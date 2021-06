Pronti per uscire dal guscio e trovare l'anima gemella (o quella con cui divertirvi)? Ecco cosa vi aspetta quest'estate secondo l'oroscopo dell'amore

L’estate è alle porte e per non far trovare impreparato nessuno, Tinder ha interpellato l'astrologa Lisa Stardust per svelare quali siano le mosse migliori segno per segno, stilando un vero e proprio oroscopo dell'amore dell'estate 2021.

Con l'allentamento delle restrizioni e i vaccini in corso, d'altronde, siamo tutti entusiasti di tornare fuori a goderci finalmente il bel tempo, il sole che batte alto nel cielo e... le nuove conoscenze estive.

Insomma, «Per prepararsi all'estate dell'amore e alle infinite possibilità romantiche, abbiamo creato la tua previsione astrologica per utilizzare le buone vibrazioni al massimo potenziale», ha spiegato l'astrologa Lisa Stardust.

E chi siamo noi per non mettere in pratica i suoi consigli.

Oroscopo dell'amore: segno per segno, i consigli per l'estate 2021

Ariete

Non è che sei solito giocare, è che ti stufi molto presto.

Perciò per te è importante fare il maggior numero possibile di pre-appuntamenti su Videochat, prima di incontrare i tuoi match dal vivo, in modo da filtrare i migliori incontri per te.

Una volta che hai trovato le giuste vibes con alcune persone, puoi decidere di incontrarli e di vivere i tuoi migliori appuntamenti di sempre - cosa ne pensi di un'amichevole partita a biliardino o ad un minigolf per accendere la tua passionale natura romantica?

Questo è il momento perfetto per diventare creativi, i nostri membri sono sempre più attratti da attività originali, personali e casuali rispetto al passato, per il primo appuntamento.

Dopotutto chi non ha voglia di fare qualcosa di divertente, dopo tutto questo tempo in casa?

Tinder rivela che se sei Ariete, hai più possibilità con... Bilancia, Vergine e Leone

Toro

Siete aperti a chiacchierare con chiunque si metta in contatto con voi, il che significa che l’entusiasmo non vi manca.

Se volete capire quali sono i vostri match perfetti, dovrete chiamare i vostri amici per aiutarvi a fare domande che andranno dritti al cuore della conversazione e vi daranno davvero qualcosa sulla personalità delle altre persone.

Dopo tutto è importante sapere se siete entrambi tipi da ananas sulla pizza, giusto? (Questo vale soprattutto se sei Toro, visto che è uno dei segni che include sia il 'cibo' che le 'bevande' nella sua biografia)

Tinder rivela che se sei Toro, hai più possibilità con... Toro, Bilancia e Ariete

Gemelli

Non condividere troppe informazioni su di te prima di incontrare i tuoi match!

Essere un po' misteriosi con i tuoi crush li terrà sulle spine ogni volta che vedranno un tuo messaggio e la scintilla durerà per tutta l'estate

Inoltre, non vedranno l'ora di conoscerti meglio e aspetteranno con ansia di poter chiacchierare ancora, quando vi incontrerete.

Preparati a profonde conversazioni su tutto - che poi, è il tuo appuntamento ideale, giusto Gemelli?

Tinder rivela che se sei Gemelli, hai più possibilità con... Cancro, Acquario e Sagittario

Cancro

È ora che tu esca dal tuo guscio. Che tu stia cercando una relazione a breve termine o qualcosa di più serio, la cosa più importante è che tu non sia timido nel fare Swipe a destra e buttarti nella prima mossa con un potenziale match: devi imparare a intrufolarti nei loro DM con fascino e prendere l'iniziativa nel comunicare con loro.

Non serve che ti stressi, puoi anche inviare una GIF esilarante per rompere il ghiaccio.

Tinder rivela che se sei Cancro, hai più possibilità con... Capricorno, Acquario e Sagittario

Leone

Aggiungi qualche clip e video al tuo profilo ogni giorno per raccontare ai tuoi amici cosa ti piace e soprattutto per attirare l'attenzione di nuovi incontri (un'impresa per il quale sei nato, da orgoglioso e teatrale Leone quale sei).

Dai al tuo profilo il TLC (tender loving care) quotidiano che si merita per far esplodere la tua vita sentimentale.

Qualche altro consiglio? Sorridere nella prima foto ti fa ottenere il 10% di Mi Piace in più, mentre essere artistico con una foto in bianco e nero aumenta i tuoi Mi Piace del 2%.

Tinder rivela che se sei Leone, hai più possibilità con... Ariete, Gemelli e Bilancia

Vergine

Parliamo seriamente: sei alla ricerca di qualcosa di più di un incontro casuale quest'estate, il che significa che dovrai essere il più curioso possibile con i tuoi match quando capirai se vuoi davvero rilassarti insieme a loro.

Fai qualche domanda sulla loro vita per vedere se sono nel tuo stesso mood: gli inizi sono facili, ma l'amore richiede lavoro.

Impegnati a coltivare il tipo di relazione che vuoi veramente, sii chiaro su quello che stai cercando e sii autentico.

Tinder rivela che se sei Vergine, hai più possibilità con... Ariete, Scorpione e Bilancia

Bilancia

Le prime impressioni possono essere ingannevoli. Prima di mettere in panchina qualcuno, potresti pensare di dare loro il beneficio del dubbio (soprattutto se scopri che sono amici di un amico).

Non si sa mai quando o con chi scatterà la scintilla ed è per questo che è meglio per voi di dare una possibilità ad ogni match, anche se non sei completamente al settimo cielo, magari serve solo dargli un po’ di tempo per mostrarsi.

Non c'è mai stato un momento migliore per prendersi il proprio tempo per conoscere qualcuno

Tinder rivela che se sei Bilancia, hai più possibilità con... Ariete, Toro e Vergine

Scorpione

Sei scorpione ed è difficile per te trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, lo sappiamo.

Invece di passare le notti ad affrontare i drammi di lavoro, però, potresti connetterti su Tinder per conoscere una nuova persona.

Spoiler: incontrerai un partner ideale (o forse tre) se salti dal tuo account Slack e accedi al tuo account Tinder.

Assicurati di dare al tuo profilo un po' di amore, come daresti a qualsiasi cosa importante per te.

Se sei orgoglioso di quello che fai, mettilo nel tuo profilo. Gli scorpioni spesso si identificano come "imprenditori" nelle loro bio di Tinder.

Sono in prima fila tra i segni che fanno più Swipe, ma sono uno dei segni più lenti a rispondere. Quindi ricordati di investire il tuo tempo con saggezza.

Tinder rivela che se sei Scorpione, hai più possibilità con... Ariete, Pesci e Vergine

Sagittario

Si dice che gli opposti si attraggono. Questo vale per la tua vita sentimentale, perché ti piacciono le persone che sfidano il tuo intelletto.

In questo momento, stai cercando di stabilire una connessione con qualcuno che sia eccitante e tutt'altro che 'cheugy'.

Aggiungi un pizzico di divertimento alla tua vita cercando persone che non siano necessariamente il tuo "tipo" e che abbiano opinioni diverse dalle tue.

Questo dovrebbe mantenere le interazioni vivaci e farti pensare fuori dagli schemi. I Sagittario sono tra i meno propensi a fare swipe a destra, ma tendono a mandare il primo messaggio quando gli piace qualcuno.

Tinder rivela che se sei Scorpione, hai più possibilità con... Capricorno, Acquario e Gemelli

Capricorno

La stagione delle lentiggini è iniziata per te, Capricorno: questo vuol dire che sei pronto a uscire per goderti un po’ di sole sul viso!

Non vedi l’ora di saperne di più sulla tua nuova storia d'amore, vuoi legarti a qualcuno di speciale durante i mesi estivi.

Consiglio: sii onesto sul tuo desiderio di una storia d'amore leggera. Così puoi divertirti senza avere lo stress di doverti giustificare.

Essere onesti su chi sei e cosa stai cercando è la chiave per vivere la tua migliore vita di incontri quest'estate, Capricorno.

Tinder rivela che se sei Capricorno, hai più possibilità con... Sagittario, Acquario e Gemelli

Acquario

Essere in una relazione a distanza non avrà un effetto negativo sulla tua vita sentimentale.

Se significa trovare il miglior partito per te, allora va bene.

In effetti, sarà vantaggioso conoscerli.

Puoi pianificare un viaggio in macchina per incontrarli man mano che le cose si riscaldano.

Invece di limitarti agli incontri nel tuo quartiere, usa la funzione passaporto per aumentare i tuoi incontri e aprire i tuoi orizzonti.

E magari ripassa anche una nuova lingua, visto che il 76% dei membri che usano Passport fanno incontri in un paese che parla una lingua diversa dalla loro!

Tinder rivela che se sei Acquario, hai più possibilità con... Sagittario, Capricorno e Gemelli

Pesci

Fai attenzione quando fai swipe, Pesci!

In una distrazione momentanea, potresti trascurare alcuni match che sono incredibili e rimpiangere di non aver fatto scelto di entrare in contatto con loro.

Per fortuna, la funzione rewind dell'app ti permetterà di passare in rassegna le potenziali storie d'amore che hai trascurato.

Ora non hai più motivo di non trovarli di nuovo.

Puoi anche tornare indietro a match più vecchi se hai lasciato che la conversazione si estinguesse.

Dopo tutto, i Pesci sono i più lenti a rispondere ai messaggi su Tinder tra tutti i segni. Perché non tornare indietro con un rompighiaccio sfacciato per far ripartire la conversazione?

Tinder rivela che se sei Pesci, hai più possibilità con... Acquario, Capricorno e Cancro