Anche se la coppia è in crisi, è quasi sempre la donna a dover prendere in mano la situazione: ecco perché gli uomini non lasciano (quasi mai)

Gli uomini faticano più delle donne a interrompere le relazioni.

Nella maggior parte dei casi sono le donne a dover prendere in mano la situazione e a mettere fine a relazioni che non funzionano più.

Gli uomini invece tendono a scaricare responsabilità, rimandare, trovare giustificazioni al tentennamento e infine a lasciar fare tutto alla partner.

Nei (pochi) casi in cui non succede spesso è perché c’è di mezzo una terza persona grazie alla quale gli uomini ricevono un incoraggiamento che li porta ad agire.

Ecco perché.

Tradisce ma non lascia: usa il tradimento per nutrire il suo ego

Non pensate che se è stato lui ad aver sbagliato allora è lui che dovrà lasciarvi. Non funziona così, soprattutto se lo sbaglio in questione è un tradimento.

Voi siete il suo porto sicuro e i tradimenti potrebbero avere il ruolo di nutrire il suo ego.

Non vi lascerà perché non ne ha nessun bisogno, siete voi a dover decidere che tipo di relazione volete.

Hanno più paura di noi di quello che non conoscono

Difficile guardare in faccia la realtà. Gli uomini hanno molta paura della separazione.

Rendersi conto che una storia è finita, ammetterlo a se stessi e al partner è un passaggio delicato che richiede molto coraggio.

Paradossalmente è più semplice rimanere in una situazione infelice ma conosciuta piuttosto che rivoluzionare tutto e andare incontro all’ignoto.

Delega una decisione che potrebbe non essere quella giusta

Gli uomini sono legati alle abitudini più delle donne.

L’attaccamento che stabiliscono con gli affetti, l’ambiente e la routine li fa propendere verso la decisione di rimanere esattamente nella situazione in cui sono piuttosto che prendere una decisione.

Se vi siete accorte che il partner la sta portando per le lunghe, dovrete essere voi a guardare in faccia la realtà.

Cosa fare?

Le relazioni di coppia non dovrebbero trasformarsi in una lotta e se non state più bene nel rapporto a due dovete affrontare la questione.

Rimandare, prendere tempo, fare finta di niente vi porterà ad accumulare silenzi che vi faranno allontanare ancora di più.

Spesso tirare fuori gli scheletri dall’armadio permette invece di ritrovare autenticità che porterà una ventata di nuovo amore.