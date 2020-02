Se sentite che la vostra coppia ha bisogno di una rivoluzione (o di una sferzata di amore extra), San Valentino è il momento giusto per attuarla. Ecco come

San Valentino si avvicina e il mondo si divide tra chi si appresta a festeggiarlo e chi a ignorarlo.

Eppure, anche senza cioccolatini, tutti faremmo bene a sfruttare l'occasione: soprattutto se la vostra coppia sta vivendo una situazione di stallo.

** 3 modi super romantici e originali per passare San Valentino **

Da quanto tempo non organizzate un momento solo per voi due? Qual è stata l’ultima esperienza vissuta per la prima volta insieme?

Qualsiasi sia la risposta, quest’anno potete movimentare la giornata rendendola un momento per migliorare il vostro umore e per dare una svolta alla vostra relazione.

Ecco come fare e quali vantaggi ne avrete.

(Continua sotto la foto)

Di cosa ha maggiormente bisogno la vostra coppia?

Sfruttate la festa degli innamorati per guardare la vostra coppia: cosa vi servirebbe per stare meglio insieme?

Forse tempo insieme e allora potreste organizzare qualcosa da condividere. O forse avete necessità di ritrovare la passione di un tempo e allora potreste inventarvi una situazione che stuzzica i sensi.

E se va tutto alla grande? Non avete bisogno di nessuna svolta, godetevi la vostra serata romantica parlando dei vostri sogni insieme.

Smettetela di procrastinare

Se siete in una fase di cambiamenti ma la paura vi ha portato a procrastinare, il giorno di San Valentino potrebbe essere una data simbolo per dare avvio a ciò che avete in mente.

Smettetela di pensare troppo, armatevi di coraggio e fate quel passo in più.

Una convivenza? Una proposta di matrimonio? Oppure volete farvi avanti con quell’uomo dagli occhi verdi che vedete al bar ogni mattina?

San Valentino è il momento giusto per osare.

Sfoderate il vostro lato più sensibile

Se vi siete resi conto che avete sempre vissuto male il 14 febbraio, allora forse il disagio riguarda il modo in cui vivete le manifestazioni d’affetto.

Cuori, fiori e cioccolatini sono la cornice perfetta per liberare quello che provate per il partner.

Se normalmente siete persone glaciali e che non si lasciano andare facilmente ad effusioni, questo è il giorno giusto per fare quel passo in più.

Concedetevi di vivere il vostro lato tenero, il partner ne ha bisogno tanto quanto ne avete voi.