In occasione dell'uscita della sua nuova serie Netflix, Gwyneth Paltrow rivela i consigli che dà ai suoi figli quando si tratta di amore, relazioni e sesso

Gwyneth Paltrow sta condividendo tutti i dettagli sulla sua nuova serie Netflix dal titolo Sex, Love & Goop, tra cui il suo interesse nell'esplorare le relazioni e la sessualità.

Nella serie, la sua seconda per la piattaforma streaming, Paltrow racconta l'importanza di essere vulnerabile, condividendo dettagli sulla sua vita sessuale, e rivelando alcuni suoi segreti proprio riguardo sesso e relazioni.

«Penso che se ho imparato qualcosa nel corso della mia vita, è che noi come singoli individui possiamo davvero avere un impatto su come ci sentiamo quotidianamente» ha detto l'attrice durante un'intervista con Entertainment Tonight.

«Penso anche che sia davvero importante presentarmi con onestà e vulnerabilità su questi argomenti».

«Questo è il fulcro dello spettacolo, mostrare diversi esempi di come si può essere onesti e vulnerabili. Sono stata felice di farlo e condividere le mie esperienze».

Ecco il consiglio (su sesso e relazioni) che Gwyneth Paltrow dà ai suoi figli

Durante l'intervista, la fondatrice di Goop ha anche svelato il consiglio più importante che dà ai suoi figli, Moses, 15 anni, e Apple, 17, riguardo amore e sessualità.

«Cerco sempre di essere neutrale sull'argomento», ha detto la Paltrow mentre raccontava di come parla di sesso con i suoi figli.

«Penso che la mia generazione abbia ricevuto molti messaggi sul sesso che ci hanno fatto sentire in colpa. Non voglio che accada ai miei figli».

«Con loro cerco di essere solo curiosa, perché tanto gli adolescenti non vorranno mai parlare di sesso con i loro genitori, mai».

«Fortunatamente, a scuola hanno avuto un'educazione sessuale molto approfondita. Poi io sono lì per qualsiasi domanda, anche se le domande sono piuttosto minime».

Ma quando si tratta di amore, relazioni e sesso, Gwyneth Paltrow ci tiene a sottolineare l'importanza di un dialogo sincero.

L'attrice infatti ha raccontato che consiglia ai suoi figli di fidarsi del proprio istinto e di prendere decisioni in base a come si sentono.

«Penso che la cosa principale che nessuno ti dice mai, è che devi stare molto vicino alla tua verità, a chi sei e cosa vuoi, e devi rimanere fedele anche alla tua integrità personale», ha detto l'attrice.

«Perché quando sei in una relazione ma non sei te stesso completamente, stai passivamente accettando ciò che succede stringendo i denti, ma penso che questo possa essere una cosa piuttosto dannosa per te stesso e la tua salute».