Ci sono alcune domande che possono aiutarci a capire molto della persona che abbiamo di fronte: eccone 21 per scoprire se c'è feeling

Ricordate le iconiche 36 domande per innamorarsi? Bene, questa è la versione 2021 per capire se c'è feeling, in piena pandemia, quando il dating digitale è il modo più semplice (o forse l'unico) attraverso cui possiamo conoscere nuove persone.

21 domande per conoscere davvero un partner appena incontrato (virtualmente o di persona) e capire se può essere quello giusto per noi: 21 curiosità che vi faranno capire di lui o di lei molto più di quanto non farebbe una semplice chiacchierata.

A suggerircele sono stati dei veri esperti del primo incontro: quelli di Tinder.

Provare per credere.

21 domande per capire se c'è feeling con una persona appena conosciuta

1. Descriviti in un tweet

È un buon modo per aiutare a concentrarsi sulle cose essenziali e capire cosa gli passa per la testa.

2. Dimmi quali sono le ultime tre emoji che hai usato

Ti fa capire qual è il suo stato emotivo

3. Qual è qualcosa di cui proprio non capisci l’hype che genera?

Rivela il suo tipo di carattere e il suo approccio alle cose. È uno che pensa con la propria testa?

4. Il tuo meme preferito del 2020?

Mostra la loro comprensione e i loro atteggiamenti verso gli eventi attuali. Sono empatici con ciò che gli sta attorno?

5. A chi rispondi per primo: tua madre, un amico, un collega?

Rivela a chi sei più legato nella tua vita e qual è la tua cerchia ristretta.

6. Lavorare per vivere o vivere per lavorare?

Mostra i suoi valori e la loro visione del significato della vita.

7. L'ultimo spuntino?

Qual è una coccola a cui il tuo match proprio non rinuncia? È un buongustaio o un maniaco della salute?

8. Dimmi un segreto che nessun altro conosce...

Sfida l'apertura e la capacità di essere vulnerabili. Una domanda che fa paura. Quanto tempo ci mette a rispondere il tuo match?

9. Quali tre parole userebbe il tuo amico più vicino per descriverti?

Dà una visione obiettiva del tuo match dal punto di vista di un estraneo

10. Colonna sonora della tua vita?

Rivela i gusti musicali del tuo partner. Come si vedono? Qual è il loro tipo di carattere - romantico, divertente o festaiolo?

11. Se potessi fare qualsiasi cosa nella vita, sapendo che non puoi fallire, cosa faresti?

Una domanda molto vasta, ci aiuta a dar spazio alla fantasia e incoraggia la vulnerabilità

12. Chi è la tua guilty celeb crush?

Ci dice qualcosa sulla persona, le sue proiezioni. Rivela ciò che desiderano: caratteristiche, qualità e aspetto.

13. Qual è il momento imbarazzante che ti tiene sveglio la notte?

La notte è un momento di solitudine, di silenzio e di oscurità. Questa risposta ti mostrerà i suoi sentimenti più intimi.

14. Scegli tra TikTok o Netflix

Mostra se il tuo match è una persona attiva e coinvolgente o se preferisce il divano e la tranquillità. Team introverso o team estroverso?

15. Qual è la cosa più pazza nella tua lista delle cose da fare?

Questa domanda si pone al limite tra l’essere sciocco e l’essere originale, divertente.

16. Mattiniero o animale notturno?

Questa è una domanda sullo stile di vita e ti dirà molto su cosa piace fare al tuo match e in quale ambiente opera meglio

17. Chi mi interpreterebbe in un film?

Incoraggia il tuo match a dirti chi gli ricordi, può essere un modo sicuro e divertente per dire indirettamente qualcosa su ciò che pensa di te

18. Chi è il più grande covidiot del 2020?

Questa è una domanda per capire se tu e l’altra persona siete sulla stessa lunghezza d’onda. Parlare di questioni sociali può aiutare a capire se siete allineati su cosa pensate.

19. Se non fossimo in isolamento, cosa staremmo facendo in questo momento?

Questa domanda riporta al qui e ora. Fa riferimento al corpo, al luogo e porta la conversazione fuori dall'ambito cognitivo e affettivo, arrivando invece in quello comportamentale.

20. Cosa ti fa venire proprio la nausea?

Questa domanda può farvi capire se il vostro match segue i suoi istinti più viscerali.

21. Qual è la peggiore bugia che hai detto per andar via da un appuntamento?

Questa è un’opportunità di rivelare la vera personalità di qualcuno. Sotto sotto stai chiedendo: posso fidarmi di te, quali bugie mi diresti?