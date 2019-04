Se siete arrivati a pensare che l'anima gemella sia solo una leggenda, vi state sbagliando. Ecco perché non avete ancora incontrato la persona giusta

Quante volte avete messo in dubbio l’amore e l'esistenza dell’anima gemella?

Le vostre relazioni naufragano continuamente, non riuscite a innamorarvi o a far innamorare l’altro, c’è sempre qualcosa che non funziona e che ostacola la relazione.

È difficile fermare l'affacciarsi di domande quali: sarò io il problema? Perché sono tutti stronzi?

Per capire cosa vi impedisce di creare un legame solido dovreste andare nel profondo e lasciare da parte le spiegazioni superficiali.

Vi diamo dei suggerimenti per capire perché l’anima gemella non (è ancora) arriva(ta).

(Continuo sotto la foto)



Chi state cercando?

La prima domanda che dovreste farvi è chi state cercando.

Se la vostra ricerca è improntata sul simbolo del principe azzurro senza difetti e con un’aurea di perfezione, siete sulla strada sbagliata.

Forse vi ricordate il vostro primo amore e vorreste replicarlo ma ricordate a voi stessi perché quella storia è finita.

Definite chi e cosa cercate, evitate i confronti con gli ex e attenetevi ai bisogni di oggi.



La differenza tra ideale e reale

Quando immaginiamo la nostra tipologia ideale di partner creiamo un’immagine che sia studiata perfettamente su quello che desideriamo.

Chiedetevi se una persona così può davvero esistere.

È un’immagine ideale o reale?



Potrete trovare qualcuno che si avvicina a quell’idea ma la realtà ha sfumature ben diverse dall’immaginazione.

Le persone scappano

Se in passato si è stati scottati può succedere di bloccarsi davanti a qualcuno che appare finalmente bello e giusto, si possono creare aspettative che non sono aderenti alla realtà.

Di conseguenza, il nostro comportamento diventa artefatto.

Può essere omologato a quello che pensiamo sia il comportamento più giusto da tenere o al contrario possiamo respingere involontariamente chi abbiamo davanti .

Per difesa, si darà la colpa allo stronzo di turno che anche questa volta è scappato.

Siamo proprio sicuri che non sia il vostro atteggiamento ad aver scatenato quella reazione?

Come riconoscere l’anima gemella

Quando arriverà la persona che si incastrerà con i vostri pregi e difetti, ve ne accorgerete.

L’affinità, la complicità, l’attrazione e la libertà di essere voi stessi vi faranno capire che quella è la persona giusta.

Quando arriva l’anima gemella sentirete una sintonizzazione mentale che andrà al di là delle parole, la sensazione di conoscerla da sempre dominerà i vostri pensieri.

Il piacere di stare insieme sarà il motore della vostra relazione e non avrete più voglia di guardare altrove.