Si può capire molto dell’uomo con cui si sta per uscire dal luogo che sceglie per il vostro primo appuntamento: provare per credere

Il primo appuntamento può dire molto dell'uomo che ve lo propone anche prima di incontrarlo.

Già, perché dove e quando vi incontrerete è un tassello che vi aiuterà a tracciare i contorni della personalità del vostro date.

Fare di tutta l’erba un fascio sarebbe sbagliato (e imperdonabile!), ma è altrettanto vero che alcune ricorrenze nella scelta del posto sono rivelatrici del carattere e delle intenzioni degli uomini.

Come capire che uomo è in base al primo appuntamento che vi propone

Primo appuntamento per colazione in un bar

Si tratta di una scelta inusuale, ma più comune di quanto si pensi, e prima di andare al lavoro, al mattino presto, vi ritroverete a trangugiare un cappuccino e una brioche davanti a colui con cui vi siete scambiate innumerevoli sms nelle settimane precedenti.

I sostenitori di questo tipo di appuntamento tendono a nascondere una confusione di fondo: può la colazione definirsi un «appuntamento» con tutti i sacri crismi?

Nella loro testa (e probabilmente anche nella vostra) la risposta è no, ed è rivelatrice di un’iniziale reticenza all’impegno.

Fatevi una maschera decongestionante per eliminare le borse sotto agli occhi, applicate dosi generose di blush e non rinunciate comunque a un primo caffè appena sveglie: se la partita si presenta difficile, dovete mettere in campo lo schieramento migliore che avete.

Primo appuntamento a pranzo

Meno faticoso della colazione, ma ugualmente bizzarro, anche il pranzo è il classico «finto primo appuntamento», proposto in genere da uomini che amano andare sul sicuro e non lanciarsi in proposte azzardate che potrebbero indurvi a volare troppo con la fantasia.

Il fatto di avvenire infra-settimanalmente vi darà a disposizione una sola ora, quella della pausa, per studiare il vostro date e cogliere eventuali segnali criptati.

Cercate di non incentrare tutta la conversazione sulla giornata lavorativa in corso, raccontategli di voi, di ciò che amate fare nel tempo libero e, se è davvero interessato, vedrete che troverà un aggancio per proporvi una seconda uscita.

Magari dopo le sei del pomeriggio.

All’aperitivo

L’uomo che propone di «prendere un aperitivo» come primo appuntamento è – di fatto – un possibilista.

Perché l’aperitivo in sé pone la palla al centro e apre un’infinità di bivi: si tramuterà in una cena dopo un paio di drink?

Permetterà all’uomo in questione (e magari pure a voi) di svicolare elegantemente fingendo un’emergenza improvvisa? Evolverà in una colossale sbronza il cui finale verrà censurato negli anni a venire?

Non fasciatevi la testa prima del tempo, e concentratevi sull’unica certezza che vi è data: questo tipo di invito è come l’incipit di un libro, e il resto è tutto da scrivere.

Primo appuntamento a cena

Rintocchi di campane, effetti sonori, sirene spiegate: qui si fa sul serio.

L’uomo che in prima battuta, come uscita inziale, vi porta fuori a cena è davvero interessato a voi.

Questo tipo di date infatti lo «blinda» al tavolo del ristorante, e – a meno che costui non sia un masochista – si tratta di un impegno che nessuno prenderebbe con una persona nei confronti della quale non prova un minimo sindacale di attrazione.

Certo, saranno poi le chiacchiere a decretare l’esito della serata, ma sicuramente avete di fronte a voi un tipo abbastanza sicuro di sé, che magari ha navigato un bel po’ nel mare magnum degli appuntamenti, e ora sa benissimo cosa vuole e come fare a prenderselo.

Di questi tempi, una sorta di manna dal cielo: schiacciatevi un bel cinque alto allo specchio, e correte a studiare l’outfit migliore che potete sfoderare.

Per un drink post-cena

Semaforo arancione per l’invito più anni ’80 che possiate ricevere. O state per uscire con uno yuppie (o presunto tale) in carriera, oppure con un uomo che ama andare al sodo.

E soprattutto ama non perdersi in chiacchiere inutili e andarci in fretta.

È noto ai più che viviamo in un’epoca in cui il tempo è denaro e chi si ferma è perduto, ma forse non tutte apprezzano lo scatto da centometrista provetto.

La decisione sta solo a voi: nel caso in cui desideriate unirvi alla corsa, sono consigliabili lingerie d’effetto e ceretta preventiva d’ordinanza.

Primo appuntamento al cinema

A meno che non stiate per uscire con un liceale o con un appassionato cinefilo, il primo appuntamento al cinema è un tantino inquietante.

Pensateci un attimo: perché mai un uomo dovrebbe inaugurare (quella che si spera essere) una serie di uscite con voi in un luogo dove vige l’impossibilità di chiacchierare?

Timidezza e scarsa fiducia nelle proprie possibilità sembrano le motivazioni più plausibili che orientano questa scelta: nel caso decideste di accettare, siate scaltre nelle ordinazioni al bar pre-spettacolo.

Da evitarsi popcorn e bibite gassate nel caso in cui il vostro datedecidesse di sacrificare la visione del film per qualcos’altro; meglio ripiegare su un the freddo e orsetti gommosi di semplice e veloce masticazione.

A un evento mondano

Se avete ricevuto un invito di questo genere, allora di certo il vostro date è un presenzialista nato incline al narcisismo, dato che innegabilmente ama mostrare le sue «prede» agli altri.

C’è di sicuro anche il lato positivo della faccenda, poiché l’uomo in questione a quanto pare non si ritrae di fronte all’eventualità di presentarvi ad amici e conoscenti, il che è già di per sé un passo importante per l’umanità.

Prendetela sportivamente: il vostro animo festaiolo a lungo tenuto a bada ne gioirà, così come quel vestito che da troppo tempo giace intonso nell’armadio… senza contare che, per la legge dei grandi numeri, potreste pure incontrare qualcuno di più interessante del vostro accompagnatore.

A ballare in discoteca

Beh, sicuramente sarà stata la passione per il clubbing ad unirvi in prima battuta, e in tal caso allora tutto torna.

Se così non fosse, chiedetevi se quello che avete davanti non sia un kidult – o bambino nel corpo di un adulto, che dir si voglia – e decidete se vale comunque la pena tentare (chissà, magari poi potreste pure finire per divertirvi) o declinare l’offerta sin dall’inizio e attenderne una migliore.

Se scegliete la prima opzione, prestate molta attenzione al tipo di serata e di musica su cui andrà a parare, perché anche questi dettagli sono spesso rivelatori… e sperate soltanto che non sia compreso anche un eventuale after a seguire.

O per lo meno, sinceratevi che non sia un after danzereccio, almeno.

Primo appuntamento a quattro, con un'altra coppia

Imbarazzo, tremendo imbarazzo. Quest’uomo è parente, se non intimo amico, del patito cinefilo, con la sola differenza che non ha bisogno di uno schermo per nascondere le proprie insicurezze, ma di una spalla… anzi, di quattro spalle.

Ora, se siete delle pr nate, con doti affabulatorie senza precedenti e poco inclini a sentirsi a disagio in situazioni un po’ bizzarre e atipiche, non avrete alcuna difficoltà ad accettare: bene o male che andrà, rimarrà un aneddoto divertente da raccontare alle vostre amiche.

In caso contrario declinate gentilmente fingendo un impegno precedente, nella speranza che costui nel frattempo assuma una dose extra di fiducia in se stesso. O che all’orizzonte si palesi un individuo più impavido.

Primo appuntamento... a casa sua

Ehm… davvero dobbiamo dirvi noi cos’ha in mente un uomo che come primo appuntamento vi invita a casa sua?

Che sia per un aperitivo, una cena o un dopo cena poco conta: quello che avete di fronte è la versione maschile della classica «tigre del ribaltabile», per cui – nel caso in cui sia il vostro istinto romantico a prevalere – lasciate perdere.

Se invece desiderate comunque farvi un giro sulla giostra, prenotate un appuntamento anche con la vostra estetista, e non scordatevi di nascondere nella tasca interna della borsa un paio di precauzioni per evitare di essere colte impreparate.