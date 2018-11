I sintomi della cotta sono simili per uomini e donne e non hanno età: eccone 8 a cui far caso per capire che sì, vi siete proprio presi una sbandata

Quando lo incrociate sorridete come la pubblicità del dentifricio bianco che più bianco non si può?

Pensate a lui tutto il giorno ma soprattutto quando andate a dormire?

Non vi fate problemi a cancellare ogni vostro impegno se vi invita ad accompagnarlo a fare una passeggiata?

Questi sono solo alcuni dei sintomi di una cotta, che viene definita adolescenziale ma non smette di esistere e di manifestarsi alla stessa maniera man mano che passano le decadi.

Vale per voi e valgono per lui: eccone otto per smarscherare qualunque sbandata degna di questo nome.

Quando vi parla siete nervose

Non è che balbettate o che per forza lo date a vedere, ma diventate inevitabilmente maldestre, nervose, non riuscite a guardarlo negli occhi o vi può succedere di rovesciare cose, sbattere contro una porta chiusa, inciampare.

Tutte cose che sperereste di non fare davanti a lui insomma.

Cercate le sue attenzioni

Diventate un po' esibizioniste, dite cose ad alta voce solo per far sentire anche lui, tanto che le persone inizieranno a pensare che avete problemi di udito.

Ridete più forte, postate cose sui social e passate i pomeriggi a vedere se lui ha visualizzato.

È il nome che cercate tra quelli di chi ha guardato le vostre stories di Instagram.

E niente, se non le guarda vi tocca inventarvi qualcosa di nuovo.

Siete tristi se non c'è

Vi siete vestite per andare a quella cena, arrivate anche in ritardo per fare la vostra entrata trionfale e no, lui non c'è.

Questo significa che vi si dipinge in faccia l'espressione di Maria Addolorata e tutti iniziano a chiedervi che cosa avete.

Nel frattempo voi morite dalla voglia di sapere dov'è ma non potete chiederlo in modo esplicito e quindi mentre tutti parlano voi riuscite solo a cercare di capire dove diavolo sia finito.

(Questo è un chiaro sintomo che siete completamente andate).

Vi scordate del resto per stare con lui

Se lui vi chiede se avete qualcosa da fare voi rispondete che ovviamente, no, avete tutta la giornata libera, liberissima, mai stata più libera.

Invece nell'ordine avreste dovuto vedervi con la vostra migliore amica, andare in posta a pagare le bollette e avreste pure il corso di pilates già pagato in anticipo.

Non importa, vi scordate di tutto e il guaio è che vi scordate anche di avvertire quelli che paccate.

Se siete nella stessa stanza cercate il suo sguardo

Non lo fate apposta, diventa quasi un tic nervoso, se voi siete in un angolo della stanza e lui è in quello opposto con un suo amico, non potete fare a meno di cercarlo con lo sguardo.

Tanto che la vostra amica, che sta parlando con voi, dopo essersi girata a guardare cosa c'è di tanto interessante alle sue spalle inizierà a pensare che non ve ne frega nulla di quello che vi sta raccontando.

Il che è anche vero.

Quando pensate a lui vi parte un film

Quando siete a casa da sole, prima di andare a dormire, chiudete gli occhi e vi parte un film vietato ai minori di 14 anni.

O anche no: magari semplicemente andate al supermercato e per qualche ragione vi immaginate come sarebbe essere lì con lui, con tanto di conversazioni piene di botta e risposta e dettagli.

Se non potete controllare la vostra mente, arrendetevi, siete cotte.

Avete le caldane quando vi guarda

Credete che sia colpa del riscaldamento globale o delle pillole per il mal di testa ma no, è lui che come Ciclope degli Xman vi fulmina con il suo sguardo rovente e vi fa venire voglia di rimanere in maglietta anche dentro un cella frigorifera.

Non preoccupatevi, è del tutto normale, vestitevi sempre a carciofo in qualsiasi stagione perché ribollirete come l'acqua della pasta.

Vi vestite pensando a lui

Se pensate di incontrarlo ci mettete ore e ore a decidere cosa mettere, vi provate tutto l'armadio almeno cinque volte fino a che non pensate di aver tirato fuori un outfit che coniughi in modo soddisfacente i messaggi «saltami addosso sono tua» e «sono la ragazza che presenteresti a tua madre».

Se poi vi capita di incontrarlo quando avete la tuta per portare giù il cane quello è il karma: non cambia la sostanza e cioè che avete una super cotta.