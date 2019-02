I bad boys hanno un fascino particolare a cui tutte abbiamo ceduto almeno una volta nella vita: ecco la verità sul perché piacciono i cattivi ragazzi

Quante volte nei film vi siete innamorate del cattivo? E nella vita?

I cattivi ragazzi hanno un fascino particolare, quello del mistero ma anche di quello che non si può avere perché sapete che vi farà male, sono pericolosi come lo è camminare sul ciglio di un burrone ma allo stesso tempo vi fanno sentire incredibilmente vive esattamente come quelle notti lunghe che non vorreste finissero mai.

Insomma, ecco perché, almeno una volta nella vita, è normale (e quasi necessario) perdere la testa per un cattivo ragazzo, anche solo per poi imparare ad apprezzare quelli bravi.

L'importante è non farsi troppo male.

(Continua sotto la foto)

Sono di poche parole

Il fatto che dosino le parole li fa sembrare pieni di segreti, come un qualcosa di proibito, di nascosto a cui dobbiamo assolutamente avere accesso, un segreto che nessuno conosce e che noi vogliamo assolutamente sapere.

Probabilmente è solo che non sanno cosa dire ma questo è un piccolo dettaglio trascurabile, il silenzio li rende irresistibili.



Hanno il fascino del torbido

Non c’è niente da fare, se vi piaceva Dylan e pensavate che Brandon fosse uno sfigato troppo secchione e saputello sapete che il fascino del ribelle è qualcosa a cui non potete resistere.

Sarà quell’alone di pericolo che lo circonda o quel broncio da «mi è finito il gel questa mattina» o quell’aria imperscrutabile da neurone affaticato ma non riuscite a sfuggire al fascino del torbido.

Sarà che quello che non si riesce a capire attira, un po’ come le falene con la luce.

Profumano di uomo alfa

Quello che difende il branco, che si batterebbe per voi, che vi fa sentire protette come un vero e proprio capobranco.

Probabilmente lui non si batterebbe per voi, cerca solo rogne ovunque ma non vi importa, voi sentite solo l’odore di testosterone che trasuda da ogni poro e non capite più nulla, non sentite neanche il grugnito che pronuncia al posto delle parole, vi sembra un suono meraviglioso anche se probabilmente sta dicendo qualcosa tipo «Wilma dammi la clava».

Sono imprevedibili

O più che altro sono inaffidabili, quando uscite con loro potrebbe succedere di tutto, sapete quando uscite (se non paccano all'ultimo) ma non sapete mai come e in che condizioni vi riporterete a casa.

Vi sembra di salire su una giostra con un sacco di lucine a intermittenza, una giostra dalla quale non volete più scendere, perché è come su una barca, alla fine vi dopo un po’ vi viene il mal di terra.

Vi tengono sulle spine

La vecchia tattica del «prendi una donna e trattala male», alla fine ci si prende una cotta sempre per quelli che non rispondono al telefono, non sapete se si presenteranno a un appuntamento o semplicemente non siete mai veramente sicure di piacergli.

Questo scatena nelle donzelle una tenacia da capretta che scala la montagna, v’incaponite peggio di un toro che vede rosso e volete assolutamente piacergli, a tutti i costi, diventa una missione di vita.

Sono una trasgressione

Sono come una fetta di torta quando siete a dieta, o una serata in cui non dite di no a niente, hanno il fascino di quello che è proibito, quello che non vi fa bene ma che alla fine volete avere perché averlo vi scatena l’adrenalina degli sport pericolosi.

Come diceva Lou Reed «Hey baby, take a walk on the wild side», e quella camminata pericolosa vi fa venire voglia di seguirlo ovunque.



Vi fanno sentire vive

Con i bravi ragazzi vi sentite sicure, sapete esattamente quello che vi aspetta, vi porteranno nello stesso ristorante, in vacanza dai parenti al mare e la domenica a pranzo dalla mamma.

Il bad boy vi fa sentire vive perché non vi sentite mai al sicuro, sempre dentro un’avventura, un libro romantico che non sapete che finale può avere.

È come una nuova adolescenza, piena di tormenti e colpi di testa.

Sognate il lieto fine

La sindrome da crocerossina che è radicata dentro di voi vi fa venire voglia di salvarlo e anche se non lo ammettete a voi stesse, anche se vi raccontate che potete gestire la situazione senza perdere la testa alla fine, come in tutte le favole tormentate, sognate il lieto fine.

Volete addomesticare il lupo e trasformarlo in un cagnolino affettuoso, ma siete sicure di riuscirci?