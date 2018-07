Se il nuovo modo di corteggiarsi passa per WhatsApp o per le chat in generale, vi diciamo quali errori non commettere per flirtare in chat

Una volta ci si telefonava e si passavano lunghi pomeriggi dall'altra parte della cornetta telefonica a raccontarsi di tutto o semplicemente ci si dava un appuntamento da qualche parte per passare qualche ora insieme.

Adesso invece tutto passa attraverso lunghi messaggi vocali, emoticon con i cuoricini e frasi che non sempre si capisce cosa vogliano dire.

Perché, diciamolo: la chat è un terreno minato e gli errori che si possono commettere sono veramente tanti, tantissimi.

Ecco cosa dovreste evitare di fare, anche se lo sappiamo che alla fine tutte ci siete già cadute almeno una volta nella vostra vita.

(Continua sotto la foto)

Non andate in sbattimento se non risponde

Niente ansia, niente panico.

Se non risponde non iniziate a commettere errori uno dopo l'altro, non mandate prima un'emoticon a caso, poi una foto di un paesaggio e infine una di quelle domande che fanno capire il vostro stato di panico galoppante.

Niente «hey, sei vivo?».

Lui è vivo, è solo stronzo, oppure è impegnato a fare gli addominali o a salvare un gattino sull'albero.

Aspettate, respirate e ripetete con noi «risponderà, risponderà, risponderà».

Ribattete colpo su colpo

Una chat è quanto di più simile a un palleggio a tennis, dovete guadagnare terreno e dovete rilanciargli la palla con eleganza e senza perdere il controllo.

Lo scopo non è fare punto ma tenere la palla in campo.

Come si fa? Dovete rilanciare a lui la palla, niente affermazioni definitive, niente chiuse, lasciategli spazio per rimandarla e continuare la conversazione.

Niente smielosità

Ok, siete state bene ieri sera, ma non è il caso di dirglielo.

Pensate che sia una bella persona e vi piace? Neanche in questo caso dovreste scoprire le carte.

Se siete all'inizio esporrete il fianco, sarebbe come dargli il coltello dalla parte del manico, per mantenete alto l'interesse la regola è solo una, mantenere ugualmente alto il mistero.

La regola più importante però rimane: niente cuoricini o similari.

Non siate aggressive

Niente attacchi da femmina emancipata, niente doppi sensi a sfondo sessuale, niente pose da pornostar consumata, niente selfie in cui vi contorcete per fargli vedere il lato B.

Non esiste nulla di meno sexy di una donna che cerca conferme facendo la navigata e la donna vissuta.

Arriverà il momento per saltarvi addosso, non attraverso una tastiera però.



Non state a fissare il telefono

Lo sapete benissimo, manda in sbattimento anche voi se state scrivendo e vi appare quella dannata scritta «online».

Per favore, non fissate la chat mentre lui sta scrivendo, lanciatelo in un laghetto per testare la funzione subacquea, datelo a vostra cugina per giocare a qualche giochino stupido, fate qualsiasi cosa ma togliete gli occhi dallo schermo.

Ogni tanto non rispondete

Sforzatevi, nel bel mezzo di una conversazione mettete il telefono in borsa e iniziate a mettervi lo smalto, impastate la pizza, andate a giocare a tennis, ovviamente senza dirglielo, semplicemente levatevi quel maledetto telefono dalle mani.

Mandarli in sbattimento funziona e soprattutto serve a voi per prendervi del tempo in cui le vostre dita non stanno scrivendo e inoltrando messaggi all'universo.

Non fate le zerbine

Non stategli dietro, niente zerbinaggio, fatevi rispettare.

Ha detto qualcosa di particolarmente inopportuno, non rispondete.

Non interagisce con voi come vorreste, non perdeteci tempo.

Non dategli l'impressione di stare lì ad aspettare un suo segno di vita, probabilmente ha solo bisogno di essere mandato a quel paese - se invece gli importa di voi gli state semplicemente facendo capire che non è il giusto atteggiamento.

Se cancella e riscrive è ok

Sta scrivendo e cancellando? Significa che gli avete tirato una palla difficile, non vi preoccupate, lasciatelo andare in sbattimento: è una cosa buona, non fissate quello schermo e non abbiate paura che non risponda.

Lo farà, ogni corteggiamento però ha bisogno dei suoi tempi, non abbiate fretta di metterlo nell'angolo, in fondo deve essere qualcosa di divertente, non somigliare a un interrogatorio della polizia.