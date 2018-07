In estate ci si lascia di più per quattro motivi ben precisi che hanno a che fare con i bilanci e le tentazioni che la bella stagione porta con sé

Come ogni estate, le coppie sembra che subiscano una particolare metamorfosi.

Sentiamo di tizio che si è lasciato, caio che ha deciso di prendersi una pausa e la coppia storica che si allontana improvvisamente.

E succede (quasi) sempre nel periodo estivo.

Mantenere l’equilibrio di coppia non è cosa semplice: entrano in gioco meccanismi che provengono dalle famiglie di origine, dinamiche che si sono apprese nel tempo sui ruoli della coppia, bisogni e necessità dei due partner che possono cambiare nel tempo e che portano ad allontanarsi.

Vi diamo 4 motivi per cui la maggior parte delle coppie in crisi si lascia durante l’estate.



Tempo di bilanci

Pare che i periodi di maggior concentrazione di divorzi e separazioni siano l’estate e le feste di Natale.

In questi momenti infatti si tende a fare un bilancio della propria vita e quindi anche della relazione, ci si ferma dal ritmo frenetico quotidiano e si ragiona su quello che si ha e su ciò che invece si vorrebbe avere.

Le tentazioni

Durante il periodo estivo si esce di più, ci si scopre di più e gli ormoni maschili e femminili sono decisamente più recettivi.

Se la coppia sta già vivendo un momento di crisi sarà molto più facile farsi coinvolgere dalle tentazioni.

In estate infatti sono più frequenti e il rischio di distrarsi è molto più elevato.

La pausa di riflessione (estiva)

In estate succede più frequentemente rispetto ad altri periodi.

Il partner chiede uno stop temporaneo alla relazione poichè grazie al tempo libero a disposizione potrà riflettere e a settembre si prenderà una decisione definitiva.

Attenzione, perché la pausa è funzionale solo se la si utilizza per guardarsi dentro e capire come poter salvare la propria relazione, quindi perché non farla direttamente con il partner?

A settembre comincia il nuovo anno

L’estate è spesso percepita come la conclusione dell’anno.

È il momento in cui si può prendere in mano la propria vita sentimentale, si possono creare nuovi progetti lavorativi, si possono intraprendere nuove strade.

Tanto tutto ricomincerà a settembre.

L’estate è periodo di ricarica e di aggiustare i conti in sospeso, quale miglior momento per lasciare andare ciò che non appartiene più alla vostra vita da tempo?