Tutte noi abbiamo finto un orgasmo almeno una volta nella vita e tutte l'abbiamo fatto per uno di questi 8 motivi. Leggere per credere

Se c'è una cosa che gli uomini non concepiscono (o capiscono) delle donne è perché fingano l'orgasmo.

Spesso vedono dietro un'insoddisfazione o un problema, ma quello che non sanno è che ci sono motivi molto diversi tra loro per cui può succedere.

E, soprattutto, non sanno che a tutte, almeno una volta, è capitato di fingere.

Vi diciamo perché siamo sicure sia successo anche a voi.

Ecco gli 8 possibili motivi per cui una donna finge l'orgasmo.

Se non ce la fa



Avete presente quando vi siete portati a casa quel tipo che vi piaceva tantissimo, aspettavate da tanto questo momento ma proprio mentre state iniziando a fare le flessioni vi accorgete che no, proprio non ce la farà mai, c’è qualche dettaglio che non vi permette di lasciarvi andare.

Non ha il modo giusto che si incastra con voi, non vi piace il suo odore o non vi piace perché parla troppo.

Insomma non ce la farete mai così. Per cui tanto vale fingere. No?

Diciamo che corrisponde a quando aprendo un regalo che non ci piace sorridiamo e ringraziamo dicendo che «è esattamente quello che mi serviva»: una bugia bianca.

Per noia

Lo state facendo da ore, in tutte le posizioni e in tutti i luoghi della casa, siete anche già venute ma lui no e vi sta chiedendo insistentemente di rifarlo, come se per voi fosse qualcosa tipo inserire il pilota automatico.

Non vi lamentate della cosa, ma non potete dirgli «tesoro, non ce la farò mai, per me possiamo andare a mangiarci un panino».

Cosa fare? Sono passate tre ore e l’unico modo per aiutarlo sembra essere quello, se non altro per poter dormire. Non vi rimane che fingere.

Perché pensate di non funzionare

Questa è una convinzione stupida che però purtroppo, almeno una volta nella vita, quasi ogni donna ha avuto: quella di non essere capace, di essere fatta male, di avere qualcosa di rotto.

Diciamo che le prime volte è abbastanza impossibile per tutte e che diventa più semplice pensare di abbandonare la spugna e rinunciarci.

In realtà basta trovare qualcuno con cui avere un po' di confidenza e disposto ad ascoltarvi, peccato non sia così facile.

Se siete ubriache

L’alcol e gli orgasmi non sono migliori amici, non lo sono per gli uomini e perché mai dovrebbero esserlo per le donne?

Ok il sesso anche da ubriachi è pur sempre un’attività piacevole, ma probabilmente oltre una determinata soglia alcolica resterete lontane dalla meta.

In questo caso spesso si finge, un po' perché non si è in grado di controllarsi, un po' perché si ha seriamente paura di vomitare.

Per piacergli

È la prima volta che finite in orizzontale e lui sembra così sicuro di sè, tanto da non volerlo deludere, in più sapete che prima della quarta volta non sentirete mai e poi mai il coro degli angeli, ma voi alla quarta volta vorreste arrivarci e l’unico modo per farlo è piacergli.

In questo caso si innesca un meccanismo perfido per cui vi convincete che fingere sia un modo per far colpo su di lui. Non è sempre così, però siamo pur sempre quelle che si distruggono i piedi per sembrare 7 centimetri più alte, quindi...

Se siete nervose

Vi piace tantissimo, ma proprio tantissimo e siete talmente nervose da non riuscire a lasciarvi andare, vorreste rilassarvi e pensare ad altro ma proprio non ce la fate a staccare il cervello.

Ecco, senza staccare la testa è abbastanza impossibile poter perdere il controllo e quindi diventa ancora più difficile arrivare al dunque.

Spesso quando siete nervose pensate che fingere sia una soluzione perché tanto sapete che non ce la farete mai.

Per evitare di dare istruzioni

Molto spesso servono delle istruzioni, tipo quelle dei lego: un po' più a destra, più piano, più circolare, non fermarti, aspetta, più a sinistra e via così.

Con qualcuno con cui non si ha così confidenza diventa un po' difficile, potreste avere paura che il malcapitato pensi che siate più difficili delle istruzioni per montare il letto dell'Ikea: effettivamente è così ma avete paura di togliere tutto il divertimento.

Per finire prima

Ci sono quelle volte che proprio no, non ne avete voglia, vorreste fare di tutto, compresa la spesa su Amazon, essere al telefono con vostra madre, stirare le camicie per andare in ufficio, ascoltare la vostra migliore amica lamentarsi del suo fidanzato ma proprio non avete voglia di fare sesso.

Capita.

In questo caso, se non volete dirgli di no, l'unica è sperare che sia il più possibile veloce e indolore, e quindi tanto vale fingere per stringere i tempi.