dalle scene principali e infine dai dettagli.

Anche se ricordate solo un fotogramma o una sensazione, va benissimo: è il materiale che userete tra pochissimo per il diario dei sogni.

Diario dei sogni: lo strumento che fa la differenza

A questo punto entra in scena il taccuino. Tenere un diario dei sogni è il modo più semplice e scientificamente sensato per spingere il cervello a prendere sul serio ciò che accade di notte. Ogni mattina, appena finito il “ripasso mentale”, scrivete tutto quello che ricordate.

Non serve un romanzo: bastano poche righe in prima persona, magari con un titolo rapido tipo “Treno senza binari” o “Riunione in spiaggia”. Aggiungete chi c’era, che emozione provavate, i colori, eventuali frasi precise. Nei giorni “vuoti” annotate semplicemente: “Stamattina non ricordiamo nulla”.

La costanza è il vero allenamento. Secondo diversi studi sul sonno, chi tiene un diario ogni mattina inizia spesso, nel giro di poche settimane, a ricordare più sogni e con più dettagli.

Per rendervene conto potete assegnare ogni giorno un voto da zero a tre al vostro ricordo: zero se non avete nulla, uno se resta solo un frammento, due per un sogno con inizio e fine, tre se riuscite a descriverlo bene.

Quando non è il caso di insistere (e cosa non funziona)

Fin qui parliamo di curiosità sana. Se però i sogni sono soprattutto incubi ricorrenti, scene legate a un trauma o vi svegliate già in ansia, è meglio fare attenzione. Gli esperti di psicologia del sonno consigliano di non forzare troppo la memoria onirica. In questi casi la priorità resta la qualità del sonno e può essere utile confrontarsi con il medico o con uno psicologo.

Un’altra trappola è cercare scorciatoie miracolose. Alcuni studi ipotizzano che la vitamina B6 possa rendere i sogni più vividi, ma le prove sono limitate e l’assunzione di integratori va sempre valutata con il proprio medico. Molto più sicuro ed efficace è smettere di sbloccare lo smartphone appena suona la sveglia: quel gesto automatico, da solo, cancella metà dei sogni che avreste potuto ricordare.

Se vi va di sperimentare, provate questo metodo per almeno due settimane: routine serale, risveglio lento, diario sul comodino. Scoprirete che il vostro mondo onirico è molto più affollato e interessante di quanto pensavate.